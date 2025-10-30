Quinta, 30 de Outubro de 2025
Mercado imobiliário de alto padrão em SP mostra resiliência

Levantamento mostra que o segmento de imóveis de luxo em São Paulo apresenta crescimento, mesmo em cenário econômico desafiador. Rafael Machado, CE...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
30/10/2025 às 14h55

O mercado de imóveis de alto padrão em São Paulo vive um momento de destaque. Segundo reportagem do portal ABC do ABC, baseada em levantamento da Pilar Consultoria, observou-se crescimento nas vendas e valorização dos empreendimentos localizados em bairros nobres da cidade, como Vila Nova Conceição, Jardim Paulistano, Morumbi e Pinheiros.

Esses resultados podem refletir uma dinâmica particular desse segmento: mesmo diante de taxas de juros elevadas e incertezas macroeconômicas, há demanda para imóveis premium, aliada à escassez de oferta em áreas privilegiadas. A reportagem destaca que o alto padrão continua sendo apontado como porto seguro para parte do capital que busca diversificação.

"O mercado de alto padrão é e continuará sendo promissor, sempre que falarmos de bairros desejados por esse público. O exemplo da Vila Nova Conceição explica perfeitamente essa afirmação. É um bairro que sempre foi objeto de desejo do público de alta renda e, devido à sua pequena área e às suas restrições, tem uma grande carência de espaços para novos empreendimentos. Assim, produtos lançados neste bairro e nos outros com as mesmas características citadas serão rapidamente absorvidos, mesmo em períodos cujas questões macroeconômicas não incentivem tais investimentos", afirma Rafael Machado, CEO da plataforma Meu Imóvel.

A análise indica ainda que o segmento premium apresenta características próprias, com compradores que buscam localização estratégica, segurança patrimonial e liquidez de longo prazo. Além disso, a oferta reduzida de terrenos nessas regiões pode contribuir para a manutenção do valor de mercado dos empreendimentos.

"A compra de unidades nesses bairros se torna, além de uma realização pessoal, um excelente investimento, pois tendem a valorizar muito em função da carência citada e da demanda reprimida. Enquanto os outros segmentos têm suas valorizações extremamente atreladas aos aspectos econômicos e decisões governamentais, o alto padrão se destaca, desde que os produtos sejam desenvolvidos nos bairros certos, como falado antes", complementa Machado.

O segmento de luxo do mercado imobiliário paulistano demonstra capacidade de seguir em expansão mesmo em um momento de alta dos juros, apoiado por fatores que transcendem o ciclo habitual de oferta e demanda: prestígio de localização, qualidade construtiva e percepção de longo prazo. Isso pode reforçar a importância de atores do setor, como corretores, incorporadoras e plataformas especializadas, estarem atentos às tendências e preparados para atender esse perfil de cliente.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
