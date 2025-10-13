Secretaria da Educação divulga equipes finalistas do Desafio HackaTchê 2025

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), torna público o resultado das equipes selecionadas para a etapa final do Desafio HackaTchê 2025. As propostas, desenvolvidas por estudantes de escolas da Rede Estadual, apresentam soluções criativas voltadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e representam diferentes regiões do Estado.

Os projetos classificados nesta edição destacam a capacidade de inovação dos jovens e o papel das escolas na promoção de uma educação conectada com os desafios contemporâneos. Entre os selecionados, estão iniciativas que abordam temas como inclusão, sustentabilidade, tecnologia e transformação social.

As equipes finalistas participarão da fase presencial do HackaTchê 2025, que ocorrerá durante a Expo Favela RS, de 5 a 8 de novembro, em Porto Alegre. No evento, os grupos apresentarão seus projetos a uma banca avaliadora formada por especialistas nas áreas de educação, tecnologia e empreendedorismo. Os melhores trabalhos serão premiados.

Equipes selecionadas

27ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE) – Canoas

Ela da Favela – Escola Estadual de Ensino Médio Prof. Margot Terezinha Noal Giacomazzi

Equipe: Gustavo Langner do Amaral, Keyzhi Amaral da Rocha, Nicolly dos Santos da Silva e Cristian Eduardo Quadra da Rosa.

TRANSformar – Escola Estadual de Ensino Médio Prof. Margot Terezinha Noal Giacomazzi

Equipe: Mahysa Fontoura Thimotheo, Ana Luyza Siqueira Cattani, Bianca Rodrigues de Oliveira e Cristian Eduardo Quadra da Rosa.

28ª CRE – Gravataí

Acolhendo+ – Colégio Estadual Érico Veríssimo

Equipe: Iago Monteiro da Rosa Thomaz, César Max Silva da Silva, Isadora Godoy da Silva e Maria Goreti Feijó de Senna.

Racismo Ambiental nas Periferias do Município de Viamão – Escola Estadual de Ensino Médio Santa Isabel

Equipe: Talita de Oliveira Elias, Pedro Henrique Trevisan Rocha, Renan Pacheco de Lima e Fernanda Severo Moreira.

11ª CRE – Osório

Alerta Vida – Escola Estadual de Ensino Médio Santa Teresinha

Equipe: Maria Isabelly D’Agostini da Silva, Nicolas da Rosa Lessa, Larissa Gonçalves de Souza e Emerson Arli Magni da Silva

Os projetos foram selecionados a partir de critérios como inovação, viabilidade, impacto social e clareza na apresentação. A comissão avaliadora também considerou a aderência das propostas aos ODS e o potencial de transformação nas comunidades escolares.

HackaTchê

O Hackatchê 2025 é uma iniciativa da Secretaria da Educação que estimula o protagonismo estudantil e a aprendizagem criativa por meio da tecnologia. A ação integra o conjunto de programas da Seduc voltados à formação integral dos estudantes e à valorização da cultura digital nas escolas.

Mais informações sobre o evento e o regulamento estão disponíveis na página oficial do projeto .