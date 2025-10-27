Período de matrícula da Rede Estadual para o ano letivo de 2026 termina no domingo (2/11)

Termina no próximo domingo (2/11) o período de matrículas da Rede Estadual para o ano letivo de 2026. Os interessados em se matricular nas diferentes modalidades de ensino oferecidas pelas 2.320 escolas estaduais em todo o Rio Grande do Sul devem realizar a inscrição exclusivamente pelo portal de matrículas da Secretaria da Educação (Seduc). O processo de rematrícula para quem já é aluno da Rede Estadual também ocorre nesta data. Todos os estudantes da Rede Estadual têm direito a uniformes gratuitos, que devem ser solicitados pela página sobre uniformes da Seduc também até o dia 2 de novembro.

Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o propósito do governo é garantir o futuro do estudante, do professor e da sociedade. O período de matrículas na Rede Estadual é dividido em etapas. Na inscrição, os pais, responsáveis legais ou os próprios candidatos maiores de idade devem acessar o site de matrículas e preencher a ficha, tendo em mãos obrigatoriamente o CPF do estudante.

Nessa fase, é possível indicar até quatro opções de escolas, por ordem de preferência. Vale salientar que é considerada apenas uma inscrição por CPF do estudante, em caso de mais de um registro, é válido o primeiro cadastro. Ao final da solicitação, o sistema emite um número de protocolo, que será necessário para consultas e posterior confirmação da matrícula, que ocorre entre os dias 8 e 19 de dezembro presencialmente na escola designada.

Opções de vagas

O processo de matrícula abrange a oferta de vagas nas seguintes modalidades:

Ensino Fundamental



Ensino Médio , com opção de: ensino regular ensino em tempo integral ensino integrado (profissional)



Educação Profissional e Técnica , por meio das ofertas de: Concomitante Subsequente



Curso Normal



Curso Normal Aproveitamento de Estudos



Educação de Jovens e Adultos (EJA)

Escolha do tamanho dos uniformes

A escolha dos uniformes escolares, por sua vez, está centralizada na página dedicada aos uniformes, no mesmo período das matrículas. Por meio desse portal, os estudantes ou seus responsáveis poderão selecionar o tamanho dos uniformes a partir de uma tabela de medidas, informando o número necessário. Quem já é aluno da Rede poderá confirmar ou alterar os tamanhos solicitados no ano anterior, e os ingressantes devem fazer o pedido.

Os kits, que serão entregues diretamente nas escolas de cada estudante, são compostos por peças de roupas para todas as estações do ano. Eles são organizados em dois pacotes, voltados para diferentes perfis de alunos.

O Kit 1, destinado a estudantes do Ensino Fundamental e Médio, contém dez peças: três camisetas de manga curta, duas camisetas de manga longa, uma jaqueta, um moletom, duas calças e uma bermuda.

Já o Kit 2, destinado à Educação Profissional Concomitante ou Subsequente e ao EJA, contém sete peças, três camisetas de manga curta, duas camisetas de manga longa, uma jaqueta e um moletom.

Escolas em Tempo Integral

Para o ano letivo de 2026, a Rede Estadual também passa a contar com 515 instituições de ensino ofertando Tempo Integral: 438 com Ensino Médio (EMTI) e 202 com Ensino Fundamental. No caso das escolas de EMTI, os estudantes também têm acesso à oferta da Educação Profissional, ou seja, é possível realizar cursos técnicos em paralelo às aulas do currículo básico.

Além da carga horária estendida, o EMTI tem como foco a perspectiva do Projeto de Vida de cada estudante, oferecendo novas disciplinas, maior foco no protagonismo juvenil, clubes, itinerários de acordo com o interesse dos jovens, além de quatro refeições por dia.

Junto com os kits de uniformes escolares, o benefício do Programa Todo Jovem na Escola é maior no EMTI. Os estudantes dessas escolas podem receber a bolsa mensal de R$ 225, desde que se enquadrem nos critérios do programa, que abrange jovens em situação de vulnerabilidade social.

Vagas afirmativas para educação profissional

Para os interessados em cursos técnicos (integrado, subsequente e concomitante) e no Curso Normal e Curso Normal Aproveitamento de Estudos, o período de inscrição também é o mesmo.

No entanto, os critérios de ingresso para essas modalidades seguem os regimentos de cada escola, podendo incluir sorteios ou provas. O sorteio para estes cursos está agendado para o dia 14 de novembro de 2025.

Pela primeira vez, as ações afirmativas serão aplicadas no início do ano letivo nas escolas técnicas da Rede Estadual. Os cursos subsequentes e concomitantes, que são gratuitos, possuem vagas reservadas para pessoas negras, pessoas indígenas e pessoas com deficiência. Os estudantes que se inscreverem pelas cotas precisam ficar atentos à entrega de documentação e às bancas de heteroidentificação que irão aferir a sua autodeclaração, antes do período de matrículas, entre os dias 1º e3 de dezembro de 2025.

Confirmação da matrícula

A consulta do resultado dos novos alunos estará disponível a partir de 8 de dezembro de 2025 no site de matrículas. Para garantir a vaga, a confirmação da matrícula é feita obrigatoriamente de forma presencial na escola designada, entre os dias 8 e 19 de dezembro de 2025. O não comparecimento presencial na escola resultará na perda da vaga.

No momento da matrícula, será necessário apresentar documentos como CPF e certidão de nascimento ou identidade do estudante, documentos do responsável e um comprovante de residência, preferencialmente a fatura de energia elétrica.

