Autora usa o Saci Pererê para combater preconceitos

À medida que se aproxima o Dia do Saci – 31 de outubro – a Editora Ramos Multiculturais e o Projeto Menina Preta anunciam a distribuição gratuita de uma tiragem de mil exemplares do livro “Cadê a Perna do Pererê?” para crianças de escolas públicas de cidades paranaenses com carência de equipamentos culturais. Elas também irão participar do lançamento do livro, da escritora paranaense Joanita Ramos, com ilustrações da artista plástica Márcia Széliga. Nos dias 3 e 4 de novembro, o livro será lançado em Balsa Nova; nos dias 10 e 11, em Porto Amazonas; e no dia 24, em Sengés. Nas três cidades, o lançamento terá contação da história feita pela autora, incorporada a um pocket show com os músicos Érico Viensci e Vilmar Smidarle.

Em “Cadê a Perna do Pererê?”, Joanita conta a história de Sofia, menina leitora preta. Ao descobrir que o Saci Pererê não tem uma perna, a garota pede ao Negrinho do Pastoreio que vá em busca do membro perdido. Ao final da história, uma surpresa: a cativante personagem tem, assim como o Saci, uma perna amputada, e é usuária de prótese. “Apresentar esses temas tabus de forma poética é um desafio necessário, pois isso dá oportunidade a pais e educadores de mediarem conversas das crianças sobre temas delicados, como as relações interraciais e a deficiência física na infância, sem didatismos ou aquela atmosfera de lições de moral”, diz a autora, que é integrante da “Rede Jornalista Amigo da Criança” (Andi/Unicef), jornalista e mestre em Educação pela Universidade Federal do Paraná.

Distribuição gratuita

O lançamento faz parte do projeto Menina Preta, empreendido pelo produtor cultural Riomar Bruno, morador de Porto Amazonas/PR, que é pardo e se sensibilizou ao constatar que sua filha, antes mesmo de chegar à adolescência, estava se preocupando em alisar os cabelos com produtos químicos. Segundo ele, é importante ressaltar que “Joanita juntou duas histórias do folclore brasileiro, para contar uma terceira sobre a perna perdida do Pererê. E com isso conseguiu apresentar uma versão inclusiva, que trata do preconceito de forma delicada e sensível”.

Também a autora é integrante de uma família interracial e avó de duas crianças pardas. “Nós queremos, com a distribuição gratuita do livro, ampliar possibilidades de crianças pretas ou pardas, e daquelas que têm deficiência física, encontrarem protagonistas com as quais possam se identificar — o que ainda não é frequente nas bibliotecas e livrarias tradicionais”, diz Joanita Ramos.

O Projeto Menina Preta foi realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo – Ministério da Cultura – Governo Federal.

SERVIÇO

Lançamento do livro “Cadê a Perna do Pererê?”

Datas e locais:

3 e 4/11/25 – Balsa Nova - Casa da Cultura de São Luiz do Purunã (Rua Vereador Dinart Garrett, 201)

10 e 11/11/25 – Porto Amazonas - Escola Benedita Vieira Iatzseki (Rua Duque de Caxias S/N, Centro)

24/11/25 – Sengés – Escola Municipal Pref. Durval Jorge (Rua Ver. Sérgio Pinheiro, 116 – Zona Urbana)

Mais informações: @projetocontainercultural

Assessoria de Imprensa: Antonio Carlos – 41 99972-4792