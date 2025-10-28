Terça, 28 de Outubro de 2025
12°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Deputada Tabata Amaral é a entrevistada de hoje do DR com Demori

Programa vai ao ar às 23h na TV Brasil

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
28/10/2025 às 09h17
Deputada Tabata Amaral é a entrevistada de hoje do DR com Demori
© Valter Campanato/Agência Brasil

A deputada federal Tabata Amaral (PSB) é a convidada do programa Dr com Demor i desta terça-feira (28). Na conversa, a paulistana comenta sobre o Plano Nacional de Educação (PNE), saúde mental e a taxação das bets no Brasil. A atração vai ao ar às 23h na TV Brasil.

Natural da periferia de São Paulo, Tabata Amaral tem a carreira política ligada à educação. Graduada em Ciência Política pelo Departamento de Governo da Universidade Harvard, nos Estados Unidos, a deputada defende o poder transformador das políticas públicas voltadas para a área na vida dos jovens.

“Eu terminei o ensino médio porque tive o meu ‘pé-de-meia’, que foram os meus professores. Quando souberam da dependência química do meu pai e do contexto em que a gente vivia, começaram a pagar o meu almoço, o transporte, os livros, para que eu não desistisse. Só que nem todo jovem tem essa oportunidade”, compartilha.

Uma das autoras do projeto de lei que deu origem ao Pé-de-Meia, programa de incentivo financeiro-educacional do governo federal que funciona como uma poupança para estudantes de baixa renda matriculados no ensino médio público, a deputada federal aposta no sucesso da iniciativa nos próximos anos.

“Estou muito animada para, daqui a cinco, dez anos, a gente ver essa juventude toda, que está estudando agora, se formar e cuidar deste Brasil. Eu aposto muito neles”, afirma.

No programa da TV Brasil, Tabata Amaral revela que ouviu desde cedo sobre “um lado muito negativo da política”. “Minha chegada se deu por outro caminho, que é o da educação, da sala de aula e do movimento social”, explica.

Para a deputada federal, é importante que a população pesquise com atenção o perfil dos candidatos. “Veja como votou nos projetos, qual é a trajetória, se é honesto, porque isso impacta a nossa vida pelos próximos anos”, ressalta.

Após a exibição na TV Brasil, o DR com Demori também fica disponível, na íntegra, no Youtube e no aplicativo da TV Brasil Play . O programa é transmitido em áudio, simultaneamente, na Rádio MEC , e as entrevistas ficam disponíveis em formato de podcast no Spotify.

Sobre o programa

O programa Dando a Real com Leandro Demori, ou simplesmente DR com Demori, traz personalidades para um bate-papo direto e aprofundado na tela da TV Brasil .

Já passaram pela mesa nomes como o ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes, a deputada federal Erika Hilton, o ex-ministro José Dirceu, o ator Caio Blat, a cantora Zélia Duncan; e o fundador da banda Pink Floyd, Roger Waters.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Tomaz Silva/Agência Brasil
Educação Há 52 minutos

Inep divulga gabarito preliminar da Prova Nacional Docente

Candidatos podem contestar resultado até quarta-feira

 © Antônio Cruz/Agência Brasil
Educação Há 4 horas

Pé-de-Meia: nascidos em março e abril recebem oitava parcela

Valor de R$ 200 é depositado conforme o mês de aniversário do aluno

 -
Educação Há 22 horas

Período de matrícula da Rede Estadual para o ano letivo de 2026 termina no domingo (2/11)

Termina no próximo domingo (2/11) o período de matrículas da Rede Estadual para o ano letivo de 2026. Os interessados em se matricular nas diferent...

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Educação Há 24 horas

PND 2025: gabarito das questões objetivas será divulgado terça-feira

Participante terá 48 horas para apresentar recurso

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil
Educação Há 1 dia

Saiba como usar as notas individuais do Enem 2025

Acesso ao ensino superior e certificação do ensino médio são opções

Tenente Portela, RS
21°
Chuva
Mín. 12° Máx. 21°
21° Sensação
4.04 km/h Vento
83% Umidade
100% (3.05mm) Chance chuva
05h46 Nascer do sol
18h50 Pôr do sol
Quarta
17° 12°
Quinta
22° 10°
Sexta
24° 11°
Sábado
28° 13°
Domingo
26° 15°
Últimas notícias
Saúde Há 8 minutos

Projeto prepara academias para situações de emergência
Saúde Há 21 minutos

Catarata, Refrativa e Ceratocone: cirurgias oculares evoluem
Câmara Há 21 minutos

Projeto prevê que serviços da ateção primária do SUS abordem tema da violência doméstica com famílias
Saúde Há 21 minutos

Secretário da Saúde faz visita técnica ao Hospital João Berthier em São Carlos e debate ampliação da unidade
Senado Federal Há 22 minutos

Congresso celebra 100 anos da GM e destaca potencial industrial do país

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari DORNELES E A TRILHADEIRA DO CARTEADO
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 -0,31%
Euro
R$ 6,25 -0,19%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,86%
Bitcoin
R$ 654,349,46 +0,95%
Ibovespa
147,781,52 pts 0.55%
Mega-Sena
Concurso 2932 (25/10/25)
04
13
25
36
40
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6863 (27/10/25)
28
47
50
65
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3523 (27/10/25)
05
06
08
09
10
11
12
14
15
16
17
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2841 (27/10/25)
00
07
08
10
13
16
24
26
31
37
39
41
42
43
52
57
70
73
75
82
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2878 (27/10/25)
04
08
27
32
37
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias