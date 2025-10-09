Grupo Supley se une à Community Creators Academy

Dono das marcas de suplementação esportiva Max Titanium, Probiótica e de pasta de amendoim gourmet Dr. Peanut, o Grupo Supley vem desenvolvendo, nos últimos anos, uma comunicação focada em democratizar o conhecimento sobre suplementação e seus benefícios para a saúde. Maior produtora de whey protein do Brasil, segundo dados da pesquisa de inteligência de mercado da Scanntech, a companhia se dedica à geração de conteúdo de conscientização há 5 anos e reúne em seu casting mais de 3 mil influenciadores patrocinados e 75 atletas e celebridades, com um investimento anual de R$ 80 milhões.



Uma nova iniciativa pretende conectar esse ‘house of brands’ ao ecossistema de marketing de influência e geração de conteúdo: o patrocínio à Community Creators Academy — um Content Campus dedicado à Creators Economy, projeto criado pela Ânima Educação em parceria com a Agência Califórnia. O objetivo é apoiar a nova economia digital e os criadores de conteúdo, que estão cada vez mais profissionalizados e relevantes no mercado das marcas.



“Esta união reforça uma das estratégias centrais do Grupo Supley: estreitar laços com creators para ampliar a nossa comunicação com diferentes públicos, revelar talentos e participar ativamente da nova economia mundial, que é digital. A Community Creators Academy trouxe ao Brasil experiências físicas e digitais para oferecer um ecossistema completo não apenas aos influenciadores tradicionais, mas também a profissionais de diversas áreas que desejam se destacar no ambiente online. Entendemos nossa responsabilidade com esse tipo de comunicação, quando o assunto é suplementação esportiva, e somos grandes entusiastas ao ver como esses talentos impactam a vida das pessoas. Por isso, estamos felizes em poder contribuir para a qualificação e o desenvolvimento desses criadores de conteúdo”, explica o CMO do Grupo Supley, Lucas Bueno.



O potencial deste mercado é expressivo: já são 20 milhões de creators no Brasil, e 75% dos jovens sonham em se tornar influenciadores, de acordo com a Factworks for Meta. Globalmente, a Creator Economy deve movimentar US$ 202,56 bilhões no mundo neste ano, segundo a Coherent Market Insights, consultoria especializada em pesquisas de mercado. A projeção é de que o setor atinja US$ 848,13 bilhões (R$ 4,7 trilhões) em 2032.



Diante deste cenário, para o Grupo Supley e, a depender da marca, conteúdos e ações passam por atletas de alta performance, pessoas comuns que praticam atividade física e buscam qualidade de vida e alimentação saudável, pacientes com prescrição médica, profissionais de educação física e treinadores. Daí, o desafio de ter sempre um time de creators profissional e atualizado.



A iniciativa estabelece um ambiente para educação e aceleração de negócios sustentáveis, oferecendo ferramentas e experiências para a criação de conteúdo, com campus exclusivo em São Paulo. O Content Campus possui mais de 200 cenários verticais e horizontais, 20 estúdios para a geração de conteúdo como podcast, foto, fashion, beleza, música, dentre outros, além de auditórios e arenas para eventos de milhares de pessoas.



“Estamos unindo forças com um dos maiores ‘houses of brands’ do país, que acredita no poder da Creator Economy para transformar a forma como as pessoas se relacionam com saúde, bem-estar e performance. Essa parceria reforça nosso propósito de oferecer estrutura, conhecimento e experiências para que os criadores possam se profissionalizar e impactar ainda mais vidas”, explica Fabio Duarte, CEO e Founder da Community Creators Academy.



Localizado na Vila Leopoldina, em São Paulo, o Content Campus é um espaço exclusivo, com mais de 14 mil metros quadrados dedicados à criação de conteúdo. Sua estrutura inclui mais de 200 cenários verticais e horizontais, 20 estúdios de diversos tamanhos e funções, como podcast, foto, fashion, beleza, música, dentre outros, auditórios e arenas para eventos de milhares de pessoas. Com essa estrutura inédita, a expectativa é que o local seja o principal hub de criação de conteúdo do mercado.



Inspirado no conceito “figital”, que combina experiências físicas e digitais, o Content Campus está entre os maiores centros educacionais e criativos do mundo, promovendo interações estratégicas entre alunos e marcas globais. O ambiente foi planejado para incentivar colaborações, produções em tempo real e uma experiência imersiva, baseada em modelos de colleges americanos.



Dentro do espaço, ainda estão previstos o primeiro shopping live commerce do Brasil, casa de conteúdo para criadores, hubs para game, além de estrutura completa para eventos de transmissões ao vivo, estúdios para realities e talk shows e coworking para geração de negócios.