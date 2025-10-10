Sexta, 10 de Outubro de 2025
Estado promove semana de formação para aprofundar práticas de Educação Especial Inclusiva na Rede Estadual

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), promoveu, entre 6 e 10 de outubro, a Semana de Estudos da Educação Especial, com o...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
10/10/2025 às 17h14
Ao longo da semana, ocorreram palestras, painéis e troca de experiências sobre temas ligados aos sujeitos da Educação Especial -Foto: Ascom Seduc

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), promoveu, entre 6 e 10 de outubro, a Semana de Estudos da Educação Especial, com o tema “Por uma Escola de Todos: Estratégias e Aprofundamentos na Perspectiva da Educação Especial Inclusiva na Rede Estadual e Assessoria Técnica INES 2025”. A ação foi organizada pelo Departamento de Modalidades e Atendimento Especializado (Demae), vinculado à Subsecretaria de Desenvolvimento da Educação. O objetivo da formação é qualificar as práticas pedagógicas voltadas aos estudantes público da Educação Especial.

A formação foi destinada a professores da Rede Estadual que atuam diretamente com esses estudantes, orientadores e supervisores escolares, bem como a assessores de Educação Especial das Coordenadorias Regionais de Educação (CREs). Esses profissionais têm papel estratégico na articulação e no acompanhamento das ações pedagógicas inclusivas nos diferentes contextos escolares.

Ao longo da semana, ocorreram palestras, painéis e espaços de troca de experiências sobre temas como surdocegueira, deficiência visual, surdez, Transtorno do Espectro Autista (TEA) e altas habilidades/superdotação (AHSD). A programação incluiu ainda debates sobre projetos de literatura acessível e formações conduzidas pelo Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), reforçando a importância da parceria técnica entre as instituições.

Qualidade e equidade na educação pública

Durante o evento, o subsecretário de Desenvolvimento da Educação, Marcelo Jerônimo Rodrigues Araújo, destacou que a busca por qualidade e a equidade deve caminhar juntas na educação pública. “Temos reafirmado o compromisso de garantir uma educação de qualidade – e entendemos que ela só é, de fato, de qualidade quando é uma educação para todos e para todas. Uma educação que se realiza na intencionalidade de incluir, acolher e reconhecer as singularidades de cada estudante”, afirmou.

O subsecretário reforçou que o trabalho dos educadores é essencial para concretizar esse propósito. Ele ressaltou que olhar para cada indivíduo com atenção e propósito, compreender suas potencialidades e necessidades e agir com a certeza de que todos são seres humanos feitos para aprender é o caminho para fortalecer a inclusão e garantir que cada estudante tenha suas habilidades apoiadas e desenvolvidas.

A Semana de Estudos da Educação Especial reforça o compromisso da Seduc com uma educação pública verdadeiramente inclusiva, que reconhece e valoriza a diversidade, promove o acesso e fortalece a formação continuada dos profissionais da rede.

Texto: Ascom Seduc
Edição: Secom

