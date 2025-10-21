Terça, 21 de Outubro de 2025
9°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Branding fraco custa 23% da receita anual de empresas

A falta de uma estratégia de branding bem definida custa caro, gerando até 23% de perda na receita anual, conforme aponta a Lucidpress. O branding ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
21/10/2025 às 17h30
Branding fraco custa 23% da receita anual de empresas
BAOBÁ FULL AGENCY

A falta de uma estratégia de branding bem definida custa caro para empresas, que podem perder uma média de 23% da receita anual por falhas de reconhecimento e alinhamento da marca, segundo a pesquisa "State of brand consistency", realizada pela Lucidpress. Este erro ocorre porque a falha na gestão de marca e a falta de coerência nas campanhas impedem que as companhias se consolidem no mercado, investindo em marketing sem a base do branding. A gestão da marca é o ponto de partida para qualquer empresa que queira se destacar de seus concorrentes.

A diretora criativa Julay Barretti, da BAOBÁ FULL AGENCY, reforça que começar ou escalar um negócio sem uma estratégia de branding bem definida é um grande equívoco. Ela explica que o branding é a base para o posicionamento, o propósito e a identidade visual e verbal de uma marca. Sem esses elementos, não é possível criar campanhas de marketing eficazes, pois faltará a coerência e a direção necessárias para comunicar o que a marca realmente representa.

O poder de um branding sólido é comprovado por marcas globais. Empresas como Apple, Coca-Cola e Nike demonstram que o investimento consistente em marca constrói um legado que transcende o produto, vendendo inovação ou superação, por exemplo. De acordo com um estudo da Harvard Business Review, companhias que investem em branding de forma contínua apresentam um desempenho 2,5 vezes melhor em crescimento de receita do que aquelas focadas apenas na geração de leads.

A pesquisa "State of brand consistency" também aponta que a gestão de marca, quando constante, pode gerar uma aceitação muito melhor de novos produtos e serviços, sendo este o caminho para evitar que o custo com marketing se torne alto e insustentável.

Julay Barretti detalha como essa ineficiência se manifesta nas campanhas: "A falta de um posicionamento claro leva à atribuição incorreta de orçamento e recursos. Campanhas que pulam a fase de branding investem em ações desalinhadas, sem a proporção ideal de mensagens nas diferentes etapas da jornada do cliente".

Segundo a diretora, os investimentos em marca e conexão emocional (topo de funil) continuam relevantes, mas precisam ser combinados com comunicações claras sobre o produto (meio de funil) e, finalmente, com os investimentos de mídia de performance (fim de funil). O uso de inteligência artificial e automação se torna crucial para medir e alocar esse orçamento de modo dinâmico, digital e offline, com base em fatos e comportamentos em tempo real, evitando que o Custo de Aquisição de Cliente (CAC) se torne alto.

"A falta de uma base sólida de branding afeta todo o ciclo de vida da empresa, desde a atração de novos clientes até a fidelização. É um investimento que traz retorno a longo prazo, mas que precisa ser feito desde o início. Economizar no branding pode até parecer eficiente no curto prazo, mas te custa caro quando você percebe que está no caminho errado", finaliza Julay Barretti.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
BAOBÁ FULL AGENCY
Entretenimento Há 2 horas

Crescimento da influência digital pede conteúdo estratégico

Na era digital, a influência vai além dos grandes números. Empresas, criadores de conteúdo e até pessoas comuns impactam decisões e comportamentos....

 Divulgação-Fenasan 2025
Entretenimento Há 8 horas

Carlinhos Brown une cultura e sustentabilidade na Fenasan

O cantor e ativista social traz sua experiência unindo cultura e sustentabilidade aos profissionais do setor de saneamento

 Divulgação Civitatis
Entretenimento Há 1 dia

Viagens de brasileiros ao Japão crescem 400% na Civitatis

Para a plataforma de viagens Civitatis, cultura pop, isenção de visto e presença digital impulsionam novo boom do turismo japonês em 2025

 Diego Antunes
Entretenimento Há 4 dias

FELINI posiciona Niterói no mapa nacional da música lírica

Realizado em agosto de 2025, o Festival Lírico de Niterói (FELINI) apresentou uma programação dedicada à música lírica, reforçando o papel da cidad...

 Fotos de Álvaro Neves / Vuru
Entretenimento Há 4 dias

Livro "Cabeça de Candidato" traz os bastidores das eleições

Escrito pelo marqueteiro Alberto Lage e pela psicóloga Iracema Rezende, a obra traz histórias e análises inéditas

Tenente Portela, RS
24°
Tempo limpo
Mín. Máx. 23°
24° Sensação
3.31 km/h Vento
47% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h52 Nascer do sol
18h45 Pôr do sol
Quarta
25° 11°
Quinta
25° 13°
Sexta
25° 16°
Sábado
31° 16°
Domingo
23° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 57 segundos

Cursos de IA refletem nova fase do ensino no Brasil
Justiça Há 1 minuto

Fux diz que segurança das urnas “nem sempre é apreciada”
Justiça Há 1 minuto

Fux vota pela absolvição dos sete réus do Núcleo 4 da trama golpista
Cultura Há 1 minuto

Governo Eduardo Leite anuncia reforma no Palacinho, sede da Escola de Música da Ospa
Senado Federal Há 1 minuto

Criação de cargos para o STF segue para sanção

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O TRIPA E SUAS ARTEIRICES
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,38 +0,16%
Euro
R$ 6,24 -0,22%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 632,528,64 -0,06%
Ibovespa
144,116,10 pts -0.3%
Mega-Sena
Concurso 2929 (18/10/25)
03
07
08
34
35
51
Ver detalhes
Quina
Concurso 6857 (20/10/25)
21
32
34
41
46
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3517 (20/10/25)
01
02
03
07
08
11
12
14
17
18
19
20
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2838 (20/10/25)
05
06
12
16
23
24
31
34
35
36
43
53
58
63
82
85
86
87
97
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2875 (20/10/25)
01
15
17
31
33
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias