Prazo para solicitação dos uniformes escolares é ampliado até 14 de novembro

Os estudantes da Rede Estadual de Ensino ganharam mais tempo para realizar o pedido dos uniformes escolares para o ano letivo de 2026: o prazo de escolha dos tamanhos segue aberto até 14 de novembro. A solicitação deve ser feita pela plataforma oficial da Secretaria da Educação (Seduc) destinada às inscrições e confirmações de tamanho das peças.

Quem já estuda na Rede deve acessar o site utilizando o e-mail educacional (@estudante) para confirmar ou alterar o tamanho indicado no ano anterior. Já os novos ingressantes precisam realizar a solicitação do uniforme no momento da inscrição, informando o número de protocolo gerado ao final do cadastro no portal de matrículas.

A plataforma pode ser acessada diretamente por estudantes de 16 anos ou mais. No caso dos menores de idade, o processo deve ser feito por pais ou responsáveis legais, que precisam validar a solicitação. Assim que a matrícula for confirmada, a escola designada terá o registro do pedido vinculado ao estudante.

Para auxiliar na escolha, o site também disponibiliza uma tabela de medidas detalhada, com orientações sobre cada tipo de peça, garantindo que o tamanho selecionado corresponda corretamente ao perfil do estudante.

Composição dos kits

Os uniformes são entregues gratuitamente a todos os estudantes da Rede Estadual e foram organizados em dois modelos de kits, com peças adequadas para todas as estações do ano.

O Kit 1, com dez peças, é destinado aos estudantes do Ensino Fundamental (Anos Iniciais e Finais) e do Ensino Médio, incluindo as modalidades Regular, Curso Normal e Educação Profissional Integrada. Contém:

3 camisetas de manga curta

2 camisetas de manga longa

1 moletom

1 jaqueta

2 calças

1 bermuda

O Kit 2, composto por sete peças, é voltado aos estudantes da Educação Profissional Concomitante ou Subsequente, do Curso Normal – Aproveitamento de Estudos e da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Inclui:

3 camisetas de manga curta

2 camisetas de manga longa

1 moletom

1 jaqueta

As entregas serão realizadas diretamente nas escolas em que os estudantes estiverem matriculados.