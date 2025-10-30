Quinta, 30 de Outubro de 2025
Amend orienta sobre cuidados com os cabelos no verão

Com o aumento da exposição ao sol, vento, sal e cloro, marca reforça cinco passos essenciais para manter os fios saudáveis durante a estação

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
30/10/2025 às 16h00
Amend orienta sobre cuidados com os cabelos no verão
Gustavo Awad

Durante o verão, os cabelos ficam mais expostos a agentes externos como sol, vento, sal e cloro, que podem comprometer a fibra capilar e causar ressecamento, perda de brilho e quebra. A Amend, marca brasileira de cuidados capilares, reforça a importância de adotar uma rotina específica de cuidados nesse período, marcada pelo aumento da radiação solar.

Segundo relatório da Grand View Research (2024), o mercado de produtos de sun care cosmetics no Brasil movimentou US$ 238,8 milhões em 2024 e deve alcançar US$ 333,5 milhões até 2030, com taxa de crescimento anual de 5,5%. O avanço reflete uma maior conscientização sobre a importância da proteção contra os danos causados pela exposição solar.

Para João Paulo Chaccur, CEO da Amend Cosméticos, esse cuidado também deve incluir os cabelos. “Embora o protetor solar capilar ainda seja mais associado à praia e à piscina, as pessoas estão entendendo que a exposição solar do dia a dia também causa danos. A Amend busca incentivar uma rotina de cuidados mais completa, com produtos que protegem e tratam profundamente. O Filtro Solar Amend Essencial Defesa Solar foi desenvolvido para atender essa demanda, oferecendo proteção contra sol, vento e poluição, enquanto repara e fortalece a fibra capilar”.

Com base nessa tendência, a marca indica cinco práticas essenciais para manter os cabelos saudáveis durante o verão:

  1. Proteção solar capilar
    Assim como a pele, os fios também precisam de proteção contra os raios UV. Produtos com filtro solar criam uma barreira contra a radiação e outros agentes externos. O Filtro Solar para Cabelos Amend Essencial é formulado com 12 óleos nutri funcionais que protege e hidrata, combatendo o ressecamento e o frizz enquanto auxiliam na regeneração da fibra capilar.
  2. Hidratação frequente
    A exposição intensa ao sol reduz a umidade natural dos comprimentos. Máscaras como a Amend Science Hidratante, com Ácido Hialurônico e Pró-Vitamina B5, ajudam a repor a água e restaurar a elasticidade, deixando o visual mais macio e saudável.
  3. Nutrição e reposição de proteínas
    Durante o verão, há perda de lipídios e proteínas, componentes essenciais para o brilho e a resistência. A Máscara Amend Science Nutritiva, com Ômegas 3 e 6 e Pró-Vitamina B5, auxilia na reposição de nutrientes e na proteção da estrutura capilar. Já a Proteína Capilar Amend, com Blend de Aminoácidos e proteínas de arroz, soja e trigo, além do exclusivo FortiProtein System, repara e fortalece, devolvendo densidade e vitalidade. O produto também melhora o condicionamento e o brilho, reduzindo frizz, porosidade e quebra.
  4. Cuidado com o calor excessivo
    O uso frequente de secador e chapinha pode potencializar os efeitos do sol. Sempre que possível, prefira deixar secar naturalmente. Caso o uso de calor seja necessário, opte por produtos com proteção térmica, como o Defesa Solar ou o Fluído Blindagem Antiumidade Amend Essencial.
  5. Enxágue após o mergulho
    Depois do mar ou da piscina, enxaguar as mechas com água doce ajuda a eliminar resíduos de sal e cloro, que contribuem para o ressecamento e o desbotamento da cor.


Com uma rotina de cuidados e o uso de produtos que protegem contra o sol, é possível manter os cabelos saudáveis e resistentes ao calor do verão. A Amend segue trabalhando para ampliar seu portfólio com fórmulas de alta performance que unem tecnologia e tratamento para garantir fios protegidos e nutridos durante a estação.

 

