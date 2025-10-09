Quinta, 09 de Outubro de 2025
11°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Grupo Supley se une à Community Creators Academy

Parceria visa contribuir para impulsionar a Cretors Economy no Brasil

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
09/10/2025 às 14h38
Grupo Supley se une à Community Creators Academy
Lucas Amorim e Albert Rodrigo

Dono das marcas de suplementação esportiva Max Titanium, Probiótica e de pasta de amendoim gourmet Dr. PeanutGrupo Supley vem desenvolvendo, nos últimos anos, uma comunicação focada em democratizar o conhecimento sobre suplementação e seus benefícios para a saúde. Maior produtora de whey protein do Brasil, segundo dados da pesquisa de inteligência de mercado da Scanntech, a companhia se dedica à geração de conteúdo de conscientização há 5 anos e reúne em seu casting mais de 3 mil influenciadores patrocinados e 75 atletas e celebridades, com um investimento anual de R$ 80 milhões.

Uma nova iniciativa pretende conectar esse ‘house of brands’ ao ecossistema de marketing de influência e geração de conteúdo: o patrocínio à Community Creators Academy — um Content Campus dedicado à Creators Economy, projeto criado pela Ânima Educação em parceria com a Agência Califórnia. O objetivo é apoiar a nova economia digital e os criadores de conteúdo, que estão cada vez mais profissionalizados e relevantes no mercado das marcas.

“Esta união reforça uma das estratégias centrais do Grupo Supley: estreitar laços com creators para ampliar a nossa comunicação com diferentes públicos, revelar talentos e participar ativamente da nova economia mundial, que é digital. A Community Creators Academy trouxe ao Brasil experiências físicas e digitais para oferecer um ecossistema completo não apenas aos influenciadores tradicionais, mas também a profissionais de diversas áreas que desejam se destacar no ambiente online. Entendemos nossa responsabilidade com esse tipo de comunicação, quando o assunto é suplementação esportiva, e somos grandes entusiastas ao ver como esses talentos impactam a vida das pessoas. Por isso, estamos felizes em poder contribuir para a qualificação e o desenvolvimento desses criadores de conteúdo”, explica o CMO do Grupo Supley, Lucas Bueno.

O potencial deste mercado é expressivo: já são 20 milhões de creators no Brasil, e 75% dos jovens sonham em se tornar influenciadores, de acordo com a Factworks for Meta. Globalmente, a Creator Economy deve movimentar US$ 202,56 bilhões no mundo neste ano, segundo a Coherent Market Insights, consultoria especializada em pesquisas de mercado. A projeção é de que o setor atinja US$ 848,13 bilhões (R$ 4,7 trilhões) em 2032.

Diante deste cenário, para o Grupo Supley e, a depender da marca, conteúdos e ações passam por atletas de alta performance, pessoas comuns que praticam atividade física e buscam qualidade de vida e alimentação saudável, pacientes com prescrição médica, profissionais de educação física e treinadores. Daí, o desafio de ter sempre um time de creators profissional e atualizado.

A iniciativa estabelece um ambiente para educação e aceleração de negócios sustentáveis, oferecendo ferramentas e experiências para a criação de conteúdo, com campus exclusivo em São Paulo. O Content Campus possui mais de 200 cenários verticais e horizontais, 20 estúdios para a geração de conteúdo como podcast, foto, fashion, beleza, música, dentre outros, além de auditórios e arenas para eventos de milhares de pessoas.

“Estamos unindo forças com um dos maiores ‘houses of brands’ do país, que acredita no poder da Creator Economy para transformar a forma como as pessoas se relacionam com saúde, bem-estar e performance. Essa parceria reforça nosso propósito de oferecer estrutura, conhecimento e experiências para que os criadores possam se profissionalizar e impactar ainda mais vidas”, explica Fabio Duarte, CEO e Founder da Community Creators Academy.

