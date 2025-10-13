Terça, 14 de Outubro de 2025
Projeto leva aulas de música para crianças em áreas vulneráveis do Rio

Curso é gratuito e as oficinas já chegaram a mais de 14 mil jovens

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
13/10/2025 às 13h09

Uma iniciativa tem a música como ferramenta de transformação social e exercício da cidadania para crianças e jovens em áreas de vulnerabilidade social no Rio de Janeiro. A Ação Social pela Música do Brasil (ASMB) oferece oficinas de música de concerto gratuitas há cerca de 30 anos.

São aulas de instrumentos clássicos, comuns a orquestras, como violino, contrabaixo, saxofone e outros, ministradas para jovens de 6 a 18 anos de idade.

As oficinas ocorrem presencialmente nos núcleos da ASMB na capital - Cidade de Deus, Complexo do Alemão, Vila Isabel, Rocinha e Rio das Pedras, além de atuar também nas cidades de São Gonçalo e Petrópolis. O ensino musical ainda conta com reforço escolar para alunos até o 5º ano e lições de letramento racial.

Relevância social

Coordenador do polo no Complexo do Alemão, Gutemberg Mendes avalia que o projeto tem caráter educativo e também protege as crianças.

“Por meio da música, conseguimos tirá-los do convívio das coisas perigosas das ruas”, afirmou.

“Com o projeto, eles conseguem ter uma visão mais ampla de oportunidades que podem conseguir lá fora. Além de formar músicos, a gente forma cidadãos melhores”, acrescentou Mendes .

Para a estudante Ana Julia Mattos, de 14 anos, participar das aulas há cinco anos (desde os 9) trouxe novas perspectivas.

“O projeto me traz muitas responsabilidades e me ajuda, principalmente na escola. Mudou muito a minha vida, de verdade. Eu não conhecia sobre o projeto, não conhecia sobre a música, e essa oportunidade me trouxe conhecimento”.

Como participar

Os interessados em se inscrever devem levar identidade, CPF e comprovante de residência no polo de sua localidade, endereços disponíveis no site oficial do projeto .

Para menores de idade, é necessário estar matriculado na escola, os responsáveis devem levar seus documentos de identificação e declaração escolar.

*Estagiária sob supervisão do jornalista Gilberto Costa

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Quarta
26° 13°
Quinta
22° 17°
Sexta
26° 17°
Sábado
20° 14°
Domingo
21°
