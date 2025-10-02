Pan-Americano de Beach Tennis é realizado em Caraguatatuba

Quinta, 02 de Outubro de 2025
Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
02/10/2025 às 11h48
Lucas Machado/Pan-Americano

O Pan-Americano de Beach Tennis 2025 foi realizado entre os dias 25 e 28 de setembro, na Arena Nacional, montada no Serramar Shopping, em Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo. O evento reuniu aproximadamente 300 atletas de 18 países e gerou reflexos na economia local, especialmente na rede hoteleira e no setor de alimentação.

A estrutura contou com 15 quadras, arquibancadas cobertas, camarotes, iluminação de LED, telão e transmissão ao vivo. Foram disponibilizados aos atletas frutas, hidratação, departamento médico e fisioterapia. O público teve acesso a praça de alimentação, lojas, ativações de marcas e espaço de convivência. A abertura teve desfile das delegações e contou com a presença da secretária estadual de Esportes, Coronel Helena Reis, e do prefeito de Caraguatatuba, Mateus Veneziani. O prefeito também participou do encerramento e da entrega de troféus.

Na categoria PRO, o Brasil obteve os títulos no masculino, feminino e misto. No masculino, Daniel Mola e Giovanni Cariani foram campeões. No feminino, Julia Nogueira e Marcela Vita venceram a final contra Graziele Silva e Raquel Iotte. Na mista, André Baran e Vitoria Marchezini conquistaram o ouro. Em comparação com a edição de 2024, realizada em Aruba, houve aumento no número de conquistas. Em 2024, foram 28 medalhas. Em 2025, foram 43 medalhas (15 de ouro, 13 de prata e 15 de bronze).

Para a organização, um evento que fortaleceu a região. "O torneio foi conduzido dentro do planejamento e alcançou os objetivos esportivos e organizacionais previstos", afirmou Carlinhos Romagnolli, responsável pela organização.

O Pan-American Championships de Beach Tennis contou com patrocínio de Azurre, Mormaii, Zeiq, Grupo T-Line, Alquimia e Serramar Shopping. A organização está sob chancela da International Tennis Federation (ITF), em parceria com a Confederação Sul-Americana de Tênis (COSAT), Confederação Brasileira de Tênis e Federação Paulista de Tênis, com apoio da Prefeitura de Caraguatatuba, da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, promoção da Romagnolli Eventos e apoio da LINEM e Arena Nacional.

