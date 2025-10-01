Vista Gaúcha lidera IMERS 2024 na Região Celeiro; Tenente Portela fica em 4º

O governo do Estado divulgou os resultados do IMERS 2024 (Índice Municipal da Educação do RS) para os municípios da Região Celeiro. Vista Gaúcha ficou em 1º lugar na região e alcançou a 5ª posição estadual, com uma pontuação de 83,29.

Já Tenente Portela obteve 72,58 pontos, ficando em 4º na região e em 83ª no estado. Por outro lado, Inhacorá registrou o pior desempenho, com apenas 37,66 pontos, ocupando o último lugar tanto dentro da região Celeiro quanto entre todos os municípios gaúchos.

Esses resultados apontam contrastes significativos no cenário educacional regional: enquanto alguns municípios se destacam em qualidade e desempenho, outros enfrentam desafios estruturais e pedagógicos. A presença do IMERS como critério de avaliação reforça a importância da educação para o fortalecimento institucional e a atração de recursos.

O desempenho de Vista Gaúcha evidencia políticas bem-sucedidas de gestão e foco na aprendizagem. Já Tenente Portela, embora mais bem posicionada regionalmente, terá como meta elevar seu rendimento para superar médias estaduais. Inhacorá precisa de atenção especial, com ações emergenciais para recuperar sua rede de ensino.

A divulgação completa do IMERS 2024 permite que prefeitos, secretários e gestores municipais identifiquem seus pontos fracos e fortalezas, e tracem estratégias de melhoria. O uso dos dados deve servir como instrumento de transformação, alavancando investimentos, capacitação docente e planejamento de políticas educacionais locais.