Quarta, 08 de Outubro de 2025
8°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Virada Zen ocupa São Paulo com bem-estar e saúde mental

Festival gratuito de saúde mental, autoconhecimento e bem-estar, a Virada Zen reúne mais de 600 atividades gratuitas na cidade de São Paulo entre 2...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
08/10/2025 às 16h31
Virada Zen ocupa São Paulo com bem-estar e saúde mental
Divulgação Virada Zen

De 20 a 26 de outubro, o festival que reúne terapeutas, artistas e palestrantes ocupará diversos locais da capital paulista com mais de 600 atividades gratuitas, entre shows, palestras, vivências e práticas para todas as idades, como aulas de ioga, meditação, terapias, workshops, soundhealings e exposições. Este ano, o evento também contará com apresentações teatrais, programação infantil, projeções de filmes e documentários.

Em sua quarta edição, a Virada Zen vai oferecer a milhares de pessoas, de várias regiões da cidade, acesso a experiências em espaços públicos e privados como o Parque Ibirapuera e o Centro Cultural São Paulo. Também participam os centros culturais Tendal da Lapa, Cidade Tiradentes, Santo Amaro, o Polo Cultural e Criativo da Chácara do Jockey, Teatro Flávio Império, Trovadores Urbanos e a Umapaz.

Dentre os centros de terapias da cidade que terão programação gratuita estão espaços como Canto da Alma, Kurma Spa, Akueran, Casa Sitah Ayurveda, Cura-te, Humaniversidade, Awake Yoga, Travessia, Helena, Solar e Prajna, entre outros.

Desde sua primeira edição, em 2016, a Virada Zen engaja centenas de profissionais multidisciplinares, instituições, lideranças espirituais, artistas e terapeutas em prol do autoconhecimento e do desenvolvimento humano. Em sua maioria, as atividades são oferecidas por pessoas e espaços que aderem ao movimento com o objetivo de promover o bem-estar da população.

Entre as centenas de participantes desta edição estão: Monja Coen, Max Tovar, Sri Prem Baba, Fernando Belatto, Murilo Gun, Baby do Brasil, Alexandre Cumino, Antônio Peticov, Paulo Junqueira, Monge Satyanatha, Antônio Tigre & Juliana Terra, Izabella Camargo, Mariana Ferrão, Felipe Marx, DJ Dre Guazzelli, Fernanda Cunha, Renata Rocha, Prem Mukti Mayi, Ricardo Cury, Dani Black, Mariana Aydar, Marcelo Jeneci, Arthur Veríssimo, SITAH, MENA, Luana Ferreira, Ekanta, Dr. Fábio Gabas, Dr. Ruguê, Dr. Wilson Gonzaga, Marcos Rojo, Marluz Paiva, Xuxa Scherer, Pétria Chaves, Renata Mozzini, Clara Franke, dentre outros.

Neste ano, o festival contará com a adesão da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, por meio do SEABEV’S, para promover as práticas integrativas complementares (PICs), disponíveis no SUS.

“São Paulo reflete o Brasil. Os índices de ansiedade, burnout e depressão seguem alarmantes. Falar em saúde mental, física e emocional é, hoje, absolutamente necessário diante do aumento progressivo desses casos. Se quisermos mudar o rumo de uma sociedade cada vez mais exposta à violência e ao conflito, é preciso unir propósito e ação”, resume Mariana Amaral, idealizadora da Virada Zen.

Apresentada pelo Ministério da Cultura e pelo Nubank, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Virada Zen tem apoio do Centro Cultural São Paulo, CPTM, Secretaria de Saúde da Cidade de São Paulo e Hotel Grand Mercury Ibirapuera. Conta ainda com a parceria da Revista Vida Simples e da agência AlmapBBDO.

Casa Virada Zen

De 20 a 25 de outubro, a Casa Canto da Alma se transforma na Casa Virada Zen. O espaço reunirá uma programação diária com vivências, palestras, workshops e práticas que abordam espiritualidade, autoconhecimento e bem-estar sob diferentes perspectivas. Entre os participantes estão nomes como Arthur Veríssimo, que apresentará uma viagem pelos mistérios do Monte Kailash e do festival indiano Kumbh Mela, Laksmi, com o workshop “Powersing, o canto como ferramenta de poder”, e Talita Noronha, com a vivência “Ativação da Kundalini”.

Centro Cultural São Paulo

O CCSP será o principal polo da Virada Zen, concentrando uma ampla programação dedicada ao bem viver, com fóruns, palestras, filmes, espetáculos, vivências e experiências sensoriais.

No Fórum Bem-Viver, nomes como Monja Coen, Mariana Ferrão, Dr. Ruguê, Arthur Veríssimo, Baby do Brasil e a idealizadora Mariana Amaral conduzem reflexões sobre consciência, propósito, saúde integrativa e novas formas de equilíbrio entre corpo e mente. O Cine Zen exibe documentários, entre eles “Maha Kumbh Mela – Em busca do propósito”, que acompanha a jornada do mestre Sri Prem Baba na Índia.

