Quinta, 09 de Outubro de 2025
Tenente Portela, RS
Loja aposta em canecas com estampas temáticas

A loja online Canequita é focada em atender a tendência atual por presentes criativos e personalizados

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
09/10/2025 às 16h49
A Canequita, e-commerce de canecas, anunciou recentemente que dará sequência à proposta de oferecer canecas estampadas temáticas, direcionada a atender à tendência atual por presentes criativos e personalizados.

O movimento ocorre em consonância com o mercado mundial de presentes personalizados, que deve crescer US$ 10,76 bilhões entre 2025 e 2029, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 6,7%, conforme dados da Technavio. A publicação, compartilhada pela Central do Varejo, também destaca que, cada vez mais, os itens vêm ganhando popularidade à medida que os consumidores buscam opções únicas e sustentáveis em sites de e-commerce.

Rafael Rechenberg, fundador e proprietário da Canequita, conta que o negócio surgiu com um propósito claro: oferecer uma ampla variedade de estampas que combinam com diferentes tipos de pessoas, personalidades e ocasiões.

“Percebemos que muita gente queria presentear de forma criativa, mas tinha dificuldade de encontrar algo que realmente representasse o estilo ou o momento da pessoa presenteada. Foi aí que tivemos a ideia de reunir, em um só lugar, canecas para todos os gostos”, explica.

O empresário destaca que as canecas produzidas pela empresa vão de opções divertidas a temáticas, como profissões, datas comemorativas, amizade, signos e pets, entre outros. 

“Com a Canequita, queremos que todo mundo encontre a caneca ideal sem precisar sair de casa, com uma experiência de compra simples, rápida e acessível. Investimos justamente nessa variedade: temos centenas de opções para escolha”, afirma.

Hoje, a Canequita trabalha com um portfólio que oferece uma linha variada de canecas e copos estampados para diferentes ocasiões, os principais modelos disponíveis são:

  • Caneca Tradicional de 325ml: feita em cerâmica, resistente ao uso diário e ideal para presentear;
  • Caneca Mágica: também em cerâmica, com revestimento térmico que revela a estampa com líquido quente;
  • Caneca de Chopp: fabricada em vidro jateado;
  • Copo Térmico Estampado: em plástico resistente com interior em inox, ideal para manter a temperatura da bebida.

Todos os modelos são estampados com técnicas de sublimação de alta durabilidade, trazendo temas criativos para ocasiões como aniversários, Dia das Mães e Dia dos Pais, profissões, memes, entre outros.

Segundo o empresário, a Canequita busca atender diversos públicos, desde artesãos e empresas de brindes até consumidores finais, que são o principal público da empresa. “Nosso público inclui pessoas que querem presentear alguém especial, seja em datas comemorativas, aniversários, formaturas ou homenagens a amigos, familiares e colegas de trabalho”, afirma.

Além disso, segundo Rechenberg, a marca possui um público formado por “amantes” de canecas criativas, que se identificam com as estampas. “Nosso objetivo é oferecer variedade e praticidade para todos os perfis, com compra 100% on-line, envio rápido e custo-benefício atrativo”, complementa.

O fundador e proprietário da Canequita revela que há um plano de expansão do portfólio de estampas dentro dos modelos mais bem-sucedidos da marca, como a caneca tradicional de cerâmica 325ml, a caneca mágica, a caneca de chopp e o copo térmico estampado.

“Estamos desenvolvendo novas coleções temáticas, com frases e artes que dialogam com diferentes estilos, sentimentos e momentos do dia a dia. Nosso plano é oferecer variedade com agilidade e preço atrativo, mantendo a proposta da Canequita: ser a loja onde qualquer pessoa encontra a estampa ideal para dar de presente ou se presentear”, afirma Rechenberg.

Ele também destaca que a marca pretende investir em marketing digital, especialmente em redes sociais e influenciadores, para alcançar novos públicos e reforçar o posicionamento como uma marca próxima do consumidor e conectada às tendências. 

“Queremos que a Canequita seja lembrada como aquela loja onde sempre tem uma caneca com a sua cara, ou com a cara de quem você deseja surpreender”, afirma.

Para conferir todos os modelos disponíveis, basta acessar o site da Canequita: http://canequita.com.br/caneca/

