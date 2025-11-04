Terça, 04 de Novembro de 2025
16°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Inep divulga lista de espera para vagas remanescentes do Fies 2025

Lista está disponível no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
04/11/2025 às 14h08
Inep divulga lista de espera para vagas remanescentes do Fies 2025
© Wilson Dias/Agência Brasil

Os candidatos a vagas remanescentes do processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), referente ao segundo semestre de 2025, já podem conferir o resultado com a ordem de classificação divulgado pelo Ministério da Educação (MEC), nesta terça-feira (4) .

A lista dos pré-selecionados está disponível no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior , na parte do Fies.

As vagas remanescentes do Fies referem-se às oportunidades de financiamento que não foram preenchidas durante as etapas regulares de seleção do programa . Nesta edição, ao todo, o MEC ofertou mais de 58 mil vagas para 10.319 cursos/turnos de graduação, em 690 instituições privadas de educação superior.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Classificação

De acordo com o MEC, a classificação dos pré-selecionados seguiu a ordem decrescente das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), com prioridade para os seguintes candidatos :

  • sem ensino superior que nunca foram beneficiados pelo Fies
  • sem ensino superior que quitaram financiamentos anteriores
  • com ensino superior que nunca foram beneficiados pelo Fies
  • com ensino superior que quitaram financiamentos anteriores

O financiamento para quem for selecionado para as vagas remanescentes cobrirá as mensalidades a partir deste segundo semestre letivo de 2025 .

Para isso, os inscritos deverão ter condições de atingir a frequência mínima exigida neste período no curso, turno na instituição de ensino superior para o qual se inscreveram.

Próximos passos

O estudante pré-selecionado a uma das vagas remanescentes do processo seletivo do Fies deverá comprovar as informações declaradas no momento da inscrição à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da instituição de ensino superior em que foi pré-selecionado.

O prazo para este procedimento é de dois dias: quarta-feira (5) e quinta-feira (6) .

De acordo com o edital com as regras do Processo Seletivo (nº 21/2025 , a entrega dos documentos comprobatórios pode ser realizada por meio físico ou digital, nos horários definidos pela instituição.

Se a documentação for aprovada, o próximo passo é a validação das informações em um agente financeiro em até dez dias, contados a partir do terceiro dia após a validação da inscrição pela comissão da faculdade.

Somente após a aprovação do banco poderá ser formalizada a contratação do financiamento.

Se o candidato pré-selecionado não apresentar todos os documentos ou não seguir as etapas exigidas dentro do prazo estabelecido, ele perde a vaga. Essa vaga perdida é imediatamente transferida para o próximo candidato classificado na lista de espera.

Complementação

O candidato que se inscreveu para vagas destinadas às pessoas com deficiência (PCD) deverá comprovar sua situação com laudo médico atestando a espécie e o grau de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença (CID) .

Caso a comissão da faculdade privada identifique erros ou inconsistências referentes às informações prestadas, a instituição de ensino superior poderá exigir a apresentação de documentação complementar.

Fies Social

Metade das vagas é reservada ao Fies Social, ocupada por candidatos com renda familiar per capita de até meio salário mínimo (R$ 759,00 em 2025), inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico).

Este candidato pré-selecionado à vaga do Fies Social está dispensado da comprovação de renda familiar. No entanto, ele deve comparecer à comissão da faculdade privada para validar as demais informações.

Lista de espera

Os estudantes que não forem pré-selecionados na chamada única serão incluídos automaticamente na lista de espera, e poderão ser convocados de 13 às até às 23 horas e 59 minutos de 28 de novembro.

Financiamento Estudantil

O Fies é o programa federal que concede financiamento a estudantes de baixa renda de cursos de graduação, em instituições de educação superior privadas.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
Educação Há 2 horas

Inscrições para vestibular indígena da UnB terminam nesta sexta-feira

Há 154 vagas em mais de 40 cursos de graduação

 © Jose Cruz/Agência Brasil
Educação Há 9 horas

Enem 2025: inscritos autodeclarados indígenas crescem 89%, desde 2022

Amazonas, Pernambuco e Bahia registram maiores números de candidatos

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Educação Há 23 horas

Inep prorroga inscrições de elaboradores de questões de provas médicas

Inscrições devem ser feitas pelo Sistema BNI até sexta-feira

 -
Educação Há 23 horas

Governo Eduardo Leite amplia ensino em tempo integral na região do Médio Alto Uruguai

Na região do Médio Alto Uruguai, os investimentos do Estado também se refletiram na ampliação do ensino em tempo integral. Na educação, área tratad...

 -
Educação Há 1 dia

Prazo para solicitação dos uniformes escolares é ampliado até 14 de novembro

Os estudantes da Rede Estadual de Ensino ganharam mais tempo para realizar o pedido dos uniformes escolares para o ano letivo de 2026: o prazo de e...

Tenente Portela, RS
30°
Parcialmente nublado
Mín. 16° Máx. 31°
32° Sensação
1.98 km/h Vento
53% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h41 Nascer do sol
18h55 Pôr do sol
Quarta
28° 17°
Quinta
27° 14°
Sexta
22° 16°
Sábado
17° 13°
Domingo
23° 10°
Últimas notícias
Câmara Há 11 minutos

Comissão aprova proposta que permite confisco de dinheiro do crime incorporado a empresas
Senado Federal Há 11 minutos

Izalci Lucas lamenta comando governista na CPI do Crime Organizado
Senado Federal Há 11 minutos

Indicação para a Ouvidoria da ANA tem vista coletiva na Comissão de Meio Ambiente
Política Há 11 minutos

CPI do Crime Organizado chama dois ministros e 11 governadores
Economia Há 30 minutos

Pacientes recorrem ao uso do FGTS para custear FIV

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O que é uma mulher incompleta?
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 +0,70%
Euro
R$ 6,20 +0,36%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,94%
Bitcoin
R$ 574,058,30 -5,77%
Ibovespa
150,364,10 pts -0.06%
Mega-Sena
Concurso 2935 (01/11/25)
09
18
28
34
38
57
Ver detalhes
Quina
Concurso 6869 (03/11/25)
29
38
59
64
65
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3529 (03/11/25)
01
07
08
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2844 (03/11/25)
01
02
05
14
16
26
31
32
34
49
51
54
61
66
70
77
91
95
96
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2881 (03/11/25)
13
14
20
25
36
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias