Virada Zen ocupa São Paulo com bem-estar e saúde mental

De 20 a 26 de outubro, o festival que reúne terapeutas, artistas e palestrantes ocupará diversos locais da capital paulista com mais de 600 atividades gratuitas, entre shows, palestras, vivências e práticas para todas as idades, como aulas de ioga, meditação, terapias, workshops, soundhealings e exposições. Este ano, o evento também contará com apresentações teatrais, programação infantil, projeções de filmes e documentários.

Em sua quarta edição, a Virada Zen vai oferecer a milhares de pessoas, de várias regiões da cidade, acesso a experiências em espaços públicos e privados como o Parque Ibirapuera e o Centro Cultural São Paulo. Também participam os centros culturais Tendal da Lapa, Cidade Tiradentes, Santo Amaro, o Polo Cultural e Criativo da Chácara do Jockey, Teatro Flávio Império, Trovadores Urbanos e a Umapaz.

Dentre os centros de terapias da cidade que terão programação gratuita estão espaços como Canto da Alma, Kurma Spa, Akueran, Casa Sitah Ayurveda, Cura-te, Humaniversidade, Awake Yoga, Travessia, Helena, Solar e Prajna, entre outros.

Desde sua primeira edição, em 2016, a Virada Zen engaja centenas de profissionais multidisciplinares, instituições, lideranças espirituais, artistas e terapeutas em prol do autoconhecimento e do desenvolvimento humano. Em sua maioria, as atividades são oferecidas por pessoas e espaços que aderem ao movimento com o objetivo de promover o bem-estar da população.

Entre as centenas de participantes desta edição estão: Monja Coen, Max Tovar, Sri Prem Baba, Fernando Belatto, Murilo Gun, Baby do Brasil, Alexandre Cumino, Antônio Peticov, Paulo Junqueira, Monge Satyanatha, Antônio Tigre & Juliana Terra, Izabella Camargo, Mariana Ferrão, Felipe Marx, DJ Dre Guazzelli, Fernanda Cunha, Renata Rocha, Prem Mukti Mayi, Ricardo Cury, Dani Black, Mariana Aydar, Marcelo Jeneci, Arthur Veríssimo, SITAH, MENA, Luana Ferreira, Ekanta, Dr. Fábio Gabas, Dr. Ruguê, Dr. Wilson Gonzaga, Marcos Rojo, Marluz Paiva, Xuxa Scherer, Pétria Chaves, Renata Mozzini, Clara Franke, dentre outros.

Neste ano, o festival contará com a adesão da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, por meio do SEABEV’S, para promover as práticas integrativas complementares (PICs), disponíveis no SUS.

“São Paulo reflete o Brasil. Os índices de ansiedade, burnout e depressão seguem alarmantes. Falar em saúde mental, física e emocional é, hoje, absolutamente necessário diante do aumento progressivo desses casos. Se quisermos mudar o rumo de uma sociedade cada vez mais exposta à violência e ao conflito, é preciso unir propósito e ação”, resume Mariana Amaral, idealizadora da Virada Zen.

Apresentada pelo Ministério da Cultura e pelo Nubank, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Virada Zen tem apoio do Centro Cultural São Paulo, CPTM, Secretaria de Saúde da Cidade de São Paulo e Hotel Grand Mercury Ibirapuera. Conta ainda com a parceria da Revista Vida Simples e da agência AlmapBBDO.

Casa Virada Zen

De 20 a 25 de outubro, a Casa Canto da Alma se transforma na Casa Virada Zen. O espaço reunirá uma programação diária com vivências, palestras, workshops e práticas que abordam espiritualidade, autoconhecimento e bem-estar sob diferentes perspectivas. Entre os participantes estão nomes como Arthur Veríssimo, que apresentará uma viagem pelos mistérios do Monte Kailash e do festival indiano Kumbh Mela, Laksmi, com o workshop “Powersing, o canto como ferramenta de poder”, e Talita Noronha, com a vivência “Ativação da Kundalini”.

Centro Cultural São Paulo

O CCSP será o principal polo da Virada Zen, concentrando uma ampla programação dedicada ao bem viver, com fóruns, palestras, filmes, espetáculos, vivências e experiências sensoriais.

No Fórum Bem-Viver, nomes como Monja Coen, Mariana Ferrão, Dr. Ruguê, Arthur Veríssimo, Baby do Brasil e a idealizadora Mariana Amaral conduzem reflexões sobre consciência, propósito, saúde integrativa e novas formas de equilíbrio entre corpo e mente. O Cine Zen exibe documentários, entre eles “Maha Kumbh Mela – Em busca do propósito”, que acompanha a jornada do mestre Sri Prem Baba na Índia.

O Porão do CCSP será palco de práticas imersivas e experiências como o soundhealing conduzido por Paula Goldman, a vivência “Mind Action” da psicanalista Ana Lisboa, voltada à saúde mental da mulher, e a Alquimia Sonora, liderada por Ekanta, criadora do festival Universo Paralelo. No Teatro Jardel Filho, espetáculos inspirados em obras de Hermann Hesse e montagens contemporâneas sobre afetos e espiritualidade completam a programação.

Domingo Zen

A programação da Virada Zen se encerra no Parque Ibirapuera, com um dia inteiro de atividades, práticas e shows ao ar livre.

Apresentado por Mariana Ferrão e Murilo Gun, o domingo começa com uma aula de ioga conduzida por Paulo Junqueira, seguida por palestras e vivências, entre elas a conduzida por Sri Prem Baba sobre meditação e autoconhecimento. O palco recebe também apresentações de Dani Black, Marcelo Jeneci e Mariana Aydar, além do espetáculo “Festival das Luzes”, de Thiago Amaral, inspirado no Diwali, tradicional celebração indiana. O som eletrônico-orgânico do grupo Pedra Branca e as batidas do DJ Dre Guazzelli também estão na trilha sonora do dia.

Ao longo do parque, o público poderá participar de atividades voltadas ao autocuidado e à expressão corporal, como a sessão de dança e massagem com a atriz Maria Paula, o mutirão de terapias coordenado pela psicanalista Ana Lisboa e práticas conduzidas por Luana Ferreira, voltadas à conexão interior e aos chamados “negócios com alma”. O espaço ainda contará com atividades infantis, meditações guiadas, rodas de tambores, jogos de autoconhecimento e a feira Zen Market, com produtos criativos, sustentáveis e alimentação natural.

Além dos grandes polos de programação, a Virada Zen se espalha por vários pontos da cidade, conectando diferentes públicos em experiências de espiritualidade e consciência. Um dos destaques é o Krishna Fest, organizado pela comunidade Hare Krishna, que promove palestras, meditações, cânticos devocionais e um jantar vegano, além da tradicional Caminhada com Mantras pela Paz na Avenida Paulista.

A programação completa, com datas, horários e endereços, está disponível no site da Virada Zen.