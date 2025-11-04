Terça, 04 de Novembro de 2025
16°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Inscrições para vestibular indígena da UnB terminam nesta sexta-feira

Há 154 vagas em mais de 40 cursos de graduação

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
04/11/2025 às 15h54
Inscrições para vestibular indígena da UnB terminam nesta sexta-feira
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O prazo para que os interessados em prestar o vestibular indígena 2026 da Universidade de Brasília (UnB) se inscrevam gratuitamente termina às 18 horas (horário de Brasília) desta sexta-feira (7).

As inscrições dos candidatos indígenas devem ser feitas exclusivamente pelo meio virtual, direto no site específico do vestibular do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

O vestibular indígena é resultado de um acordo de cooperação técnica entre a UnB e a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai). A iniciativa tem o objetivo de promover o acesso deste público ao ensino superior.

As vagas deste processo seletivo são destinadas a quem busca o primeiro curso de graduação ou para quem nunca terminou um curso superior.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Quem pode se inscrever

O processo seletivo é destinado a selecionar exclusivamente candidatos indígenas que tenham cursado ou estejam cursando o ensino médio integralmente em escolas da rede pública.

Nos casos de candidatos que cursaram ou cursam o ensino médio na rede privada de ensino é necessário comprovar que o estudante foi beneficiado por uma bolsa de estudos integral ou parcial de, no mínimo, 50%.

Os candidatos que necessitarem de atendimento especializado ou desejarem usar o nome social devem sinalizar as respectivas opções no momento da inscrição.

Somente será permitida uma inscrição por Cadastro de Pessoa Física (CPF). O candidato que tiver concluído curso superior não poderá participar, em hipótese alguma, do vestibular, sob pena de imediata eliminação.

Por isso, no sistema de inscrição, o candidato deverá declarar que não concluiu a graduação em uma instituição de ensino superior.

Vagas

A o todo, são 154 vagas em mais de 40 cursos de graduação oferecidos pela UnB, no primeiro e no segundo semestres de 2026. As vagas estão distribuídas nos campi Darcy Ribeiro (Asa Norte), Ceilândia, Planaltina e Gama, todos no Distrito Federal.

Os cursos de graduação são para cursos de bacharelado e licenciaturas nos turnos diurno e noturno. Entre eles, administração; engenharias mecânica, aeroespacial, automotiva e eletrônica; nutrição; psicologia; gestão de agronegócios; e saúde coletiva.

Confira aqui a lista de cursos e as respectivas vagas oferecidas no próximo ano letivo por turno.

Seleção

A seleção para ingresso nos cursos de graduação oferecidos pela UnB abrange as seguintes fases, de responsabilidade do Cebraspe:

· aplicação das provas objetiva e de redação em língua portuguesa, no dia 7 de dezembro, de caráter eliminatório e classificatório;

· avaliação de documentação e entrevista pessoal, de caráter eliminatório, de 8 a 10 dezembro;

Apesar das vagas serem oferecidas no Distrito Federal, as seleções serão realizadas nas seguintes localidades: Boa Vista (RR); São Gabriel da Cachoeira (AM); Tabatinga (AM); Brasília (DF); Canarana (MT); Cabrobó (PE), na Aldeia Sabonete – Escola Estadual Indígena Capitão Dena; e São Sebastião (AL), na Aldeia Karapotó Terra Nova.

O candidato deve também enviar documentos para a homologação da inscrição e anexar uma fotografia individual, tirada até seis meses anteriores à inscrição, em que necessariamente apareça a cabeça descoberta e os ombros do candidato.

Se a fotografia não obedecer às especificações do edital, o candidato poderá passar por uma identificação especial, no dia de aplicação das provas.

Resultado

A divulgação do resultado final do vestibular e a da convocação para o registro acadêmico online em primeira chamada dos candidatos selecionados para as vagas relativas ao primeiro semestre de 2026 ocorrerá em 19 de janeiro de 2026.

Mais informações estão disponíveis na página do processo seletivo, ou podem ser consultadas na Central de Atendimento ao Candidato do Cebraspe, pelo telefone (61) 3448-0100.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Wilson Dias/Agência Brasil
Educação Há 4 horas

Inep divulga lista de espera para vagas remanescentes do Fies 2025

Lista está disponível no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior

 © Jose Cruz/Agência Brasil
Educação Há 9 horas

Enem 2025: inscritos autodeclarados indígenas crescem 89%, desde 2022

Amazonas, Pernambuco e Bahia registram maiores números de candidatos

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Educação Há 23 horas

Inep prorroga inscrições de elaboradores de questões de provas médicas

Inscrições devem ser feitas pelo Sistema BNI até sexta-feira

 -
Educação Há 23 horas

Governo Eduardo Leite amplia ensino em tempo integral na região do Médio Alto Uruguai

Na região do Médio Alto Uruguai, os investimentos do Estado também se refletiram na ampliação do ensino em tempo integral. Na educação, área tratad...

 -
Educação Há 1 dia

Prazo para solicitação dos uniformes escolares é ampliado até 14 de novembro

Os estudantes da Rede Estadual de Ensino ganharam mais tempo para realizar o pedido dos uniformes escolares para o ano letivo de 2026: o prazo de e...

Tenente Portela, RS
30°
Parcialmente nublado
Mín. 16° Máx. 31°
32° Sensação
1.98 km/h Vento
53% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h41 Nascer do sol
18h55 Pôr do sol
Quarta
28° 17°
Quinta
27° 14°
Sexta
22° 16°
Sábado
17° 13°
Domingo
23° 10°
Últimas notícias
Câmara Há 11 minutos

Comissão aprova proposta que permite confisco de dinheiro do crime incorporado a empresas
Senado Federal Há 11 minutos

Izalci Lucas lamenta comando governista na CPI do Crime Organizado
Senado Federal Há 11 minutos

Indicação para a Ouvidoria da ANA tem vista coletiva na Comissão de Meio Ambiente
Política Há 11 minutos

CPI do Crime Organizado chama dois ministros e 11 governadores
Economia Há 30 minutos

Pacientes recorrem ao uso do FGTS para custear FIV

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O que é uma mulher incompleta?
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 +0,70%
Euro
R$ 6,20 +0,36%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,94%
Bitcoin
R$ 574,058,30 -5,77%
Ibovespa
150,364,10 pts -0.06%
Mega-Sena
Concurso 2935 (01/11/25)
09
18
28
34
38
57
Ver detalhes
Quina
Concurso 6869 (03/11/25)
29
38
59
64
65
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3529 (03/11/25)
01
07
08
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2844 (03/11/25)
01
02
05
14
16
26
31
32
34
49
51
54
61
66
70
77
91
95
96
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2881 (03/11/25)
13
14
20
25
36
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias