Quinta, 16 de Outubro de 2025
Tenente Portela, RS
Lançamento de obra biográfica narra trajetória de Aldemir Morais

O empresário Aldemir Morais apresenta, em outubro de 2025, o livro “O Impossível… Aconteceu!”, publicação que reúne relatos sobre sua trajetória ma...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
15/10/2025 às 15h44
Lançamento de obra biográfica narra trajetória de Aldemir Morais
Divulgação

Nascido no interior de São Paulo, Aldemir Morais iniciou a vida em condições modestas. Ainda jovem, migrou para a capital, onde passou a construir um caminho empresarial que viria a impactar setores estratégicos. Suas iniciativas de vanguarda à frente do Banco Nacional de Dados Informativos (BNDI) estiveram relacionadas à expansão de mercados de informação e inteligência estratégica em um período de transformações tecnológicas.

Ao longo do livro, o autor apresenta episódios que revelam não apenas avanços e conquistas, mas também momentos de crise e recomeço, destacando como essas experiências moldaram sua atuação. A obra propõe uma reflexão sobre a relação entre risco, inovação e resiliência em trajetórias empresariais brasileiras contemporâneas.

“A publicação recupera passagens em que dificuldades se transformam em oportunidades, oferecendo ao leitor um panorama de como a perseverança pode redefinir destinos pessoais e profissionais”, afirma o autor em um trecho do livro.

Com uma linguagem direta e documental, “O Impossível… Aconteceu!” registra passagens que dialogam com aspectos históricos da economia nacional e do empreendedorismo no país. A obra soma-se a um conjunto de biografias que buscam contribuir para a compreensão do papel de indivíduos e instituições nos processos de transformação econômica e social.


Serviço:

Lançamento do livro “O Impossível… Aconteceu!”

Data: 22 de outubro de 2025

Horário: 18h

Local: Salão Nobre da GLESP. Rua São Joaquim, 138 - Liberdade, São Paulo, SP

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Créditos: Audacity Assessoria
