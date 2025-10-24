Domingo, 26 de Outubro de 2025
16°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Espetáculo que conta a história do tango estreia no Brasil

Tango Genuine, espetáculo argentino que celebra o gênero que virou patrimônio cultural imaterial da humanidade, chega pela primeira vez ao Brasil p...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
24/10/2025 às 21h08
Espetáculo que conta a história do tango estreia no Brasil
Divulgação Tango Genuine

Um espetáculo que percorre a história do tango portenho — desde suas origens nos subúrbios de Buenos Aires até sua consagração como símbolo cultural da Argentina —, Tango Genuine chega pela primeira vez aos palcos brasileiros.

O espetáculo combina dança e música ao vivo para mostrar ao público a transformação do tango ao longo do tempo, reconhecido pela UNESCO como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade.

Já apresentado em palcos internacionais como o Sadler’s Wells de Londres, o Teatro Bolshoi e a Ópera de Sydney, Tango Genuine agora desembarca no Brasil para compartilhar essa arte portenha.

Com apresentações em Porto Alegre (04/11), Curitiba (05/11), Rio de Janeiro (08 e 09/11), São Paulo (11 a 13/11) e Petrópolis (15/11), Tango Genuine reúne dez bailarinos e quatro músicos em cena, em uma montagem que celebra o gênero musical argentino.

O espetáculo conta com direção geral de Roberto Santocono e direção musical de Fernando Marzan. A coreografia e a direção artística são assinadas por Karina Piazza, primeira bailarina da companhia, indicada ao Tony Awards na categoria Melhor Coreografia da produção Forever Tango na Broadway.

Natural de Buenos Aires, Karina Piazza é bailarina e coreógrafa formada pelo Instituto Superior de Arte do Teatro Colón, já tendo se apresentado em mais de 30 países ao longo de sua carreira internacional. Fez parte do elenco original de Forever Tango, que estreou na Broadway em 1997. Atuou em produções como Tango Buenos Aires, Tango Seduction e Rojo Tango, espetáculo do qual é uma das principais dançarinas desde 2009.

Tango Genuine é apresentado pelo Ministério da Cultura e Bradesco Seguros, com o apoio da LeiRouanet - Incentivos a Projetos Culturais, e a turnê é uma realização da Dellarte, do Ministério da Cultura e do Governo Federal – Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.

A trilha sonora de Tango Genuine é executada ao vivo por um quarteto formado por piano acústico, bandoneón, violino e contrabaixo, para recriar a atmosfera dos cafés e salões portenhos em diferentes épocas. Sob a regência de Fernando Marzan, a música assume papel central na dramaturgia do espetáculo, apresentando as mudanças de tempo e estilo pelos quais o gênero passou através dos anos.

Dividido em cinco atos — The Brothel, The Milonga, Modern Virtuosity (Astor Piazzolla), The Glamour e The Golden Age — o espetáculo mostra a história do tango, das raízes populares e dos salões de dança à evolução musical de Piazzolla e das grandes orquestras.

Em The Brothel, o espetáculo mostra os subúrbios do final do século XIX, onde o tango nasceu entre os imigrantes e marinheiros nos bordéis de Buenos Aires. The Milonga mostra o ambiente dos salões de dança, onde o tango se transforma em um ritual de sedução.

Já em Modern Virtuosity, o ritmo ganha novas formas com a influência de Astor Piazzolla, mesclando o tango às linguagens do jazz e da música clássica. Em The Glamour, a dança é mostrada em Paris, incorporando as qualidades parisienses ao estilo portenho. Por fim, The Golden Age celebra a era das grandes orquestras e a evolução do tango como símbolo nacional da Argentina.

Classificação: 10 anos
Duração: 100 minutos (sem intervalo)
Classificação: 10 anos
Duração: 100 minutos (sem intervalo)

Porto Alegre – Teatro do Bourbon Country
Avenida Túlio de Rose, 80 - 71 - Jardim Europa, Porto Alegre - RS
04 de novembro, terça-feira, às 21h
Ingressos a partir de R$ 25,00
Vendas: UHUU!

Curitiba – Teatro Positivo
Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300, Campo Comprido, Curitiba - PR
05 de novembro, quarta-feira, às 20h
Ingressos a partir de R$ 25,00
Vendas: DiskIngressos

Rio de Janeiro – Cidade das Artes
Avenida das Américas, 5300 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ
08 de novembro, sábado, às 16h e 20h
09 de novembro, domingo, às 16h
Ingressos a partir de R$ 25,00
Vendas: Sympla

São Paulo – Teatro Bradesco
Rua Palestra Itália, 500 - 3° Piso - Perdizes, São Paulo - SP
11 a 13 de novembro, terça a quinta-feira, às 20h30
Ingressos a partir de R$ 25,00
Vendas: UHUU!

