Período de matrículas da Rede Estadual encerra-se no domingo (2)

Encerra-se no domingo (2/11) o período de matrículas para o ano letivo de 2026 da Rede Estadual de Ensino. O processo deve ser realizado pelo Porta...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
31/10/2025 às 17h29
Período de matrículas da Rede Estadual encerra-se no domingo (2)
-

Encerra-se no domingo (2/11) o período de matrículas para o ano letivo de 2026 da Rede Estadual de Ensino. O processo deve ser realizado pelo Portal de Matrículas , no qual é possível escolher entre diferentes modalidades: Ensino Fundamental; Ensino Médio regular, em tempo integral ou integrado (profissional); Educação Profissional e Técnica; Curso Normal; Aproveitamento de Estudos; e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Para realizar a matrícula, pais, responsáveis legais ou os próprios candidatos maiores de idade devem acessar o portal e preencher o formulário de inscrição, informando o CPF do estudante. É possível indicar até quatro opções de escolas, por ordem de preferência. Ao final do preenchimento, o sistema gera um número de protocolo, que deve ser guardado para acompanhamento e confirmação da matrícula.

Cada CPF pode ser usado em apenas uma inscrição, e o não comparecimento presencial para confirmação da vaga, entre 8 e 19 de dezembro, resultará na perda da matrícula. Após o encerramento das inscrições, o resultado da designação das vagas estará disponível no portal a partir de 8 de dezembro.

Uniformes

O processo também inclui a solicitação dos uniformes escolares, que devem ser escolhidos no mesmo prazo, por meio da página sobre uniformes da Secretaria da Educação (Seduc). Os kits gratuitos são compostos por peças adequadas para todas as estações e serão entregues diretamente nas escolas.

A Rede Estadual conta com 2.320 escolas em todo o Rio Grande do Sul e amplia, para o próximo ano letivo, a oferta de escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI), que proporcionam jornada ampliada, novas disciplinas, clubes e itinerários formativos, fortalecendo o protagonismo e o Projeto de Vida dos estudantes.

Texto: Ascom Seduc
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
