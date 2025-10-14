Governo do Estado promove Ciclo (Re)pensar Educação para reflexão sobre ética, tecnologia e humanização nas escolas gaúchas

A busca por um equilíbrio entre o avanço tecnológico e o olhar humano na educação foi o tema central da segunda edição do ciclo (Re)pensar Educação, realizada na terça-feira (14/10), na Unisinos, em Porto Alegre. O encontro, promovido pelo governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), em parceria com o Movimento Pacto pela Educação, reuniu especialistas, educadores e gestores públicos para refletir sobre os caminhos da educação no século XXI. O tema da edição foi “Ética, criatividade e inovação: como equilibrar tecnologia e humanização na educação”.

A secretária da Educação, Raquel Teixeira, destacou as adaptações pelas quais a educação passa, tendo um olhar voltado à aprendizagem na preparação dos estudantes para os desafios de um mundo em transformação. “Houve uma mudança profunda na perspectiva educacional: antes o foco estava no ensino e na autoridade do professor; hoje, o centro é a aprendizagem. Nosso papel é preparar as novas gerações para um futuro que se transforma com rapidez, impulsionado pela inteligência artificial, pela ética e pela inovação”, afirmou.

"Devemos preparar as novas gerações para um futuro que muda com rapidez, impulsionado pela ética e pela inovação" diz secretária -Foto: Flávia Azolin/Ascom Seduc

O coordenador executivo do Pacto pela Educação, Leandro Duarte, abordou as transformações provocadas pelo avanço tecnológico e pela inteligência artificial, que alteraram o modo como o conhecimento é produzido e compartilhado. “Vivemos um novo momento: além de termos acesso à informação e podermos divulgá-la, hoje conseguimos criar conteúdo a partir dela. Por isso, precisamos discutir ética, criatividade e colaboração, porque a tecnologia, por si só, não substitui o pensamento crítico nem a troca de ideias”, comentou.

Os diferentes palestrantes trouxeram perspectivas sobre ética e inovação, temas centrais do encontro. Fausto Vanin destacou que vivemos uma era em que a realidade passa a ser “negociada”, marcada pela rápida disseminação de informações e pela necessidade de desenvolver pensamento crítico diante das novas ferramentas digitais. Aline Barbosa reforçou a importância de discutir ética e diversidade no uso da inteligência artificial, lembrando que a tecnologia deve ser vista como instrumento de apoio à aprendizagem, e não como substituto da criatividade humana. Já Gustavo Borba enfatizou que toda inovação precisa estar atrelada a uma intencionalidade pedagógica, defendendo que a tecnologia, quando usada com propósito, pode potencializar o processo educativo sem substituir o papel essencial do professor.

O ciclo (Re)pensar Educação seguirá com novas edições ao longo do ano, propondo reflexões sobre temas contemporâneos que impactam o ensino e a aprendizagem.

