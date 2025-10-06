Segunda, 06 de Outubro de 2025
Avenida Paulista oferece programação para Dia das Crianças

Peças teatrais, apresentações de música, oficinas de arte e outras atividades voltadas para o público infantil convidam as famílias a explorarem os...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
06/10/2025 às 18h18
Avenida Paulista oferece programação para Dia das Crianças
Estevam Romera

No mês em que é celebrado o Dia das Crianças, diferentes instituições culturais da Avenida Paulista abrem suas portas com atividades e exposições voltadas para o público infantil e suas famílias. Durante outubro, espaços como SESC Avenida Paulista, Centro Cultural Fiesp, Japan House São Paulo (JHSP), Itaú Cultural (IC) e o Instituto Moreira Salles (IMS Paulista) apresentam peças teatrais, exibições de filmes e oficinas para as crianças de todas as idades aprenderem enquanto se divertem. 

No fim de semana dos dias 11 e 12 de outubro, o SESC Avenida Paulista oferece três atividades lúdicas para celebrar a infância no Projeto Folia de Êre. Às 11h, a peça “Encontro com Iku” apresenta a jornada de cinco palhaças que, com música e acrobacias, buscam enganar a morte em uma adaptação da narrativa iorubá “Os Ibejis enganam a morte”. Os ingressos variam de R$ 12 a R$ 40, com entrada gratuita para menores de 12 anos. 

Nas mesmas datas, a performance interativa “Ibejis - Poesia do meu ventre”, inspirada no livro homônimo de Thata Alves, convida as crianças a desenharem em cabaças de papel que compõem o cenário para histórias, músicas e poesias, a partir das 16h, com entrada gratuita; e às 17h30, o show “Afoxé Omodé Oba” transforma a rua em palco, reunindo crianças e adultos em uma celebração vibrante de música e dança. 

No Centro Cultural Fiesp, o público pode mergulhar no universo das obras de Ziraldo, criador do “Menino Maluquinho”, personagem que marcou gerações em todo o Brasil no espetáculo gratuito “O Menino Maluquinho”, até o dia 30 de novembro. As crianças ainda podem ampliar o contato com o legado do autor durante a contação de histórias “Sol.te que te contei: Meninas Maluquinhas”, nos dias 11, 12, 25 e 26 de outubro; e no “Batata Show lê Ziraldo”, uma performance que une passagens dos livros com músicas e canções autorais no fim de semana seguinte ao Dia das Crianças (18 e 19 de outubro). 

Já na Japan House São Paulo, a programação do Dia das Crianças estimula a criatividade e a imaginação a partir do contato da cultura japonesa, valorizando a natureza e os ciclos do planeta – tudo com entrada gratuita. Na Oficina Infantil Aquarela Natural, nos dias 11 e 12, em sessões às 11h e 14h, as crianças poderão brincar com tintas naturais enquanto aprendem sobre o ciclo da água e sua importância para a natureza com a artista Kiri Miyazaki. As inscrições podem ser realizadas no site da instituição. 

O Itaú Cultural também prepara uma ação especial para o mês das crianças: o espetáculo interativo “Cidade Brinquedo”, do Grupo Esparrama. A apresentação gratuita ocupa o Bulevar do Rádio, espaço entre o Itaú Cultural e o Sesc Avenida Paulista, nos dias 11, 18, 19 e 25 de outubro, às 11h30. A proposta cria uma “cidade-brinquedo” com a ajuda das ideias das crianças da plateia, propondo regras e construindo inúmeras formas diferentes de brincar de forma coletiva. 

Por fim, no IMS Paulista, o cinema ganha destaque com diversas sessões ao longo do mês dedicadas ao novo longa brasileiro “O Último Episódio”, que estreia nos cinemas no próximo dia 9. O filme dialoga com a memória cultural e audiovisual do país ao mostrar a jornada de três crianças de Minas Gerais no início da década de 1990, que buscam pelo misterioso último episódio da aclamada animação “Caverna do Dragão”, após um deles declarar que possuí uma fita do episódio a fim de impressionar uma nova colega de sala. Os ingressos variam entre R$ 10 e R$ 30 e estão disponíveis na bilheteria do IMS e pelo site Ingresso.com. 

Serviço: 

SESC Avenida Paulista 
Endereço: Av. Paulista, 119 
Horário de funcionamento: de terça a sexta, das 10h às 21h30; e sábados, domingos e feriados, das 10h às 18h30 
Entrada gratuita. Mais informações no site

Centro Cultural FIESP 
Endereço: Av. Paulista, 1313 
Horário de funcionamento: de terça a domingo, das 10h às 20h 
Entrada gratuita. Mais informações no site

Japan House São Paulo  
Endereço: Av. Paulista, 52 
Horário de funcionamento: de terça a sexta, das 10h às 18h e sábados, domingos e feriados, das 10h às 19h. 
Entrada gratuita. Mais informações site

Itaú Cultural 
Endereço: Av. Paulista, 149 
Horário de funcionamento: de terça a sábado, das 11h às 20h; e domingos e feriados, das 11h às 19h 
Entrada gratuita. Mais informações no site 

IMS Paulista 
Endereço: Av. Paulista, 2424 
Horário de funcionamento: de terça a domingo, das 10h às 20h 
Entrada gratuita. Mais informações no site 


