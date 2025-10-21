Terça, 21 de Outubro de 2025
Clube Sírio realizará palestra “Síria no Museu do Louvre”

Evento destacará as antiguidades sírias preservadas no museu francês e a importância histórica dos reinos de Mari, Ugarit e Palmira.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
21/10/2025 às 20h53

O Esporte Clube Sírio, por meio do Núcleo de Cultura Árabe, promoverá no sábado, 25 de outubro, às 16h, na Sala Palmira, a palestra "Síria no Museu do Louvre", com o Professor Ayman Esmandar.

Na ocasião, o professor abordará sua visita ao Museu do Louvre, em Paris, que abriga milhares de artefatos do Oriente Médio, especialmente da Síria, Mesopotâmia e Egito.

"A palestra é um resumo da minha visita ao Museu do Louvre, em Paris, com foco no departamento de antiguidades ‘O Berço da Humanidade’. Este setor abriga milhares de artefatos do Oriente Médio, especialmente da Síria, Mesopotâmia e Egito. O destaque será para os artefatos sírios provenientes de três reinos antigos: o Reino de Mari (3º milênio a.C.), o Reino de Ugarit (2º milênio a.C.) e o Reino de Palmira (séculos I a III d.C.)", explica Esmandar. Ele ainda acrescenta que a apresentação também incluirá uma breve história do próprio museu do Louvre.

Sobre o palestrante

Ayman Esmandar possui graduação em Belas Artes pela Universidade de Damasco (1994), mestrado na mesma área e instituição (2003) e doutorado em História da Arte também pela Universidade de Damasco (2009). Realizou pós-doutorado em História Recente pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), em 2021, e atualmente é pós-doutorando em Antiguidade na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Publicou diversos artigos em revistas científicas e acadêmicas, além de lançar, em 2024, seu primeiro livro em língua portuguesa, intitulado "Síria: Culturas, Civilizações, Estados, Reinos e Impérios", com apoio do Núcleo de Cultura Árabe do Esporte Clube Sírio, em São Paulo.

Realizou diversas exposições de arte em diferentes países, tendo suas obras presentes em coleções particulares e museus ao redor do mundo. Participou da produção de vários documentários sobre arte e arquitetura da Antiguidade, incluindo o filme sobre o arquiteto sírio-romano Apolodoro de Damasco, premiado com a Medalha de Prata no Festival de Documentários do Cairo, Egito.

Integra missões arqueológicas em sítios históricos na Síria, como a antiga cidade fenícia de Amrit, localizada na costa mediterrânea e datada do século VI a.C., e o convento de Santo Mar Elian al-Sharqi, que remonta ao século IV a.C.

Tem experiência nas áreas de Antiguidade, História da Arte e Arqueologia, com ênfase em: Cultura e Artes da Antiguidade durante as Idades do Bronze e do Ferro no Oriente Antigo; Arqueologia da Idade Clássica no Oriente Antigo.

É membro de grupos de pesquisa em História da UERJ, do LABIMI (Laboratório de História das Migrações e da História Recente, também na UERJ) e do grupo de pesquisa CMAC – Cultura Material, Antiguidade e Cotidiano, da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Atua como professor, ministrando aulas, palestras e cursos de extensão em diversas universidades, além de participar de projetos culturais.

Seu trabalho concentra-se especialmente na História Antiga e nas artes dos reinos das Idades do Bronze no Oriente Médio, bem como nas cidades-estados fenícias do Mediterrâneo Oriental e Ocidental.

Sobre o Esporte Clube Sírio

Fundado em 1917 e plenamente integrado à vida paulistana, o Esporte Clube Sírio é referência entre os clubes socioculturais e esportivos de São Paulo, oferecendo uma infraestrutura moderna de lazer, cultura e esporte para todas as idades, preservando e difundindo a cultura, as tradições e a hospitalidade árabes no Brasil.

Serviço

O quê: Palestra "Síria no Museu do Louvre", com o Professor Ayman Esmandar

Quando: 25 de outubro (sábado), às 16h

Onde: Esporte Clube Sírio – Avenida Indianópolis, 1192, Planalto Paulista, São Paulo – SP

Mais informações: www.sirio.org.br | (11) 2189-5000

Mais informações: https://www.sirio.org.br/ ou (11) 2189-5000

