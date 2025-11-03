Segunda, 03 de Novembro de 2025
17°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Prazo para solicitação dos uniformes escolares é ampliado até 14 de novembro

Os estudantes da Rede Estadual de Ensino ganharam mais tempo para realizar o pedido dos uniformes escolares para o ano letivo de 2026: o prazo de e...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
03/11/2025 às 15h49
Prazo para solicitação dos uniformes escolares é ampliado até 14 de novembro
-

Os estudantes da Rede Estadual de Ensino ganharam mais tempo para realizar o pedido dos uniformes escolares para o ano letivo de 2026: o prazo de escolha dos tamanhos segue aberto até 14 de novembro. A solicitação deve ser feita pela plataforma oficial da Secretaria da Educação (Seduc) destinada às inscrições e confirmações de tamanho das peças.

Quem já estuda na Rede deve acessar o site utilizando o e-mail educacional (@estudante) para confirmar ou alterar o tamanho indicado no ano anterior. Já os novos ingressantes precisam realizar a solicitação do uniforme no momento da inscrição, informando o número de protocolo gerado ao final do cadastro no portal de matrículas.

A plataforma pode ser acessada diretamente por estudantes de 16 anos ou mais. No caso dos menores de idade, o processo deve ser feito por pais ou responsáveis legais, que precisam validar a solicitação. Assim que a matrícula for confirmada, a escola designada terá o registro do pedido vinculado ao estudante.

Para auxiliar na escolha, o site também disponibiliza uma tabela de medidas detalhada, com orientações sobre cada tipo de peça, garantindo que o tamanho selecionado corresponda corretamente ao perfil do estudante.

Composição dos kits

Os uniformes são entregues gratuitamente a todos os estudantes da Rede Estadual e foram organizados em dois modelos de kits, com peças adequadas para todas as estações do ano.

O Kit 1, com dez peças, é destinado aos estudantes do Ensino Fundamental (Anos Iniciais e Finais) e do Ensino Médio, incluindo as modalidades Regular, Curso Normal e Educação Profissional Integrada. Contém:

  • 3 camisetas de manga curta
  • 2 camisetas de manga longa
  • 1 moletom
  • 1 jaqueta
  • 2 calças
  • 1 bermuda

O Kit 2, composto por sete peças, é voltado aos estudantes da Educação Profissional Concomitante ou Subsequente, do Curso Normal – Aproveitamento de Estudos e da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Inclui:

  • 3 camisetas de manga curta
  • 2 camisetas de manga longa
  • 1 moletom
  • 1 jaqueta

As entregas serão realizadas diretamente nas escolas em que os estudantes estiverem matriculados.

Texto: Ascom Seduc
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
-
Educação Há 3 dias

Período de matrículas da Rede Estadual encerra-se no domingo (2)

Encerra-se no domingo (2/11) o período de matrículas para o ano letivo de 2026 da Rede Estadual de Ensino. O processo deve ser realizado pelo Porta...
Educação Há 3 dias

Lula sanciona lei que cria o Sistema Nacional de Educação

Meta é universalizar o acesso à educação básica

 © Antônio Cruz/Agência Brasil
Educação Há 3 dias

Pé-de-Meia: nascidos em setembro e outubro recebem 8ª parcela

Valor de R$ 200 é depositado conforme o mês de aniversário do aluno
Educação Há 4 dias

Inep publica resultado dos recursos da 2ª etapa do Revalida 2025/1

Resultado definitivo sai nesta sexta-feira

 (Foto: Escola Estadual Tenente Portela)
Educação Cooperativa Há 4 dias

Escola Estadual Tenente Portela recebe Premiação no Concurso Cultural Sicoob 2025

O concurso tem como objetivo estimular a criatividade, o protagonismo e os valores cooperativos dos estudantes.

Tenente Portela, RS
26°
Parcialmente nublado
Mín. 17° Máx. 26°
27° Sensação
2.16 km/h Vento
60% Umidade
100% (1.33mm) Chance chuva
05h42 Nascer do sol
18h54 Pôr do sol
Terça
31° 15°
Quarta
28° 17°
Quinta
28° 13°
Sexta
22° 15°
Sábado
18° 12°
Últimas notícias
Economia Há 2 minutos

Segmento plus size deve movimentar R$ 15 bilhões até 2027
Senado Federal Há 2 minutos

Paim comemora lançamento de livro dele sobre direitos humanos
Tecnologia Há 17 minutos

CORE Summit 2025 fortalece integração e inovação no SFN
Senado Federal Há 18 minutos

Comissão de Constituição e Justiça analisa recondução de Paulo Gonet à PGR
Senado Federal Há 18 minutos

CSP vota projeto que permite a estados legislarem sobre matéria penal

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O que é uma mulher incompleta?
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 -0,34%
Euro
R$ 6,17 -0,51%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,86%
Bitcoin
R$ 608,033,91 -2,23%
Ibovespa
150,227,02 pts 0.46%
Mega-Sena
Concurso 2935 (01/11/25)
09
18
28
34
38
57
Ver detalhes
Quina
Concurso 6868 (01/11/25)
10
17
26
33
38
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3528 (01/11/25)
01
03
05
06
07
09
10
16
18
19
20
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2843 (31/10/25)
01
05
19
24
27
30
38
43
47
52
54
57
61
62
73
74
85
92
94
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2880 (31/10/25)
11
15
26
32
44
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias