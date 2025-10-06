Segunda, 06 de Outubro de 2025
12°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Ela, sua gata e Tel Aviv: romance aborda vínculos reais

Primeiro livro da trilogia de Ana Beatriz Prudente Alckmin, une ficção e causas reais em uma narrativa sobre pertencimento e reconstrução. Uma lite...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
06/10/2025 às 12h38
Ela, sua gata e Tel Aviv: romance aborda vínculos reais
Press 4 You Comunicacao

A escritora Ana Beatriz Prudente Alckmin lança seu romance de estreia, Ela, sua gata e Tel Aviv, publicado pela Editora D’Plácido. A obra marca o início de uma trilogia literária que combina ficção, identidade e causas sociais.

A narrativa acompanha Margot, jovem estilista que vive em Nova York e precisa lidar com o luto, as tensões familiares e as pressões sociais por ser mulher independente em seus 30 anos. Em meio a esse turbilhão, ela descobre diários e lembranças que a conectam a suas raízes judaicas e a conduzem até Tel Aviv.

Entre moda, fé e memórias, Margot encontra histórias de mulheres refugiadas que sobreviveram ao tráfico de pessoas e à violência, e que buscam reconstruir suas vidas com apoio de ONGs. Apesar de ficcional, a trama é atravessada pela experiência da própria autora, que já atuou em projetos de acolhimento a refugiadas e participa de debates sobre direitos humanos.

"Transformar realidades tão duras em literatura exige sensibilidade. Minha intenção foi mostrar que, mesmo diante da violência, há possibilidades de reconstrução, solidariedade e esperança", afirma Ana Beatriz Prudente Alckmin.

O romance também aborda escravização moderna, imigração, sustentabilidade na moda e diversidade dentro do judaísmo. É uma ficção que se torna espelho e denúncia, convidando o leitor a refletir sobre os papéis femininos no século XXI.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Ph.D Sports
Entretenimento Há 3 dias

Metade dos adultos pode ter sobrepeso, aponta estudo

Um relatório recente da Federação Mundial de Obesidade acende um alerta para a saúde pública global, estimando que uma em cada cinco mulheres e um ...

 Divulgação
Entretenimento Há 4 dias

Exposição em Vitória celebra a herança africana na linguagem

Mostra "Línguas africanas que fazem o Brasil" é a primeira itinerância do Museu da Língua Portuguesa de São Paulo e fica em cartaz no Espaço Cultur...

 Imagem de Freepik
Entretenimento Há 4 dias

Poços de Caldas sedia convenção estadual do varejo

Evento organizado pelas Federações das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Minas Gerais e São Paulo deve reunir cerca de 700 participantes. Ricardo A...

 Lucas Machado/Pan-Americano
Entretenimento Há 4 dias

Pan-Americano de Beach Tennis é realizado em Caraguatatuba

O Pan-Americano de Beach Tennis 2025 reuniu 300 atletas de 17 países no litoral de São Paulo. Brasil conquistou 43 medalhas e o evento gerou impact...

 Foto de Tiago Berinjela
Entretenimento Há 5 dias

Trio Baru celebra 20 anos com shows em BH e Ouro Preto

Grupo brasiliense da cena instrumental se apresenta no dia 2 de outubro no Museu Clube da Esquina, em Belo Horizonte, e no dia 4 em Ouro Preto, amb...

Tenente Portela, RS
17°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 22°
17° Sensação
3.16 km/h Vento
92% Umidade
100% (2.93mm) Chance chuva
06h08 Nascer do sol
18h37 Pôr do sol
Terça
18°
Quarta
23°
Quinta
21° 10°
Sexta
25° 11°
Sábado
31° 13°
Últimas notícias
Educação Há 3 minutos

Mais de 167 mil estudantes da Rede Estadual participam do simulado Saeb em todas as regiões do Rio Grande do Sul
Câmara Há 3 minutos

Comissão de Ciência e Tecnologia discute soberania digital do Brasil e de demais países do BRICS
Tecnologia Há 17 minutos

Agência de tráfego pago mostra como funciona o Google Ads
Senado Federal Há 17 minutos

Especialistas defendem monitoramento neurológico para evitar sequelas em bebês
Internacional Há 17 minutos

Lula conversa com Trump e pede fim de tarifaço a produtos brasileiros

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,32 -0,39%
Euro
R$ 6,22 -0,71%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 705,339,82 +2,21%
Ibovespa
143,560,70 pts -0.44%
Mega-Sena
Concurso 2923 (04/10/25)
18
27
32
39
55
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6844 (04/10/25)
05
09
11
52
59
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3504 (04/10/25)
01
02
04
06
07
09
10
12
15
16
17
21
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2831 (03/10/25)
04
05
07
15
16
24
25
28
38
41
43
47
61
64
69
70
77
81
85
87
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2868 (03/10/25)
08
09
17
27
35
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias