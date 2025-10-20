Segunda, 20 de Outubro de 2025
Viagens de brasileiros ao Japão crescem 400% na Civitatis

Para a plataforma de viagens Civitatis, cultura pop, isenção de visto e presença digital impulsionam novo boom do turismo japonês em 2025

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
20/10/2025 às 10h14
Viagens de brasileiros ao Japão crescem 400% na Civitatis
Divulgação Civitatis

O Japão consolida-se como um dos destinos internacionais mais desejados pelos brasileiros. Dados da Civitatis, plataforma global especializada em experiências turísticas, indicam que as reservas para o país cresceram mais de quatro vezes no primeiro semestre de 2025, em comparação com o mesmo período do ano anterior. O aumento é atribuído pela empresa à combinação entre facilidades de entrada, interesse cultural e popularização do destino nas redes sociais.

"A eliminação do visto, somada ao fascínio cultural e à intensa exposição do Japão nas redes, criou o cenário perfeito para o crescimento das viagens em 2025", explica Alexandre Oliveira, Country Manager da Civitatis no Brasil.

Entre os destinos japoneses mais procurados por brasileiros na plataforma, Tóquio, Kyoto e Osaka ocupam o topo da lista. Os passeios mais reservados incluem o tour privado por Tóquio, a excursão ao Monte Fuji e Lago Ashi, ambos com guia em português, e o ingresso para o Universal Studios Japan, em Osaka. "Temos expandido nossa oferta de atividades em português para facilitar o planejamento e a experiência dos viajantes", destaca Oliveira.

Cultura pop, redes sociais e facilidades de entrada impulsionam o turismo

Para Alexandre Oliveira, três elementos explicam a ascensão do Japão entre os turistas brasileiros: o fim da exigência de visto para estadias de até 90 dias, o crescimento da cultura asiática no país, especialmente entre jovens, e o forte apelo digital nas redes sociais.

"A isenção de visto, implementada em 2023, simplificou processos e custos, refletindo-se imediatamente nas reservas", conta Alexandre. Paralelamente, o consumo de conteúdo asiático explodiu no Brasil. Segundo reportagem do Meio & Mensagem, um levantamento de 2025 apontou que, nos últimos 12 meses, foram criados mais de 50 mil vídeos sobre cultura oriental, somando 12 milhões de visualizações e 185 mil interações.

Esse interesse também se traduz em eventos presenciais. O bairro da Liberdade, em São Paulo, recebe cerca de 20 mil visitantes por fim de semana, número que se multiplica durante o Tanabata Matsuri, que atraiu 120 mil pessoas em 2024. Já o Anime Friends, realizado em junho de 2025, registrou público superior a 150 mil pessoas em três dias de evento.

Celebridades ajudam a impulsionar o destino

O chamado "efeito celebridade" também tem papel importante no boom japonês, pontua o country manager da Civitatis Brasil. Em 2025, influenciadores e artistas brasileiros como Virgínia Fonseca e Zé Felipe, com mais de 84 milhões de seguidores combinados, compartilharam suas experiências no país, incluindo visitas ao Monte Fuji e a Kamakura.

O humorista Fábio Porchat também esteve no Castelo de Osaka, enquanto nomes como Manu Gavassi, Marina Ruy Barbosa, Sabrina Sato e Sasha Meneghel já haviam visitado o Japão em 2024.

"A visibilidade nas redes reforçou a imagem do Japão como destino completo, tecnológico e tradicional, urbano e natural. Isso, somado ao fato de ser do outro lado do mundo, torna o destino mais atraente tanto para jovens quanto para famílias", comenta Alexandre Oliveira.

Experiências de natureza, culturais e em português atraem brasileiros

Alexandre explica que a Civitatis segue ampliando sua presença no Japão com tours guiados em português, disponíveis em Tóquio, Kyoto, Osaka, Nara e Hiroshima. "Apostamos em uma oferta diversificada, que une natureza, cultura e entretenimento, com opções que vão de trilhas ao Monte Fuji a visitas a bairros históricos, experiências gastronômicas e ingressos para parques temáticos", conta Alexandre, que ressalta a alta procura por atividades no idioma próprio do viajante.

"Com tradição milenar, cultura pop em alta, presença digital massiva e menos barreiras de entrada, o Japão se consolida em 2025 como um dos destinos mais desejados pelos brasileiros", conclui o Country Manager da Civitatis Brasil.

