Manpower e Trivia contratam: 740 vagas em São Paulo

A empresa de recursos humanos, ManpowerGroup Brasil, realiza o recrutamento e seleção de grandes empresas no Brasil e, em parceria com a Trivia Trens — concessionária do Grupo Comporte —, está contratando 740 profissionais para atuarem nas Linhas 11–Coral, 12–Safira e 13–Jade de trens metropolitanos de São Paulo.



Os interessados podem se candidatar para as oportunidades de agente de atendimento e segurança. A empresa apresenta outras opções para banco de talentos, como técnicos(as) de manutenção, centro de controle de operações e agente de atendimento e segurança. As oportunidades também estão abertas a pessoas com deficiência (PcD).



Para se candidatar à posição de agente de atendimento e segurança, é necessário apenas o ensino médio completo. Serão considerados diferenciais estar cursando ou ter concluído ensino superior em Administração ou áreas correlatas e possuir experiência em atendimento ao público ou segurança.



O processo seletivo envolve a candidatura à vaga, entrevista com o RH e o gestor, retorno sobre o processo seletivo e admissão. Além de remuneração compatível com o mercado, os candidatos contratados terão acesso aos benefícios oferecidos pela Trivia Trens.



Os candidatos podem realizar o cadastro até o dia 10 de novembro por meio deste link: https://forms.office.com/r/2A8cjDyzge.



Para acessar outras oportunidades de emprego em todo o Brasil, basta acessar o portal de vagas do Manpower e conferir todas as opções disponíveis: https://vagas.manpowergroup.com.br/.