Vitória Hotel Concept recebe 21ª da Boali 5 Hours Bike Day

Evento que une esporte, saúde, música, networking e solidariedade, acontece no dia 1º de novembro, no heliponto do hotel em Campinas

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
29/10/2025 às 11h58
Rede Vitória Hotéis / Divulgação

Com mais de 1.000 inscritos, o Boali 5 Hours Bike Day chega à sua 21ª edição. O spinning indoor realizado em um dos pontos mais altos da cidade de Campinas une esporte, saúde, música, networking e solidariedade. A edição 2025 acontece no próximo dia 1º de novembro, no heliponto do Vitória Hotel Concept Campinas. 

O Boali 5 Hours Bike Day tem como proposta oferecer atividades físicas, momentos de saúde, relacionamento entre os participantes, entretenimento e a chance de acompanhar o pôr do sol em um dos pontos mais altos de Campinas, onde está localizado o heliponto do hotel. A ação também tem um papel social. Cada participante doa um brinquedo, que será doado para as crianças atendidas pelo Grupo Primavera, uma organização que desenvolve projetos sociais transformadores com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

O spinning foi o esporte escolhido pelos organizadores do Boali 5 Hours Bike Day por ser uma das aulas mais concorridas nas academias. Trata-se de uma atividade na qual o participante queima entre 500 e 700 calorias em uma hora de aula, além de fortalecer a musculatura e aumentar a resistência cardiovascular e respiratória.

Na edição de 2025, a primeira aula será às 15h e a última às 20h, com seis aulas de 45 minutos cada, com 90 participantes por sessão, comandadas por professores do estúdio Cycle Club, responsável pela organização técnica.

O Boali 5 Hours Bike Day não ficará restrito apenas às aulas. A Rede Vitória Hotéis e a Noblu Sports, organizadoras e realizadoras do evento, prepararam uma série de atrações e ativações extras no espaço do Centro de Convenções do Hotel, a partir das 14h.

Eduardo Porto, diretor de marketing e vendas da Rede Vitória Hotéis, diz que o Boali 5 Hours Bike Day é um evento esportivo, social e solidário que já se consolidou no calendário da região. “O evento nasceu há 21 anos, como um sonho, e hoje reúne mais de mil pessoas inscritas para participar das aulas e de todas as atividades que ele oferece ao longo do dia”, diz ele. 

Porto também ressalta que o grupo hoteleiro e gastronômico tem uma ligação forte com a promoção de atividades esportivas, sociais e a qualidade de vida de seu público. “O 5 Hours Bike Day foi idealizado para atender a esse propósito”, completa.

A Boali 5 Hours Bike Day é uma realização da Rede Vitória Hotéis, com organização da Noblu Sports. Patrocínio Máster: Boali e Germânica. Bike Experience: Cycle Club. Material esportivo: On Running. Mídia Partner: GM7. Hidratação: Heineken 0%, Água Ibirá, Bear Mate e Frutos do Pomar. Patrocínio: Multimix, Dermacyd, Equaliv, Miami Store, Australian Gold, Agência Sports Trip, De Marchi e Incorporadora Grucon. Apoio: Nespresso, Cassini Biscoitos, MHN Fisioterapia, Up Óptica, Mania de Castanha, Smoov e Eleven Fragrances

