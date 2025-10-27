D’Brescia Churrascaria investe em panificação própria

Com a proposta de se diferenciar e fornecer produtos artesanais de alta qualidade e oferecer uma experiência gastronômica completa e diferenciada, a D’Brescia Churrascaria investiu na criação de um Setor de Panificação próprio, responsável pela produção artesanal de pães e sobremesas que abastecem diariamente as sete unidades da rede.

Localizado na unidade conceito da marca, na Avenida Faria Lima (zona sul de São Paulo), o setor funciona com equipe e estrutura dedicadas exclusivamente à fabricação dos produtos, tais como pães artesanais, petit fours, cheesecakes, cocadas, crème brûlée, tortas e brownies, todos feitos com ingredientes selecionados e processos padronizados.

Mensalmente, são preparados 180 kg de pão italiano de fermentação natural; 936.000 kg de pão de queijo; 840.000 kg de pão de alho; 800 kg de brioche, além de 15 tipos de sobremesas, com mais de 100 mil unidades vendidas por ano. Os campeões de preferência entre os clientes são o pão de queijo, o pudim de leite, a cocada de forno, o petit gateau e a torta holandesa.

Identidade gastronômica e exclusividade

Segundo um dos sócios da rede, Edival Spricigo (Faxa), a iniciativa reforça o compromisso da D’Brescia com a inovação e a qualidade em todos os detalhes. "A intenção é oferecer aos clientes uma experiência ainda mais rica e diferenciada, com qualidade e sabores pouco comuns em uma churrascaria. Essa produção própria é um passo importante para consolidar a identidade da D’Brescia como referência em gastronomia", afirma.

Além das sobremesas e pães artesanais, o cardápio da D’Brescia Churrascaria oferece 25 tipos de carnes selecionadas e preparadas na parrilla e no espeto, além de buffet com 25 opções de saladas, pratos quentes, frutos do mar e cozinha japonesa.

A unidade D’Brescia Faria Lima, inaugurada em setembro de 2023, reforça o padrão premium da rede com adega climatizada de 150 rótulos, chope Patagônia e drinks autorais.