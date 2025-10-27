Segunda, 27 de Outubro de 2025
Festival Nacional de T-Bol – Taça Yakult tem recorde histórico de participantes

A 10ª edição será realizada no CT/Academia de Beisebol Yakult, em Ibiúna, com 31 equipes de várias localidades

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
27/10/2025 às 17h43
Festival Nacional de T-Bol – Taça Yakult tem recorde histórico de participantes
Crédito: Divulgaçao CBBS

Com novo recorde no número de participantes em relação a 2024, a 10ª edição do Festival Nacional de T-Bol – Taça Yakult vai receber 31 equipes de beisebol nos dias 1 e 2 de novembro. Aproximadamente 450 meninos e meninas de 5 a 8 anos de idade, que praticam beisebol em seus clubes, estarão no Centro de Treinamento/Academia de Beisebol Yakult, em Ibiúna, para a competição.

De acordo com a Confederação Brasileira de Beisebol e Softbol (CBBS), o Festival T-Bol é a competição mais importante do ano neste grupo de atletas. O torneio, que serve como iniciação para as crianças no beisebol, tem como principal objetivo estimular o gosto pelo esporte e é considerado o primeiro passo para a formação de grandes jogadores no Brasil.

O T-Bol vem tendo um número expressivo de times nos últimos anos, o que indica que o beisebol também tem ganhado cada vez mais adeptos no Brasil. “Antes de 2024, quando o torneio teve 24 times, o número médio era de 16 equipes em cada competição. Neste ano, alguns clubes chegaram a inscrever três equipes”, comemora o responsável pelo Departamento Técnico da CBBS, Ricardo Iguchi. Além do recorde histórico, esta edição também traz algumas surpresas.

“Neste ano, estamos sentindo falta dos times de Indaiatuba, Osasco e Rolândia. Em compensação, Dourados (MS) e Tigers (Presidente Prudente/SP) estão vindo pela primeira vez e já chegam competitivas. Outra equipe bem preparada é a de Ibiúna”, ressalta o dirigente. Além disso, o time da Cooper Clube Terê (SP) é formado, em sua maioria, por meninas. E o Tozan Club (SP) vem com duas equipes.

O presidente da Yakult do Brasil, Atsushi Nemoto, ressalta que a empresa acredita que o esporte praticado desde a infância pode ser um fator decisivo para formar adultos com responsabilidade, disciplina e senso de coletividade. Além disso, o T-Bol é um grande estímulo para que mais crianças se interessem pelo beisebol. “A Yakult se orgulha de fazer parte dessa importante iniciativa desde 2015 e de receber os atletas e suas famílias no CT/Academia todos os anos para esse torneio”, acentua.  

Estímulo
Segundo Ricardo Iguchi, o T-Bol é importante para que as crianças que praticam beisebol em seus clubes possam se divertir e aprender a gostar ainda mais do esporte. “Como o intuito é incentivar a prática do  beisebol, não há título ou premiação”, reforça. Por ser um torneio início de incentivo ao beisebol, todos os atletas recebem medalhas pela participação.

O Festival T-Bol também tem como foco ajudar as crianças a desenvolverem a coordenação motora e a técnica de swing (tentativa de rebater corretamente). O torneio é importante, ainda, para que os jogadores entendam melhor as regras do beisebol e aprendam que o objetivo de um esporte não é ganhar, mas jogar. “Temos vários atletas brasileiros atuando no exterior que começaram jogando T-Bol e se profissionalizaram”, acentua Ricardo Iguchi.

As equipes confirmadas são Nippon Blue Jays A, Nippon Blue Jays B, Nippon Blue Jays C, Anhanguera A, Anhanguera B, Cooper Clube Sarú, Cooper Clube Terê, Cooper Clube Alex, Gecebs, Gigante, Mogi das Cruzes, Atibaia, Piracicaba, Tozan Ouriço, Tozan Capivara, Dourados, Guararapes, Londrina A, Londrina B, Maringá A, Maringá B, Nikkei Curitiba A, Nikkei Curitiba B, Pinheiros A, Pinheiros B, Bastos, Marília, Tupã, Presidente Prudente, Tigers e Ibiúna. Os times representam as regiões do ABC paulista, capital de São Paulo, Centro-oeste, Noroeste, Sorocabana, Sudoeste e região central do Estado de São Paulo, além de Norte e Sul do Paraná e Mato Grosso do Sul.

O jogo
No T-Bol, em vez de o pitcher arremessar a bola (como no beisebol), usa-se o ‘T’ que fica em cima da base. O rebatedor bate a bola que está no ‘T’ e corre para a primeira base, enquanto a defesa tenta eliminar o rebatedor. Se o rebatedor alcançar a primeira base, vira corredor que, depois, tenta alcançar a segunda base, a terceira base e o home. Assim que o corredor completar uma volta, faz o ponto.

A defesa tenta eliminar o corredor e, assim que conseguir três eliminações (ou se o ataque fizer 5 pontos), encerra o inning trocando ataque e defesa. O inning termina com 3 outs ou 5 pontos. Todo o lance é interrompido quando a defesa devolver a bola para o técnico. O restante do jogo é igual às regras do beisebol.

A cerimônia de abertura será às 8h do sábado (01.11), com jogos em seguida. No domingo (02.11), as competições também começarão às 8h e, no final, haverá cerimônia de encerramento com entrega de medalhas e brindes da Yakult. A entrada é gratuita.

Tradição
O CT/Academia de Beisebol Yakult completa 26 anos em 2025. Localizado em Ibiúna, interior de São Paulo, o CT/Academia possui 226 mil m2 de área total com três campos oficiais, salas de musculação e de treinamentos, além de quadra poliesportiva. A matriz da Yakult também é uma tradicional apoiadora do beisebol no Japão, onde mantém o time profissional Tokyo Yakult Swallows.

SERVIÇO
Centro de Treinamento/Academia de Beisebol Yakult
Local – Rodovia Bunjiro Nakao, km 58,5 – Ibiúna – São Paulo
Datas e horários – 01 e 02 de novembro – a partir das 8h
Entrada gratuita

Sobre a Yakult
Fundada em 1955 pelo médico e pesquisador Minoru Shirota, a Yakult Honsha, sediada em Tóquio, no Japão, pesquisa os microrganismos probióticos promotores da saúde. Presente em 40 países e regiões, a marca faz parte dos hábitos alimentares diários de mais de 38 milhões de consumidores no mundo. Para outras informações, basta acessar o site: www.yakult.com.br ou as redes sociais da empresa: Facebook/yakultbrasiloficialInstagram@yakultbrasil e TikTok/yakultbrasil.

DENGUE
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
