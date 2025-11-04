Governo Leite realiza formação para gestores das novas escolas de Ensino Médio em Tempo Integral

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), realiza, entre os dias 4 e 7 de novembro, a atividade denominada Formação Inicial EMTI – Expansão 2026. A ação, que ocorre na Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), em Porto Alegre,é voltada a diretores e vice-diretores das 139 escolas da Rede Estadual que iniciarão o Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI) em 2026.

O evento reúne cerca de 285 participantes, entre gestores escolares e equipes técnicas da Seduc, em uma programação que combina teoria, prática e espaços de diálogo sobre o novo modelo pedagógico. A formação tem como objetivo aprofundar a compreensão dos fundamentos da Educação Integral e apresentar os instrumentos de gestão e os Guias de Ensino e Aprendizagem que orientam a implementação da Escola da Escolha, proposta que valoriza o protagonismo estudantil e a aprendizagem significativa.

Durante o evento, a secretária-adjunta da Educação, Stefanie Eskereski, visitou todas as salas de formação e destacou a importância do momento de preparação e troca de experiências. “É essencial que esse processo de formação aconteça agora, para que as escolas iniciem 2026 com segurança, planejamento e engajamento. A dinâmica muda, a rotina é mais intensa, mas também mais enriquecedora. Nosso compromisso é apoiar cada um de vocês para que a implementação seja bem-sucedida”, analisou Stefanie.

Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o propósito do governo é garantir o futuro do estudante, do professor e da sociedade.

Marco para a transformação

O subsecretário de Desenvolvimento da Educação, Marcelo Jeronimo, reforçou que a expansão do EMTI representa um marco na rede estadual. “O ano de 2026 será emblemático para o Rio Grande do Sul. O Ensino Médio em Tempo Integral consolida um novo modelo pedagógico e de gestão. Esperamos que essa formação fortaleça o trabalho das equipes e que cada diretor leve esse conhecimento para sua regional e sua escola, com o mesmo entusiasmo que trouxeram para cá”, destacou Marcelo.

Já a diretora do Departamento de Formação Continuada e Educação Integral, Ana Melos, enfatizou o papel transformador do modelo para a melhoria da qualidade da educação básica. “Acreditamos que o tempo integral é a resposta que pode transformar a educação pública gaúcha. Esse formato permite uma formação mais completa, tanto para a vida quanto para o mundo do trabalho. Nossa equipe estará junto de vocês nesses quatro dias para orientar, esclarecer dúvidas e apoiar em cada etapa da implementação”, afirmou Ana.

Educação e trabalho

Entre os participantes, a expectativa é grande para o início da nova fase. A diretora do Instituto Estadual Ernesto Ferreira Maia, de Erechim (25ª CRE), Luciana Chitolina, relatou o entusiasmo da comunidade escolar com a adesão ao modelo. “A escola e a comunidade abraçaram a proposta da Seduc, especialmente por ela unir a formação integral à qualificação técnica. Nossa escola já oferece cursos de formação docente, técnicos e EJA, e agora com o tempo integral em Administração, teremos ainda mais oportunidades de preparar nossos estudantes para a vida e para o mercado de trabalho”, apontou Luciana.

Durante os quatro dias de formação, os gestores participam de palestras, oficinas e momentos de integração que abordam desde os aspectos pedagógicos e administrativos até o planejamento das rotinas escolares no novo modelo. O encontro marca mais um passo no compromisso do governo estadual de expandir e qualificar o Ensino Médio em Tempo Integral, fortalecendo o protagonismo dos estudantes e a inovação nas escolas públicas do Rio Grande do Sul.