Amend orienta sobre cuidados com os cabelos no verão

Durante o verão, os cabelos ficam mais expostos a agentes externos como sol, vento, sal e cloro, que podem comprometer a fibra capilar e causar ressecamento, perda de brilho e quebra. A Amend, marca brasileira de cuidados capilares, reforça a importância de adotar uma rotina específica de cuidados nesse período, marcada pelo aumento da radiação solar.
Segundo relatório da Grand View Research (2024), o mercado de produtos de sun care cosmetics no Brasil movimentou US$ 238,8 milhões em 2024 e deve alcançar US$ 333,5 milhões até 2030, com taxa de crescimento anual de 5,5%. O avanço reflete uma maior conscientização sobre a importância da proteção contra os danos causados pela exposição solar.
Para João Paulo Chaccur, CEO da Amend Cosméticos, esse cuidado também deve incluir os cabelos. “Embora o protetor solar capilar ainda seja mais associado à praia e à piscina, as pessoas estão entendendo que a exposição solar do dia a dia também causa danos. A Amend busca incentivar uma rotina de cuidados mais completa, com produtos que protegem e tratam profundamente. O Filtro Solar Amend Essencial Defesa Solar foi desenvolvido para atender essa demanda, oferecendo proteção contra sol, vento e poluição, enquanto repara e fortalece a fibra capilar”.
Com base nessa tendência, a marca indica cinco práticas essenciais para manter os cabelos saudáveis durante o verão:
Com uma rotina de cuidados e o uso de produtos que protegem contra o sol, é possível manter os cabelos saudáveis e resistentes ao calor do verão. A Amend segue trabalhando para ampliar seu portfólio com fórmulas de alta performance que unem tecnologia e tratamento para garantir fios protegidos e nutridos durante a estação.
Informações de imprensa:
Carolina Goulart
Head de PR
Rafaela de Moraes
Public Relations
Barbara Contini
Public Relations