Quinta, 09 de Outubro de 2025
11°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Lançamento do livro “Coisas do Coração” na Livraria Paisagem

Autora, artista visual e joalheira Gaby Alves apresenta obra com curadoria de Vera Simões

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
09/10/2025 às 10h49
Lançamento do livro “Coisas do Coração” na Livraria Paisagem
Convite Lançamento do Livro

A artista visual Gaby Alves lança seu novo livro “Coisas do Coração” no dia 11 de outubro de 2025 (sábado), das 14h às 17h, na Livraria Paisagem, localizada no Complexo Matarazzo. O evento contará com a curadoria de Vera Simões.

Com 52 páginas e 50 desenhos para colorir, a obra convida o público a uma imersão artística e afetiva, explorando sentimentos e o universo cotidiano da autora.

De acordo com Vera Simões, “A artista visual Gaby Alves apresenta seu novo livro ‘Coisas do Coração’. Com 50 desenhos para colorir, Gaby explora seu universo e nos apresenta, através de seus traços, particularidades que compõem o seu cotidiano. Transmite sentimentos, bem-querer e delicadezas que refletem o próprio título da obra”.

A autora comenta sobre o processo criativo: “Dentro do coração mora um jardim encantado. Ali vivem flores que cantam, borboletas que dançam. Cada página deste livro é um caminho secreto: um túnel de estrelas, um castelo onde os sonhos brincam de colorir. O coração é mágico: guarda risadas, saudades e segredos que viram desenhos coloridos. Este livro é um convite para entrar nesse lugar especial, onde tudo pulsa, cresce e floresce”.

O projeto gráfico apresenta formato 205x205 mm, impressão frente e verso, miolo em preto e branco e capa dura colorida, com acabamento em airo.

A proposta também ressalta aspectos do ato de colorir, associados ao desenvolvimento da criatividade, relaxamento e aprendizado, em uma atividade voltada à expressão pessoal e ao bem-estar.

Serviço

Evento: Lançamento do livro “Coisas do Coração”
Autora: Gaby Alves
Curadoria: Vera Simões – (11) 99585-9664
Data: 11 de outubro de 2025 (sábado)
Horário: Das 14h às 17h
Local: Livraria Paisagem – Filial Matarazzo/Paulista – Alameda Rio Claro, 190 – Complexo Matarazzo, São Paulo (SP)
Estacionamento: Al. Rio Claro, 123 (em frente) ou estacionamento do Rosewood
Acesso: Rampa para cadeirantes
Entrada: Franca

Informações para a imprensa:
Vera Simões – Curadoria
Cel.: (11) 99585-9664

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geração de Saúde
Entretenimento Há 35 minutos

Envelhecimento acelera pressão sobre a “geração sanduíche”

A chamada “geração sanduíche” reúne pessoas entre 40 e 60 anos que conciliam os cuidados com os filhos e o acompanhamento dos pais idosos. O fenôme...

 Divulgação BLNews Rodoviária do Rio
Entretenimento Há 2 horas

Rodoviária do Rio fará ação especial para o Dia das Crianças nesta sexta (10/10)

Durante o evento infantil gratuito, a concessionária realiza a entrega das doações da Campanha do Brinquedo ao Instituto Anjinho Feliz

 Deusenir Santana
Entretenimento Há 16 horas

Fé, cultura e resistência Kalunga são destaque em novo documentário

Registro do Giro da Folia de Nossa Senhora Santana é um marco na preservação da memória local e no fortalecimento do patrimônio imaterial goiano

 Divulgação Virada Zen
Entretenimento Há 19 horas

Virada Zen ocupa São Paulo com bem-estar e saúde mental

Festival gratuito de saúde mental, autoconhecimento e bem-estar, a Virada Zen reúne mais de 600 atividades gratuitas na cidade de São Paulo entre 2...

 Imagem de jcomp no Freepik
Entretenimento Há 23 horas

Saúde LGBTQIA+: inclusão e escuta ativa estruturam cuidado

Estigma e exclusão marcam a realidade da população LGBTQIA+. Especialistas do Instituto Medicina em Foco destacam que a falta de acolhimento impuls...

Tenente Portela, RS
20°
Parcialmente nublado
Mín. 11° Máx. 21°
20° Sensação
3.19 km/h Vento
61% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h05 Nascer do sol
18h39 Pôr do sol
Sexta
25° 11°
Sábado
30° 14°
Domingo
20° 16°
Segunda
21° 14°
Terça
24° 10°
Últimas notícias
Tecnologia Há 5 minutos

Evento no Recife destaca protagonismo feminino nos negócios
Câmara Há 5 minutos

Comissão debate criação do crime de ecocídio para punir casos mais graves de destruição ambiental
Senado Federal Há 5 minutos

CAS muda indicações de emendas ao Orçamento de 2025
Senado Federal Há 5 minutos

Carlos Viana pede a ministro do STF prisão de investigados pela CPMI do INSS
Direitos Humanos Há 5 minutos

MEC publica cartilha sobre enfrentamento ao trabalho infantil

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 +0,47%
Euro
R$ 6,21 +0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,86%
Bitcoin
R$ 691,777,69 -1,28%
Ibovespa
142,274,75 pts 0.09%
Mega-Sena
Concurso 2924 (07/10/25)
10
19
30
40
48
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6847 (08/10/25)
17
18
27
66
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3507 (08/10/25)
02
03
04
07
09
10
11
12
17
18
19
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2833 (08/10/25)
15
19
22
30
33
40
44
46
49
54
57
61
66
70
71
75
81
82
97
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2870 (08/10/25)
07
25
28
36
43
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias