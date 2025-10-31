Sexta, 31 de Outubro de 2025
Dia Mundial da Filosofia é celebrado em 50 países com ações da Nova Acrópole

É crescente o número de pessoas que buscam a Filosofia em busca de um sentido de vida. Mais de 4,8 milhões de pessoas participaram de ações filosóf...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
31/10/2025 às 11h29
A frase “Só é útil o conhecimento que nos torna melhores”, atribuída a Sócrates, filósofo grego que viveu por volta de 400 anos a.C., move milhares de pessoas no mundo hoje por meio da Filosofia, movimento que estimula que cada ser humano conheça a si mesmo e conviva melhor com os demais.

Por meio das escolas de filosofia Nova Acrópole, por exemplo, 4,8 milhões de pessoas foram alcançadas por atividades presenciais e virtuais ao longo de 2024, conforme o Anuário Internacional.

Em novembro, em todos os continentes, as ações se intensificam em torno do Dia Mundial da Filosofia, data instituída pela Unesco em 2005 e celebrada na terceira semana do mês. Conforme a Agência das Nações Unidas (Unesco/ONU), é válido comemorar o valor da filosofia para o desenvolvimento humano, sustentando que o pensamento crítico ajuda a dar sentido à vida. É o que buscam, por exemplo, os mais de 180 mil participantes das escolas de filosofia da Nova Acrópole em 50 países. 

A filósofa Délia Steinberg Guzmán afirma que o estudo da filosofia permite buscar a sabedoria que falta e compreender as leis que regem a vida e o ser humano. “Para sermos ativos ante a História e não deixar o tempo passar enquanto lamentamos”, escreveu. No curso Filosofia para Viver, principal atividade da instituição, é proposta uma jornada por clássicos orientais e ocidentais, com conceitos que podem ser aplicados na vida para potencializar valores éticos, melhorar as relações humanas e construir futuro.

E, em sintonia com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) defendidos pela ONU, as escolas de filosofia também celebram o Dia Mundial da Filosofia em todos os países em que possuem sedes. Apenas no Brasil, são mais de 130 escolas que atuam promovendo cultura e praticando voluntariado, de acordo com o relatório nacional da instituição.

No biênio 2024-2025, o lema apresentado nos eventos é “A busca da Unidade para além das Diferenças”. Mostras artísticas e palestras trazem a tônica do desenvolvimento de virtudes como o diálogo, o discernimento e a veracidade. “A vida é uma trajetória que vai da ignorância para a sabedoria. Quem quer crescer ama a diversidade e se enriquece de coisas que têm verdadeiro valor, como a virtude da concórdia”, comenta a filósofa Lúcia Helena Galvão, professora voluntária da Nova Acrópole.

A programação completa do Dia Mundial da Filosofia no Brasil está disponível no site diamundialdafilosofia.com.br.