Petrópolis – Centro Cultural Sesc Quitandinha
Avenida Joaquim Rolla, 2 - Quitandinha, Petrópolis - RJ
15 de novembro, sábado, às 20h
Ingressos a partir de R$15,00
Vendas: Ingresso.dellarte.com.br

Sobre o Bradesco Seguros

Manter uma política de incentivo à cultura faz parte do compromisso do Grupo Bradesco Seguros, considerando a cultura como ativo para o desenvolvimento e do convívio social. Neste sentido, o Circuito Cultural Bradesco Seguros se orgulha de ter patrocinado e apoiado, nos últimos anos, em diversas regiões do Brasil, projetos na área de música, dança, artes plásticas, teatro, literatura e exposições, além de outras manifestações artísticas. Dentre as atrações incentivadas, destacam-se os musicais "Bibi -Uma Vida em Musical", "Bem Sertanejo", "Les Misérables", "70´Década do Divino Maravilhoso", "Cinderela", "O Fantasma da Ópera", "A Cor Púrpura" e "Conserto para Dois", além da exposição "Mickey 90 Anos".

Sobre a Dellarte

Atuando na área da música clássica, jazz e artes performáticas há 40 anos, a Dellarte já realizou mais de 1.500 apresentações para mais de 3 milhões de pessoas, trazendo para o Brasil atrações internacionais.

John Malkovich, Jessye Norman, Luciano Pavarotti, Plácido Domingo, José Carreras, Montserrat Caballé, Kiri Te Kanawa, Kathleen Battle, Balé do Teatro Bolshoi, New York City Ballet, Balé do Teatro Mariinsky – Kirov, Ballet da Ópera Nacional de Paris, MOMIX Dance Theatre, Martha Argerich e Nelson Freire, Mstislav Rostropovich, Evgeny Kissin, Lang Lang, Yuja Wang, Itzhak Perlman, Joshua Bell, Yo-Yo Ma, New York Philharmonic com Kurt Masur, Royal Philharmonic Orchestra, Filarmônica de Viena, Companhia Antonio Gades, Ballet do Teatro Scala de Milão, Kamasi Washington, Bobby McFerrin, Keith Jarrett, Paco de Lucía e Chick Corea, entre muitos outros.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Denise Marques
Entretenimento Há 1 dia

Artista brasileira expõe obra no Louvre após uma década longe da pintura

Denise Marques apresentou em Paris a obra O Renascimento do Crisântemo, inspirada na sua jornada espiritual pelo Japão e marcada pela força da resi...

 Fernando Graça
Entretenimento Há 2 dias

Fernando Graça lança projeto inédito que une TV e cinema

Apresentador reformula o Vips TV para modelo multiplataforma com bloco de alerta e inicia pré-produção do longa-metragem "Savana", com foco em segu...

 divulgação Projeto Goeldi
Entretenimento Há 2 dias

Curadora do legado de Goeldi retorna à Amazônia para a COP30

Bisneta de Emílio Goeldi retorna a Belém com uma nova exposição que une história e tecnologia

 Fonte: Shutterstock
Entretenimento Há 2 dias

Go Dream cresce 150% em parceria com a Bilheteria Digital

Com foco em tecnologia e crescimento, plataformas ampliam atuação em experiências esportivas e fortalecem presença em corridas de rua

 Imgem de Divulgação BIC
Entretenimento Há 2 dias

BIC lança campanha nas redes sobre o sumiço das canetas

A campanha lança pistas sobre o desaparecimento das BICs, com influenciadores instigando a curiosidade do público e dando início ao mistério em tor...

Tenente Portela, RS
16°
Chuva
Mín. 16° Máx. 21°
16° Sensação
2.09 km/h Vento
99% Umidade
100% (15.55mm) Chance chuva
05h48 Nascer do sol
18h49 Pôr do sol
Segunda
21° 16°
Terça
15° 12°
Quarta
15° 12°
Quinta
21° 12°
Sexta
24° 11°
Últimas notícias
Direitos Humanos Há 4 horas

Catedral da Sé lotada rememora os 50 anos do assassinato de Herzog
Esportes Há 8 horas

Série C: Ponte Preta conquista 1º título nacional de sua história
Geral Há 9 horas

Belo Horizonte passa a ter Dia do Casamento Monogâmico Cristão
Esportes Há 9 horas

Marina Dias é ouro na etapa de Laval da Copa do Mundo de paraescalada
Esportes Há 11 horas

Brasil se despede do Mundial de Ginástica Artística sem medalhas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari DORNELES E A TRILHADEIRA DO CARTEADO
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,39 +0,04%
Euro
R$ 6,26 -0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 637,812,32 +0,67%
Ibovespa
146,172,20 pts 0.31%
Mega-Sena
Concurso 2932 (25/10/25)
04
13
25
36
40
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6862 (25/10/25)
11
39
51
62
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3522 (25/10/25)
01
02
04
05
07
08
10
11
12
14
15
17
20
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2840 (24/10/25)
03
04
07
19
22
24
30
32
38
39
42
43
46
47
50
51
62
68
72
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2877 (24/10/25)
05
16
19
20
25
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias