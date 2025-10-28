Inter cria “Clube dos Mãos de Vaca” e premia participantes

O Inter lançou a promoção "Clube dos Mãos de Vaca", que vai premiar quatro clientes com mais de 1 milhão de pontos Loop, que podem ser convertidos em investimentos no Meu Porquinho, pagamento de fatura, dólar e mais. As inscrições estão abertas até 31 de outubro de 2025. Após a publicação, o participante deve cadastrar os links no site oficial da campanha, onde também está disponível o regulamento. Cada inscrição validada gera um número da sorte, limitado a cinco por pessoa. Três ganhadores já foram sorteados, restando um prêmio a ser entregue.

A ação é uma nova fase da campanha Tem Inter Pra Isso e nasce de um contexto real: 33% dos brasileiros conseguiram economizar em 2024, o maior índice já registrado pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), e que mostra que o perfil do poupador consciente está em alta e vem refletindo na prática dos clientes do Inter. Só em 2025, em menos de três meses do lançamento, foram criados mais de 1 milhão de objetivos no Meu Porquinho, reforçando o cuidado das pessoas com o planejamento e os sonhos.

Segundo Andrea Nocciolini, diretora de Branding do Inter, a promoção busca estimular o compartilhamento de histórias que retratem comportamentos de consumo consciente. "Com o Clube dos Mãos de Vaca, celebramos quem transforma economia em estratégia, pessoas que fazem escolhas conscientes para alcançar seus objetivos, realizar sonhos e valorizar o que realmente importa. Ser ‘mão de vaca’ é, acima de tudo, saber usar cada centavo com propósito, e essa inteligência estratégica está no coração das nossas soluções", afirma.

A campanha tem criação da agência Talent e apresenta o personagem Prudêncio, que representa o perfil de consumidores que buscam alternativas para economizar. O filme foi lançado inicialmente no Forum e depois nas redes sociais, canais de TV e mídia externa. A ação também inclui conteúdos digitais e participações de influenciadores, que compartilham situações ligadas à economia e ao uso de recursos financeiros.

O vídeo da campanha está disponível no YouTube.