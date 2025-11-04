Brasil e Japão celebram 130 anos de intercâmbios culturais

Ao longo de todo o ano de 2025, uma extensa programação de eventos, exposições, programas de intercâmbios culturais, palestras e encontros marca as comemorações pelos 130 anos do Tratado de Amizade, Comércio e Navegação entre Brasil e Japão, celebrado oficialmente no dia 5 de novembro. O acordo consolidou uma das mais duradouras parcerias da história diplomática brasileira. Atualmente, o Brasil abriga a maior comunidade japonesa fora do Japão, com mais de 2,5 milhões de descendentes espalhados por todo o território nacional, enquanto cerca de 200 mil brasileiros vivem no Japão, reforçando os laços bilaterais em dimensões culturais e econômicas.

Após a assinatura do Tratado, a história da imigração japonesa no Brasil é marcada pela chegada do navio Kasato Maru no porto de Santos, em 1908, trazendo as primeiras famílias de imigrantes japoneses. Com o passar dos anos, essa comunidade originou bairros e espaços emblemáticos em todo o território nacional, marcados pela forte presença da cultura nipônica.

Entre os espaços dedicados a preservar e difundir essa memória e cuja programação homenageia essa amizade, está a Japan House São Paulo, na Avenida Paulista, que também representa um pedaço do Japão no Brasil. Desde sua inauguração em 2017, a instituição tornou-se um dos principais centros de difusão da cultura japonesa contemporânea no país, apresentando palestras, eventos e exposições sobre temas da cultura nipônica.



Recém-inaugurada, a exposição “Fluxos – o Japão e a Água” explora a profunda relação do Japão com os recursos hídricos, desde sua importância para rituais e espiritualidade até grandes obras da engenharia moderna, a partir de obras de arte de diferentes períodos, instalações imersivas e reflexões sobre sustentabilidade. A mostra, que segue em cartaz até fevereiro de 2026, integra uma agenda mais ampla que reforça os laços culturais e o diálogo entre o Brasil e o Japão em um contexto global voltado às questões ambientais e climáticas.

Já o Museu Histórico da Imigração Japonesa no Brasil, sediado no edifício da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social (Bunkyo), no bairro da Liberdade, conta com um acervo de mais de 97 mil itens reunidos ao longo de quatro décadas. O museu apresenta, até 12 de dezembro, a mostra “Tecendo Histórias: O Imaginário dos Kimonos”, que celebra a beleza, a tradição e a memória da cultura japonesa por meio de uma seleção de 25 quimonos históricos expostos tanto no museu quanto no Pavilhão Japonês do Parque Ibirapuera, outro espaço símbolo da amizade nipo-brasileira.

Com o apoio da Fundação Japão, o Sesc Vila Mariana apresenta a exposição “Antípodas: tão distantes, tão próximos”, em cartaz até janeiro de 2026. A mostra propõe uma conexão entre São Paulo e Tóquio, a partir de obras de jovens artistas japoneses que exploram as linguagens das artes midiáticas, da robótica e da inteligência artificial ao conectar tradição e tecnologia como metáfora da evolução das relações entre os dois países.

Mais do que uma comemoração histórica, as iniciativas reafirmam os valores, o respeito, a cooperação e a busca pela inovação e harmonia compartilhados nesses últimos 130 anos por Brasil e Japão. A cultura, a arte e a educação também seguem sendo pontes que aproximam povos e constroem futuros, em um lembrete de que o diálogo entre tradição e modernidade é o que mantém viva essa parceria que atravessa séculos e gerações.





Serviço:



Museu Histórico da Sociedade Japonesa – Bunkyo

Endereço: Rua São Joaquim, 381 – Liberdade, São Paulo - SP

Funcionamento: terça a domingo, das 10h às 17h

Entrada franca às quartas-feiras. Inteira a R$ 20 e meia-entrada a R$ 10

Mais informações no site

Pavilhão Japonês (Pq. Ibirapuera)

Endereço: Parque Ibirapuera - Av. Pedro Álvares Cabral – Portão 10, São Paulo - SP

Funcionamento: quintas, sextas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 17h

Entrada franca às quintas-feiras. Inteira a R$ 20 e meia-entrada a R$ 10

Mais informações no site

Japan House São Paulo

Avenida Paulista, 52 – Bela Vista, São Paulo

Funcionamento: terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, das 9h às 19h; domingos e feriados, das 9h às 18h

Entrada gratuita

Mais informações no site

Sesc Vila Mariana

Endereço: Rua Pelotas, 141 – Vila Mariana, São Paulo

Funcionamento: terça a sexta, das 10h às 21h30; sábados, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 10h às 18h

Entrada gratuita

Mais informações no site