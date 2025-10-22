Quarta, 22 de Outubro de 2025
Mairiporã recebe Campeonato Paulista de Wakeboard

O evento será disputado em 12 categorias

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
22/10/2025 às 13h34
Mastercraft

O Campeonato Paulista de Wakeboard 2025, evento homologado pela Confederação Brasileira de Esqui Aquático e Wakeboard (CBEAW), está com inscrições abertas e promete reunir grandes nomes do esporte. O evento acontece entre os dias 31 de outubro a 2 de novembro, no Refúgio Cheiro de Mato EcoResort, em Mairiporã–SP.

O Campeonato será disputado em 12 categorias, entre masculinas e femininas: adaptado, mirim, estreantes, iniciante, intermediário, avançado, open e profissional.

"Estamos muito empolgados em retomar o Campeonato Paulista de Wakeboard. O evento sempre foi uma vitrine para revelação de novos atletas e é uma excelente oportunidade para iniciantes no esporte participarem", afirma Mario Manzoli, organizador e CEO da Prowake.

Além das manobras na água, o evento contará com uma tenda de alimentação, festa após a competição e um treino funcional com a equipe @elstudio. Para quem deseja se hospedar, o Refúgio Cheiro de Mato EcoResort oferece opções de diárias com pensão completa, além de day use e almoço avulso.

O campeonato contará com nomes como: Henrique Daibert, 29 anos, bicampeão mundial que compete na categoria Profissional e é conhecido por manobras técnicas. Outro nome que promete chamar atenção é Juarez Alves, 71 anos, competidor da categoria Iniciante Masculino.

Já a nova geração será representada por Antonio Manzoli, 18 anos, campeão da categoria Open na etapa de Belo Horizonte e quinto colocado no Campeonato Latino Júnior Men. João Victor Benício, atleta com deficiência visual, vai competir na categoria estreantes.

Treino Oficial
O evento terá início em 31 de outubro de 2025, a partir das 9h, com o treino oficial. Atletas terão direito a ida e volta na raia do campeonato ou três quedas, com formato de ordem de chegada, agrupado por categoria.

Competição
A fase principal da competição acontece em 1 de novembro de 2025, a partir das 8h. Em caso de necessidade e dependendo do número de atletas, a disputa poderá se estender até o dia 2 de novembro. O cronograma detalhado por categorias será divulgado até 31 de outubro, às 20h.

Local: Refúgio Cheiro de Mato EcoResort – Estr. Armando Barbosa de Almeida, 8000 - Caceia, Mairiporã–SP.

Inscrições
O valor da inscrição é de R$ 200,00 para atletas filiados à ABW e R$ 250,00 para o público geral. Os valores já incluem a taxa de serviço da TicketSports.

Serviço:
Campeonato Paulista de Wakeboard 2025
Data: 31 de outubro a 2 de novembro de 2025
Local: Refúgio Cheiro de Mato EcoResort, Mairiporã–SP

Organizado pela ProWake e A Firma Wake School, e com a realização da CBEAW e da Associação Brasileira de Wakeboard (ABW). O patrocínio oficial é do Refúgio Cheiro de Mato EcoResort, com apoio da Prefeitura de Mairiporã e Fun Wake Park.