O Porão do CCSP será palco de práticas imersivas e experiências como o soundhealing conduzido por Paula Goldman, a vivência “Mind Action” da psicanalista Ana Lisboa, voltada à saúde mental da mulher, e a Alquimia Sonora, liderada por Ekanta, criadora do festival Universo Paralelo. No Teatro Jardel Filho, espetáculos inspirados em obras de Hermann Hesse e montagens contemporâneas sobre afetos e espiritualidade completam a programação.

Domingo Zen

A programação da Virada Zen se encerra no Parque Ibirapuera, com um dia inteiro de atividades, práticas e shows ao ar livre.

Apresentado por Mariana Ferrão e Murilo Gun, o domingo começa com uma aula de ioga conduzida por Paulo Junqueira, seguida por palestras e vivências, entre elas a conduzida por Sri Prem Baba sobre meditação e autoconhecimento. O palco recebe também apresentações de Dani Black, Marcelo Jeneci e Mariana Aydar, além do espetáculo “Festival das Luzes”, de Thiago Amaral, inspirado no Diwali, tradicional celebração indiana. O som eletrônico-orgânico do grupo Pedra Branca e as batidas do DJ Dre Guazzelli também estão na trilha sonora do dia.

Ao longo do parque, o público poderá participar de atividades voltadas ao autocuidado e à expressão corporal, como a sessão de dança e massagem com a atriz Maria Paula, o mutirão de terapias coordenado pela psicanalista Ana Lisboa e práticas conduzidas por Luana Ferreira, voltadas à conexão interior e aos chamados “negócios com alma”. O espaço ainda contará com atividades infantis, meditações guiadas, rodas de tambores, jogos de autoconhecimento e a feira Zen Market, com produtos criativos, sustentáveis e alimentação natural.

Além dos grandes polos de programação, a Virada Zen se espalha por vários pontos da cidade, conectando diferentes públicos em experiências de espiritualidade e consciência. Um dos destaques é o Krishna Fest, organizado pela comunidade Hare Krishna, que promove palestras, meditações, cânticos devocionais e um jantar vegano, além da tradicional Caminhada com Mantras pela Paz na Avenida Paulista.

A programação completa, com datas, horários e endereços, está disponível no site da Virada Zen.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Imagem de jcomp no Freepik
Entretenimento Há 4 horas

Saúde LGBTQIA+: inclusão e escuta ativa estruturam cuidado

Estigma e exclusão marcam a realidade da população LGBTQIA+. Especialistas do Instituto Medicina em Foco destacam que a falta de acolhimento impuls...

 Estevam Romera
Entretenimento Há 2 dias

Avenida Paulista oferece programação para Dia das Crianças

Peças teatrais, apresentações de música, oficinas de arte e outras atividades voltadas para o público infantil convidam as famílias a explorarem os...

 Press 4 You Comunicacao
Entretenimento Há 2 dias

Ela, sua gata e Tel Aviv: romance aborda vínculos reais

Primeiro livro da trilogia de Ana Beatriz Prudente Alckmin, une ficção e causas reais em uma narrativa sobre pertencimento e reconstrução. Uma lite...

 Ph.D Sports
Entretenimento Há 5 dias

Metade dos adultos pode ter sobrepeso, aponta estudo

Um relatório recente da Federação Mundial de Obesidade acende um alerta para a saúde pública global, estimando que uma em cada cinco mulheres e um ...

 Divulgação
Entretenimento Há 6 dias

Exposição em Vitória celebra a herança africana na linguagem

Mostra "Línguas africanas que fazem o Brasil" é a primeira itinerância do Museu da Língua Portuguesa de São Paulo e fica em cartaz no Espaço Cultur...

Tenente Portela, RS
20°
Tempo nublado
Mín. Máx. 23°
20° Sensação
2.31 km/h Vento
64% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h06 Nascer do sol
18h38 Pôr do sol
Quinta
20° 10°
Sexta
27° 11°
Sábado
30° 15°
Domingo
20° 16°
Segunda
23° 15°
Últimas notícias
Tecnologia Há 2 minutos

Fractal apresenta lacre eletrônico inteligente no ComexTech
Câmara Há 2 minutos

Participantes de debate apontam dependência do Brasil em relação às big techs
Senado Federal Há 2 minutos

Plínio cobra explicações sobre desestatização de hidrovias da Amazônia
Senado Federal Há 3 minutos

Teresa Leitão celebra Dia do Nordestino e destaca avanços da região
Senado Federal Há 3 minutos

Avança projeto de melhorias em moradia e transporte para pessoas idosas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,34 -0,18%
Euro
R$ 6,22 -0,38%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 700,465,15 +1,08%
Ibovespa
142,015,25 pts 0.47%
Mega-Sena
Concurso 2924 (07/10/25)
10
19
30
40
48
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6846 (07/10/25)
04
49
51
57
63
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3506 (07/10/25)
03
04
05
06
08
11
12
13
16
17
18
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2832 (06/10/25)
03
14
18
20
22
23
25
30
40
47
49
53
63
66
82
87
90
92
93
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2869 (06/10/25)
17
18
27
30
31
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias