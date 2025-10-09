Artista Zackia Daura leva o Movimento Minhocão às escolas

O Dia das Crianças é comemorado em 12 de outubro. Além disso, a data também é marcada pelo Dia Nacional da Leitura, iniciada a partir de 2009, após o governo sancionar a Lei número 11.899. A lei tem como objetivo propiciar o incentivo à leitura, de forma a inspirar escolas, bibliotecas e editoras a lançar ações e projetos em comemoração a esse dia.

Criado em 2024 pela artista plástica Zackia Daura, o projeto “Movimento Minhocão” atua em defesa do meio ambiente e das águas e busca levar arte, literatura e reflexão ambiental para crianças e jovens. Além disso, de acordo com Zackia, "o projeto conecta saberes ancestrais à urgência da preservação do Velho Chico, por meio de oficinas de arte e rodas de conversa inspiradas no livro O Menino e o Minhocão".

"Este ano, levei essa proposta para dentro das escolas: conto a história do Minhocão e, com os alunos, criamos uma vivência artística e lúdica, despertando consciência ambiental e respeito à natureza, aos animais e à diversidade humana. Minha intenção é ampliar o alcance do projeto, levando a todas as cidades ribeirinhas do São Francisco", salienta.

Em setembro, a artista encerrou o projeto na comunidade de Três Marias, Minas Gerais. "O ponto alto da conclusão foi a produção de uma Carta Aberta à Comunidade de Três Marias, escrita de forma colaborativa com os alunos, em que a nova geração lança um emocionante chamado para que todos se tornem guardiões do Rio São Francisco e do Cerrado", explica Zackia Daura.

Para a artista, a carta simboliza mais do que o encerramento de um projeto. "Queremos que o Brasil e o mundo conheçam o que está acontecendo em Três Marias. Crianças que nunca haviam visto a represa de perto agora se sentem responsáveis por ela. Elas aprendem que cada escolha importa — plantar uma árvore, proteger uma nascente, respeitar a vida — e que essas ações são fios que sustentam o tecido do mundo", afirma.

Realizado por Zackia Daura e apoiado pela Lei Aldir Blanc, o guardião do Rio São Francisco caminha pelos corredores das escolas, despertando consciências e semeando amor pelas águas.