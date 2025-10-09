Quinta, 09 de Outubro de 2025
Rodoviária do Rio fará ação especial para o Dia das Crianças nesta sexta (10/10)

Durante o evento infantil gratuito, a concessionária realiza a entrega das doações da Campanha do Brinquedo ao Instituto Anjinho Feliz

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
09/10/2025 às 09h43
Divulgação BLNews Rodoviária do Rio

A Rodoviária do Rio promove, na próxima sexta (10/10), um evento em celebração ao Dia das Crianças, no setor de embarque superior, das 7h às 16h. A ação será feita em parceria com a NEOOH. O evento é voltado para os pequenos viajantes e visitantes que embarcam com suas famílias. Mesmo que o feriado do dia 12/10 ocorra no domingo, a sexta-feira deverá registrar, segundo dados da Rodoviária do Rio S/A, um movimento de cerca de 45 mil passageiros. Até a segunda-feira, dia 13/10, devem utilizar a rodoviária carioca aproximadamente 132 mil viajantes, se dirigindo principalmente para destinos brasileiros de curta distância.

A ação infantil contará com uma área kids gratuita equipada com piscina de bolinhas, escorrega, mesinhas de pintura com lápis de cor, folhas e canetinhas, além de recreadores responsáveis por animar o espaço durante todo o dia. Também serão distribuídos doces aos pequenos.

Além das brincadeiras, o evento também terá um momento solidário: a entrega de doações arrecadadas pela Campanha do Brinquedo, promovida pela Rodoviária do Rio, com a Socicam, durante os últimos dois meses. Os brinquedos serão entregues ao Instituto Anjinho Feliz, que beneficia mais de 200 crianças em situação de vulnerabilidade em comunidades cariocas.

“Queremos que as crianças e famílias que passam pelo terminal sintam o carinho e a energia positiva deste momento. É uma data simbólica, que combina com a alegria de quem está prestes a viajar”, destaca Roberta Faria, diretora-geral da Rodoviária do Rio.

O evento é aberto ao público e faz parte das iniciativas do terminal em promover experiências acolhedoras e humanizadas para seus passageiros.

