Maioria de inscrições na Prova Nacional Docente é na área de pedagogia

Segundo o MEC, exame tem mais de 1 milhão de inscrições confirmadas

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
14/10/2025 às 14h29
© Arquivo/Agência Brasil

A primeira edição da Prova Nacional Docente (PND) superou a casa de um milhão de inscritos. O exame, que vai ocorrer no próximo dia 26, tem o objetivo de auxiliar estados e municípios a selecionarem professores para as suas redes de ensino.

Segundo o Ministério da Educação ao todo foram confirmadas 1.086.914 inscrições, sendo a maioria (51,58%) na da área de pedagogia, com 560.576 inscritos.

Em segundo lugar entre os inscritos, estão os candidatos para área de letras – português, com 73.187 inscrições, seguida por matemática (72.530) e educação física (65.911).

Apelidado de Enem dos Professores ou CNU dos Professores, o exame vai avaliar 17 áreas da licenciatura: artes visuais; ciências biológicas; ciências sociais; computação; educação física; filosofia; física; geografia; história; letras (inglês); letras (português); letras (português e espanhol); letras (português e inglês); matemática; música; pedagogia e química.

Dois públicos

A PND não é um concurso público. O exame é voltado aos alunos que estão concluindo cursos de licenciatura em 2025, devidamente inscritos no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) das Licenciaturas pelas próprias instituições de ensino superior (IES) onde estudam.

Para este público, a participação no Enade é uma condição para concluir a graduação. O objetivo do MEC é avaliar os cursos que formam professores para a educação básica, em todo o país.

Também se inscreveram na PND pessoas já formadas em cursos de licenciatura com interesse em participar de concursos ou processos seletivos das redes públicas de ensino de todos os entes federativos (União, estados, municípios e Distrito Federal) que aderiram ao exame nacional.

No total, 1.508 municípios de 22 estados adotarão o resultado da prova como etapa de admissão ao magistério público.

Estados e municípios

Segundo o MEC, o estado com maior número de inscritos confirmados é São Paulo, seguido de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Confira o número de inscritos por estado:

  1. São Paulo: 253.895
  2. Minas Gerais: 97.113
  3. Rio de Janeiro: 72.230
  4. Pará: 66.810
  5. Bahia: 55.320
  6. Ceará: 55.584
  7. Pernambuco: 46.452
  8. Paraná: 39.644
  9. Maranhão: 37.522
  10. Santa Catarina: 33.642
  11. Espírito Santo: 31.280
  12. Rio Grande do Norte: 31.371
  13. Piauí: 28.354
  14. Rio Grande do Sul: 27.042
  15. Mato Grosso do Sul: 25.062
  16. Mato Grosso: 25.366
  17. Goiás: 25.932
  18. Alagoas: 20.250
  19. Paraíba: 19.338
  20. Sergipe: 19.330
  21. Distrito Federal: 18.754
  22. Amazonas: 17.567
  23. Rondônia: 12.565
  24. Tocantins: 7.468
  25. Amapá: 7.436
  26. Acre: 5.988
  27. Roraima: 5.631

Entre os municípios, o número de inscrições confirmadas é liderado pela capital paulista (84.633), seguido pelo município do Rio de Janeiro (28.765). Na terceira posição estão juntas Brasília e as demais cidades do Distrito Federal, com 18.754 inscrições confirmadas.

Prova

A Prova Nacional Docente será composta por duas partes: formação geral e componente específico. A primeira delas incluirá 30 questões objetivas e uma discursiva, elaboradas a partir de temas ligados à formação docente.

Já o componente específico contará com 50 questões de múltipla escolha, voltadas ao conteúdo próprio de cada uma das 17 áreas da licenciatura avaliadas.

No domingo, dia 26 dia, os portões de acesso aos locais de aplicação do exame serão abertos às 12h e fechados às 13h, no horário de Brasília.

A aplicação da prova terá início às 13h30 e término às 19h.

Localidades

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela realização da PND, aplicará a prova em 750 cidades de todos os estados e no Distrito Federal.

Nos próximos dias, o Inep vai disponibilizar o Cartão de Confirmação com o local exato onde cada participante fará a prova. O documento poderá ser acessado pelo Sistema PND , com login do portal Gov.br .

O cartão ainda informará o número de inscrição; a data, a hora da aplicação da prova; a indicação de atendimento especializado ou tratamento pelo nome social, caso tenha sido solicitado e aprovado no momento da inscrição.

Para mais informações sobre a PND, clique aqui e leia o edital.

