Prazo para inscrição a vagas remanescentes do Fies termina hoje

Inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
30/10/2025 às 14h03

O prazo para as inscrições para as vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) podem ser feitas até as 23h59 desta quinta-feira (30), no horário de Brasília.

As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pela internet, na página do Fies dentro do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior .

O Fies é o programa do Ministério da Educação (MEC) que concede financiamento a estudantes de baixa renda de cursos de graduação, em instituições de educação superior privadas.

O financiamento para quem for selecionado para as vagas remanescentes cobrirá as mensalidades a partir deste segundo semestre letivo de 2025.

Nesta edição, o governo federal ofertou mais de 58 mil vagas para 10.319 cursos/turnos de graduação, em 690 instituições privadas de educação superior.

Quem pode se inscrever

O edital com as regras para ocupação das vagas remanescentes do Fies referente ao segundo semestre de 2025 estabelece que os candidatos devem:

  • ter renda familiar mensal bruta per capita de até três salários mínimos;
  • ter condições de atingir a frequência mínima exigida, ou seja, 70% de presença, neste segundo semestre letivo, no curso escolhido;
  • ter participado de uma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a partir de 2010;
  • ter obtido média aritmética das notas nas cinco provas do Enem igual ou superior a 450 pontos e não ter tirado nota zero na redação.

Aqueles candidatos que participaram de edições do Enem apenas na condição de treineiro não podem se inscrever para ter acesso ao Fies.

O edital destaca que 50% das vagas remanescentes serão reservadas ao Fies Social, modalidade que contempla os candidatos com renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo, inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com registro ativo.

Seleção

O resultado da chamada única do Fies será divulgado na próxima terça-feira (4).

De acordo com o MEC, a classificação seguirá a ordem decrescente das notas do Enem, com prioridade para candidatos:

  • sem ensino superior que nunca foram beneficiados pelo Fies;
  • sem ensino superior que quitaram financiamentos anteriores;
  • com ensino superior que nunca foram beneficiados pelo Fies;
  • com ensino superior que quitaram financiamentos anteriores.

Cronograma

Nos dias 5 e 6 de novembro, os pré-selecionados na chamada única deverão validar as informações declaradas na inscrição na Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento, dentro da instituição de ensino superior para a qual se candidatou.

Caso a comissão identifique erros ou inconsistências referentes às informações prestadas, a instituição poderá exigir a apresentação de documentação complementar.

Se a documentação for aprovada, o próximo passo é a validação das informações em um agente financeiro em até 10 dias, contados a partir do terceiro dia após a validação da inscrição pela comissão da faculdade. Somente após a aprovação do banco poderá ser formalizada a contratação do financiamento, em até 10 dias úteis.

Lista de espera

Os estudantes que não forem pré-selecionados na chamada única serão incluídos automaticamente na lista de espera, e poderão ser convocados entre 13 e 28 de novembro.