Content Campus

Localizado na Vila Leopoldina, em São Paulo, o Content Campus é um espaço exclusivo, com mais de 14 mil metros quadrados dedicados à criação de conteúdo. Sua estrutura inclui mais de 200 cenários verticais e horizontais, 20 estúdios de diversos tamanhos e funções, como podcast, foto, fashion, beleza, música, dentre outros, auditórios e arenas para eventos de milhares de pessoas. Com essa estrutura inédita, a expectativa é que o local seja o principal hub de criação de conteúdo do mercado.

Inspirado no conceito “figital”, que combina experiências físicas e digitais, o Content Campus está entre os maiores centros educacionais e criativos do mundo, promovendo interações estratégicas entre alunos e marcas globais. O ambiente foi planejado para incentivar colaborações, produções em tempo real e uma experiência imersiva, baseada em modelos de colleges americanos.

Dentro do espaço, ainda estão previstos o primeiro shopping live commerce do Brasil, casa de conteúdo para criadores, hubs para game, além de estrutura completa para eventos de transmissões ao vivo, estúdios para realities talk shows e coworking para geração de negócios.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geração de Saúde
Entretenimento Há 5 horas

Envelhecimento acelera pressão sobre a “geração sanduíche”

A chamada “geração sanduíche” reúne pessoas entre 40 e 60 anos que conciliam os cuidados com os filhos e o acompanhamento dos pais idosos. O fenôme...

 Convite Lançamento do Livro
Entretenimento Há 5 horas

Lançamento do livro “Coisas do Coração” na Livraria Paisagem

Autora, artista visual e joalheira Gaby Alves apresenta obra com curadoria de Vera Simões

Divulgação BLNews Rodoviária do Rio
Entretenimento Há 6 horas

Rodoviária do Rio fará ação especial para o Dia das Crianças nesta sexta (10/10)

Durante o evento infantil gratuito, a concessionária realiza a entrega das doações da Campanha do Brinquedo ao Instituto Anjinho Feliz

 Deusenir Santana
Entretenimento Há 20 horas

Fé, cultura e resistência Kalunga são destaque em novo documentário

Registro do Giro da Folia de Nossa Senhora Santana é um marco na preservação da memória local e no fortalecimento do patrimônio imaterial goiano

 Divulgação Virada Zen
Entretenimento Há 23 horas

Virada Zen ocupa São Paulo com bem-estar e saúde mental

Festival gratuito de saúde mental, autoconhecimento e bem-estar, a Virada Zen reúne mais de 600 atividades gratuitas na cidade de São Paulo entre 2...

Tenente Portela, RS
19°
Tempo nublado
Mín. 11° Máx. 21°
19° Sensação
3.6 km/h Vento
67% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h05 Nascer do sol
18h39 Pôr do sol
Sexta
25° 11°
Sábado
30° 14°
Domingo
20° 16°
Segunda
21° 14°
Terça
24° 10°
Últimas notícias
Tecnologia Há 10 segundos

Setor bancário acelera modernização tecnológica
Política Há 12 segundos

Câmara aprova urgências para votação de projetos com foco em educação
Economia Há 15 segundos

Nova fábrica de carros elétricos mostra confiança no Brasil, diz Lula
Senado Federal Há 18 segundos

Acordo UE–Mercosul é defendido em encontro com presidente do Senado italiano
Educação Há 21 segundos

Estudantes participam de aulão de redação do Enem promovido pelo Estado

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,37 +0,66%
Euro
R$ 6,21 +0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 686,300,69 -2,25%
Ibovespa
141,656,94 pts -0.34%
Mega-Sena
Concurso 2924 (07/10/25)
10
19
30
40
48
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6847 (08/10/25)
17
18
27
66
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3507 (08/10/25)
02
03
04
07
09
10
11
12
17
18
19
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2833 (08/10/25)
15
19
22
30
33
40
44
46
49
54
57
61
66
70
71
75
81
82
97
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2870 (08/10/25)
07
25
28
36
43
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias