Sexta, 31 de Outubro de 2025
11°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Pé-de-Meia: nascidos em setembro e outubro recebem 8ª parcela

Valor de R$ 200 é depositado conforme o mês de aniversário do aluno

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
31/10/2025 às 08h03
Pé-de-Meia: nascidos em setembro e outubro recebem 8ª parcela
© Antônio Cruz/Agência Brasil

O Ministério da Educação (MEC) paga nesta sexta-feira (31) a oitava parcela do programa Pé-de-Meia de 2025 aos beneficiários aos nascidos nos meses de setembro e outubro.

Os beneficiados pelo programa federal são os estudantes entre 14 e 24 anos do ensino médio matriculados na rede pública regular e na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), que estão inscritos no Cadastro Nacional de Programas Sociais do governo federal (CadÚnico) e que tenham a renda por pessoa mensal até meio salário-mínimo.

De acordo com o MEC, para ter direito ao benefício, eles devem ter presença mínima de 80% nas aulas.

Nesta nova etapa, a Caixa Econômica Federal – responsável pela gestão dos recursos repassados pelo MEC – aponta que, ao todo, cerca de 3,2 milhões de estudantes de escolas públicas receberão o benefício de R$ 200.

Pagamento escalonado

Os pagamentos do incentivo-frequência do Pé-de-Meia ocorrem até a próxima segunda-feira (3), conforme o mês de nascimento dos alunos que estão matriculados em uma das três séries do ensino médio na rede pública de ensino, seguindo o calendário:

  • Nascidos em janeiro e fevereiro recebem em 27 de outubro;
  • Nascidos em março e abril, em 28 de outubro;
  • Nascidos em maio e junho, em de 29 de outubro;
  • Nascidos em julho e agosto, em 30 de outubro;
  • Nascidos em setembro e outubro recebem em de 31 outubro;
  • Nascidos em novembro e dezembro, em 3 de novembro.

Confira as dicas de como usar as parcelas do benefício .

Depósitos

A oitava parcela da chamada Poupança do ensino médio de 2025 está sendo depositada em uma conta poupança da Caixa Econômica, aberta automaticamente em nome dos estudantes. O valor pode ser movimentado ou sacado imediatamente, se o participante desejar. Basta acessar o aplicativo Caixa Tem , se o aluno tiver 18 anos ou mais. As informações relativas aos pagamentos também podem ser consultadas no mesmo aplicativo.

No caso de menor de idade, será necessário que o responsável legal autorize a movimentação da conta. O consentimento poderá ser feito no próprio aplicativo ou em uma agência da Caixa.

O participante poderá consultar no aplicativo Jornada do Estudante , do MEC, o status de pagamentos (rejeitados ou aprovados), as informações escolares e regras do programa.

Incentivos

A poupança do ensino médio tem quatro tipos de incentivo financeiro-educacional:

  • Incentivo-matrícula: por matrícula registrada no início do ano letivo, valor pago uma vez por ano, no valor de R$ 200;
  • Incentivo-frequência: por frequência mínima escolar de 80% do total de horas letivas. Para o ensino regular, são nove parcelas durante o ano de R$ 200;
  • Incentivo-conclusão: por conclusão e com aprovação em cada um dos três anos letivos do ensino médio e participação em avaliações educacionais, no valor total de R$ 3 mil. O saque depende da obtenção de certificado de conclusão do ensino médio;
  • Incentivo-Enem: paga após a participação nos dois dias do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no ano que o estudante conclui o 3º ano do ensino médio. Os R$ 200 são pagos em parcela única.

Dessa forma, a soma do incentivo financeiro-educacional pode alcançar R$ 9,2 mil por aluno, no fim do ensino médio.

Pé-de-Meia

Lançado em janeiro de 2024, o programa do governo federal é voltado a estudantes de baixa renda do ensino médio da rede pública. A iniciativa funciona como uma poupança para promover a permanência e a conclusão escolar nessa etapa de ensino.

Saiba aqui quais são os requisitos para ser inserido no programa.

O MEC esclarece que não há necessidade de inscrição no programa. Todo aluno que se encaixa nos critérios do Pé-de-Meia é incluído automaticamente.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Educação Há 18 horas

Inep publica resultado dos recursos da 2ª etapa do Revalida 2025/1

Resultado definitivo sai nesta sexta-feira

 (Foto: Escola Estadual Tenente Portela)
Educação Cooperativa Há 19 horas

Escola Estadual Tenente Portela recebe Premiação no Concurso Cultural Sicoob 2025

O concurso tem como objetivo estimular a criatividade, o protagonismo e os valores cooperativos dos estudantes.
Educação Há 22 horas

Prazo para inscrição a vagas remanescentes do Fies termina hoje

Inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet

 © Jose Cruz/Agência Brasil
Educação Há 23 horas

Renegociação de dívidas do Fies começa neste sábado (1º)

Medida deve beneficiar 160 mil estudantes

 © Antônio Cruz/Agência Brasil
Educação Há 1 dia

Pé-de-Meia: nascidos em julho e agosto recebem 8ª parcela

Valor de R$ 200 é depositado conforme o mês de aniversário do aluno

Tenente Portela, RS
22°
Tempo limpo
Mín. 11° Máx. 23°
22° Sensação
1.21 km/h Vento
55% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h44 Nascer do sol
18h52 Pôr do sol
Sábado
25° 13°
Domingo
26° 15°
Segunda
26° 17°
Terça
29° 15°
Quarta
27° 16°
Últimas notícias
Tecnologia Há 13 minutos

Dados em tempo real impulsionam eficiência do last mile na Black Friday
Geral Há 13 minutos

Tiroteios constantes afetam desenvolvimento de crianças em comunidades
Entretenimento Há 43 minutos

Dia Mundial da Filosofia é celebrado em 50 países com ações da Nova Acrópole
Fazenda Há 1 hora

Empresas gaúchas podem acessar aplicativo Minha Empresa, iniciativa inédita no país que usa IA para apoiar a gestão de negócios
Fazenda Há 1 hora

Empresas gaúchas podem acessar aplicativo Minha Empresa, iniciativa inédita no país que usa IA para auxiliar gestão de negócios

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O que é uma mulher incompleta?
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,39 +0,15%
Euro
R$ 6,22 -0,11%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 630,797,47 +2,62%
Ibovespa
149,410,17 pts 0.42%
Mega-Sena
Concurso 2934 (30/10/25)
09
17
23
26
33
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6866 (30/10/25)
02
12
46
65
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3526 (30/10/25)
01
03
07
08
10
12
14
15
17
18
19
20
21
22
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2842 (29/10/25)
05
06
10
11
12
21
25
27
35
44
48
54
63
64
67
75
76
83
84
86
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2879 (29/10/25)
09
30
31
35
46
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias