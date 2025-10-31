Projeto cultural imersivo destaca história de Cajamar

A Muller Cultural anuncia o lançamento de Cajamar: Berço de Bravos, um projeto cultural que apresenta a herança de Cajamar. Por meio de uma exposição de artes interativa, um livro de arte fotográfica e textual, e realidade aumentada acessada por QR Code, a iniciativa visa difundir a riqueza da cultura, das tradições, das histórias e das paisagens naturais da cidade.

Cajamar, localizada na Região Metropolitana de São Paulo, a cerca de 36 km da capital paulista, é uma cidade em que a história se entrelaça com a tapeçaria cultural e natureza convidativa. O nascimento de Cajamar está ligado à implantação da fábrica de cimento Companhia Brasileira de Cimento Portland, de origem canadense, na década de 1920. A fábrica foi instalada em Perus, ao lado da Estrada de Ferro Santos-Jundiaí, porque a região era rica em matéria-prima, o minério das pedreiras de Água Fria.

Na década de 1930, os trabalhadores da fábrica e das minas já estavam residindo no distrito da Água Fria, que ainda pertencia a Santana de Parnaíba. Na década de 1940, uma lei federal exigiu a mudança do nome de Água Fria, porque já existia outro distrito com esse mesmo nome na cidade de São Paulo; foi, então, que o distrito passou a chamar-se Cajamar. Oficialmente fundada em 1958, a cidade tem testemunhado um crescimento notável, impulsionado por sua localização estratégica e privilegiada, próxima à capital paulista.

A diversidade cultural é uma das características mais marcantes da cidade. "Cajamar: Berço de Bravos" convida o público a uma imersão. A exposição fotográfica interativa será uma experiência gratuita e acessível a todos. Composta por 40 quadros fotográficos, 18 quadros incorporam a tecnologia de realidade aumentada, transportando o espectador para dentro da história de Cajamar.

A interatividade se estende ao livro de arte fotográfica e textual, uma obra de 84 páginas, que também contará com 18 fotografias com realidade aumentada. Com uma tiragem de 1.000 exemplares, será distribuído gratuitamente aos visitantes da exposição.

Os locais escolhidos para a exposição serão: o Campus de Tecnologia e Logística, situado na Rua José Marques Ribeiro, n° 7195, de 5 de novembro de 2025 a 5 de janeiro de 2026. Em seguida, seguirá para o Anhanguera Parque Shopping, localizado na R. Jean Anastace Kovelis, 123 - Ipês (Polvilho), Cajamar, de 5 de janeiro a 28 de fevereiro de 2026.

"Nosso objetivo com Cajamar: Berço de Bravos é ir além de uma simples exposição. Queremos criar uma ponte entre o passado e o presente, usando a tecnologia para trazer a história de Cajamar para a vida das pessoas de uma forma acessível e emocionante", afirma Ronny Muller, CEO e fundador da Müller Cultural. "Cajamar é um caldeirão cultural, e este projeto é uma celebração dessa identidade única, convidando cada indivíduo a descobrir ou redescobrir as raízes de uma cidade que é verdadeiramente um berço de bravos", completa.

De acordo com Marcelo Escarabajal, diretor-executivo da Promax Bardahl, marca que patrocinou o projeto, "a história de uma cidade é um patrimônio imensurável, capaz de preservar memórias, fortalecer identidades e inspirar futuros. Apoiar projetos culturais como Cajamar: Berço de Bravos está alinhado ao nosso compromisso de contribuir para o desenvolvimento social das comunidades onde estamos presentes. Valorizar a trajetória da cidade é reconhecer a força de seu povo e reforçar nosso respeito por quem também faz parte da nossa história", declara.

Projeto: Cajamar: Berço de Bravos

Realização: Muller Cultural Ltda

O que é: Exposição de artes interativa, lançamento de livro de arte fotográfica e textual, e QR Code de realidade aumentada, celebrando a cultura, história e paisagens de Cajamar.

Entrada: gratuita (acesso livre à exposição e exemplares do livro distribuídos gratuitamente aos visitantes).

Locais e períodos

Campus de Tecnologia e Logística

Endereço: Rua José Marques Ribeiro, n° 7195, Cajamar – SP

Período: 5 de novembro de 2025 a 19 de dezembro de 2025

Anhanguera Parque Shopping

Endereço: Jean Anastace Kovelis, 123 - Ipês (Polvilho), Cajamar – SP

Período: 5 de janeiro de 2026 a 28 de fevereiro de 2026