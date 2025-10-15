Lançamento de obra biográfica narra trajetória de Aldemir Morais

Nascido no interior de São Paulo, Aldemir Morais iniciou a vida em condições modestas. Ainda jovem, migrou para a capital, onde passou a construir um caminho empresarial que viria a impactar setores estratégicos. Suas iniciativas de vanguarda à frente do Banco Nacional de Dados Informativos (BNDI) estiveram relacionadas à expansão de mercados de informação e inteligência estratégica em um período de transformações tecnológicas.

Ao longo do livro, o autor apresenta episódios que revelam não apenas avanços e conquistas, mas também momentos de crise e recomeço, destacando como essas experiências moldaram sua atuação. A obra propõe uma reflexão sobre a relação entre risco, inovação e resiliência em trajetórias empresariais brasileiras contemporâneas.

“A publicação recupera passagens em que dificuldades se transformam em oportunidades, oferecendo ao leitor um panorama de como a perseverança pode redefinir destinos pessoais e profissionais”, afirma o autor em um trecho do livro.

Com uma linguagem direta e documental, “O Impossível… Aconteceu!” registra passagens que dialogam com aspectos históricos da economia nacional e do empreendedorismo no país. A obra soma-se a um conjunto de biografias que buscam contribuir para a compreensão do papel de indivíduos e instituições nos processos de transformação econômica e social.



Serviço:



Lançamento do livro “O Impossível… Aconteceu!”



Data: 22 de outubro de 2025



Horário: 18h



Local: Salão Nobre da GLESP. Rua São Joaquim, 138 - Liberdade, São Paulo, SP