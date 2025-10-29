Quinta, 30 de Outubro de 2025
12°C 16°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Manpower e Trivia contratam: 740 vagas em São Paulo

A consultoria de soluções em recursos humanos, ManpowerGroup Brasil, está com 740 vagas abertas nas áreas de operação e manutenção da Trivia Trens,...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
29/10/2025 às 19h53
Manpower e Trivia contratam: 740 vagas em São Paulo
Manpower

A empresa de recursos humanos, ManpowerGroup Brasil, realiza o recrutamento e seleção de grandes empresas no Brasil e, em parceria com a Trivia Trens — concessionária do Grupo Comporte —, está contratando 740 profissionais para atuarem nas Linhas 11–Coral, 12–Safira e 13–Jade de trens metropolitanos de São Paulo.

Os interessados podem se candidatar para as oportunidades de agente de atendimento e segurança. A empresa apresenta outras opções para banco de talentos, como técnicos(as) de manutenção, centro de controle de operações e agente de atendimento e segurança. As oportunidades também estão abertas a pessoas com deficiência (PcD).

Para se candidatar à posição de agente de atendimento e segurança, é necessário apenas o ensino médio completo. Serão considerados diferenciais estar cursando ou ter concluído ensino superior em Administração ou áreas correlatas e possuir experiência em atendimento ao público ou segurança.

O processo seletivo envolve a candidatura à vaga, entrevista com o RH e o gestor, retorno sobre o processo seletivo e admissão. Além de remuneração compatível com o mercado, os candidatos contratados terão acesso aos benefícios oferecidos pela Trivia Trens.

Os candidatos podem realizar o cadastro até o dia 10 de novembro por meio deste link: https://forms.office.com/r/2A8cjDyzge.

Para acessar outras oportunidades de emprego em todo o Brasil, basta acessar o portal de vagas do Manpower e conferir todas as opções disponíveis: https://vagas.manpowergroup.com.br/.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Divulgação Cia Athletica
Entretenimento Há 4 horas

Treino funcional ganha versão premium com foco em resultados

CrossCia melhora a mobilidade, a flexibilidade e a saúde mental, estimulando a liberação de endorfina

 Rede Vitória Hotéis / Divulgação
Entretenimento Há 12 horas

Vitória Hotel Concept recebe 21ª da Boali 5 Hours Bike Day

Evento que une esporte, saúde, música, networking e solidariedade, acontece no dia 1º de novembro, no heliponto do hotel em Campinas

 Estúdio Inter
Entretenimento Há 1 dia

Inter cria “Clube dos Mãos de Vaca” e premia participantes

Para concorrer, é necessário publicar um conteúdo que represente uma atitude “mão de vaca” no Forum, rede social integrada ao Super App do Inter, e...

 Designer Márcia Széliga
Entretenimento Há 1 dia

Autora usa o Saci Pererê para combater preconceitos

Lançamentos de “Cadê a Perna do Pererê?”, começam por cidades paranaenses com menos de 20 mil habitantes

 Foto de Bia Cruz
Entretenimento Há 1 dia

Música Nordestina encerra circuito em três regiões do DF

Iniciativa cultural de cunho arte-educação encerra temporada com apresentações em escolas do Jardim Botânico, Paranoá e Itapoã, promovendo o encont...

Tenente Portela, RS
14°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 16°
14° Sensação
2.43 km/h Vento
90% Umidade
86% (0.37mm) Chance chuva
05h46 Nascer do sol
18h51 Pôr do sol
Sexta
24° 11°
Sábado
29° 13°
Domingo
25° 17°
Segunda
27° 17°
Terça
° °
Últimas notícias
Meio ambiente Há 1 minuto

Governo anuncia os vencedores do Prêmio Sema-Fepam de Jornalismo Ambiental 2025
Política Há 3 horas

Operação policial no Rio tem críticas e defesas de deputados federais
Geral Há 3 horas

Casos confirmados de intoxicação por metanol chegam a 59 no país
Economia Há 3 horas

Haddad pede cooperação na segurança com RJ após decisão do STJ
Câmara Há 4 horas

Nova lei prevê prevê indenização por abandono afetivo de criança ou adolescente

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari DORNELES E A TRILHADEIRA DO CARTEADO
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 +0,03%
Euro
R$ 6,22 +0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 629,158,40 -0,70%
Ibovespa
148,632,94 pts 0.82%
Mega-Sena
Concurso 2933 (28/10/25)
01
18
22
42
48
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 6865 (29/10/25)
29
42
55
71
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3525 (29/10/25)
01
02
03
07
10
11
14
15
16
17
18
20
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2842 (29/10/25)
05
06
10
11
12
21
25
27
35
44
48
54
63
64
67
75
76
83
84
86
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2879 (29/10/25)
09
30
31
35
46
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias