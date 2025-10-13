Terça, 14 de Outubro de 2025
Live da Secretaria da Educação reforça preparação dos estudantes para provas de Matemática do Saeb

Para auxiliar os alunos na preparação para as provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), que ocorrerá entre 20 e 31 de outubro, a Se...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
13/10/2025 às 13h39
Encontro teve como foco o reforço de habilidades que foram identificadas como pontos de atenção -Foto: Ascom Seduc

Para auxiliar os alunos na preparação para as provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), que ocorrerá entre 20 e 31 de outubro, a Secretaria da Educação (Seduc) realizou, na manhã desta segunda-feira (13/10), a live Revisa Saeb - Matemática . A transmissão, voltada para estudantes da 3ª Série do Ensino Médio, resolveu questões ao vivo, permitindo ainda a interação via chat com o envio de mensagens e perguntas.

Apresentada pela professora de Matemática Kátia Rocha, que também é coordenadora da Divisão de Ensino Médio na Rede Estadual, o encontro teve como foco o reforço de habilidades que foram identificadas como pontos de atenção.

“É uma caminhada. Nós, como equipe da secretaria, estamos aqui para apoiar todos os estudantes pedagogicamente para esse momento tão especial que é a prova do Saeb do Rio Grande do Sul”, ressaltou Kátia.

A transmissão abordou as habilidades avaliadas em Matemática, considerando as informações do Simulado Saeb, que foi aplicado entre 8 e 18 de setembro. Também foi feita uma análise didática da questão, dialogando com os professores para demonstrar as seções que estão presentes nos Cadernos de Aprende Mais - Aprendizagem Contínua.

Entre as dicas de resolução, Kátia mencionou que o Saeb analisa a interpretação em vez da memorização. Além disso, destacou que a prova costuma contextualizar questões de Matemática em situações reais. Por exemplo, nas perguntas sobre fórmulas geométricas, são mencionadas as formas que aparecem no cotidiano, como embalagens, latas, colunas e assim por diante.

“Não tem forma melhor de aprender que a prática de exercícios para fixar o conhecimento. Praticar intensivamente é o caminho, além de entender o raciocínio e o processo que está por trás de cada questão”, enfatizou Kátia.

Na terça-feira (14/10), ocorrerá uma nova live do Revisa Saeb, com foco em Língua Portuguesa . Os encontros devem ser acompanhados pelas equipes das escolas e estudantes da 3ª série do Ensino Médio. As aulas iniciam-se às 8h30 e são conduzidas por professores da Subsecretária de Desenvolvimento da Educação da Seduc.

Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o compromisso do governo é garantir o futuro do estudante, do professor e da sociedade.

Texto: Daniel Marcilio/Ascom Seduc
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
