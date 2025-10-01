Quarta, 01 de Outubro de 2025
16°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Trio Baru celebra 20 anos com shows em BH e Ouro Preto

Grupo brasiliense da cena instrumental se apresenta no dia 2 de outubro no Museu Clube da Esquina, em Belo Horizonte, e no dia 4 em Ouro Preto, amb...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
01/10/2025 às 13h59
Trio Baru celebra 20 anos com shows em BH e Ouro Preto
Foto de Tiago Berinjela

Após turnê de dois meses pela Europa e apresentações em Brasília, Goiânia, São Paulo (25 e 26/9) e Ribeirão Preto (28/9), o Trio Baru chega a Minas Gerais para celebrar 20 anos de trajetória. O grupo se apresenta no dia 2 de outubro (quinta-feira), às 20h30, no Museu Clube da Esquina, em Belo Horizonte, e segue em 4 de outubro (sábado), às 20h, para Ouro Preto, com concerto gratuito no Museu Boulieu. Em ambas as apresentações, o trio recebe como convidado especial o cantor e compositor Marcelo Godoy.

Um encontro com a história da música brasileira

Fundado em 2005, o Trio Baru consolidou uma identidade marcada pelo diálogo entre o choro, o samba-jazz e a música instrumental brasileira contemporânea. Essa estética encontra ressonância direta no Clube da Esquina, movimento nascido em Belo Horizonte e que se projetou mundialmente com nomes como Milton Nascimento, Lô Borges, Beto Guedes e Toninho Horta.

“Estar no Museu Clube da Esquina é mais do que um show – é um reencontro com parte da nossa própria formação musical”, reflete Nelson Latif, violonista e cavaquinista do grupo.

Repertório de clássicos e homenagens

No programa preparado para Belo Horizonte e Ouro Preto, os músicos Nelson Latif, Bosco Oliveira e Sandro Alves apresentam um repertório que atravessa gerações: Ponteio (Edu Lobo), Pedacinhos do Céu (Waldir Azevedo), Santa Morena (Jacob do Bandolim) e Disparada (Geraldo Vandré), entre outras. O concerto terá ainda arranjos próprios e homenagens a compositores como Milton Nascimento (Fé Cega, Faca Amolada/Cruzada) e Baden Powell (Canto de Ossanha/Berimbau).

“É um repertório que traduz bem nossa caminhada: reverência aos grandes mestres, diálogo com a tradição e abertura à experimentação”, destaca Bosco Oliveira.

Convidado especial: Marcelo Godoy

Mineiro de Montes Claros e radicado em Roterdã desde 1993, Marcelo Godoy é presença confirmada nos dois concertos em Minas Gerais. Reconhecido internacionalmente, ele tem passagens por Londres, foi idealizador da Casa Brasil Holanda e colaborou com artistas como Toninho Horta, Lô Borges e Omara Portuondo. Sua participação aproxima ainda mais o Trio Baru do espírito do Clube da Esquina e da tradição musical mineira.

Ouro Preto: concerto gratuito no Museu Boulieu

Após a apresentação em Belo Horizonte, a turnê segue para Ouro Preto. No dia 4 de outubro (sábado), às 20h, o Trio Baru e Marcelo Godoy se apresentam no Museu Boulieu (Rua Padre Rolim, 412 – Centro Histórico). A entrada é gratuita, com apoio do próprio Museu, reforçando o diálogo entre a música do Trio Baru e a riqueza cultural mineira, reconhecida como Patrimônio Mundial da Humanidade.

“Estamos muito felizes com a oportunidade de tocar em dois espaços históricos de Minas, que respiram memória e cultura”, comenta Latif. “Celebrar nossos 20 anos em Belo Horizonte e Ouro Preto é reafirmar que a música brasileira segue viva e em constante diálogo com o mundo.”

Trajetória e identidade

Reconhecido como um dos grupos instrumentais mais longevos e respeitados de Brasília, o Trio Baru nasceu em 2005, em uma viagem à Holanda, e desde então mantém sua base na capital federal. Ao longo de duas décadas, apresentou-se em diferentes países da Europa, África, Oriente Médio e Américas, sempre levando a versatilidade da música instrumental brasileira.

Para o percussionista Sandro Alves, integrante há dez anos, a experiência é como “uma roda que nunca para de girar”. “A gente se reencontra sempre com energia renovada, mantendo a essência do início. Cada um trouxe seu tempero musical e essa mistura gerou um som único, que é a cara do trio.”

Já o violonista Bosco Oliveira traduz o simbolismo de se apresentar em Minas: “É emocionante trazer nossa música para espaços que guardam a memória de movimentos fundamentais para a cultura brasileira. Esse é também o espírito do Baru: criar com liberdade, mas sempre em diálogo com nossas raízes.”

Latif reforça ainda o sentido de resistência cultural: “Manter um trio instrumental no Brasil por duas décadas é um desafio enorme. Só conseguimos porque existe entre nós amizade, respeito e a convicção de que a arte tem força para atravessar o tempo.”

O projeto é realizado com apoio do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC) e, em Ouro Preto, conta também com o apoio institucional do Museu Boulieu.

Serviço – Turnê Trio Baru 20 anos

Belo Horizonte (MG)
Data: 2 de outubro (quinta-feira)
Horário: 20h30
Local: Museu Clube da Esquina – Rua Paraisópolis, 738 – Santa Tereza, Belo Horizonte/MG
Ingressos: R$ 20,00 | Entrada ao Museu: R$ 5,00

Ouro Preto (MG)
Data: 4 de outubro (sábado)
Horário: 20h
Local: Museu Boulieu – Rua Padre Rolim, 412 – Centro Histórico, Ouro Preto/MG
Entrada gratuita – sujeita à lotação do espaço

Mais informações

www.triobaru.com
www.nelsonlatif.com
https://www.instagram.com/trio.baru/
https://www.facebook.com/nelsonlatif?locale=pt_BR

Material audiovisual de apoio

Vídeos:
Santa Morena (Jacob do Bandolim)
Disparada (Geraldo Vandré e Theo de Barros)

Documentário - Especial Trio Baru – 20 anos

As imagens e sonoras estão autorizadas para veiculação.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Divulgação/Lu Correia
Entretenimento Há 24 horas

Especialista em reality show aposta em multiplataformas

Com mais de 110 mil inscritos no YouTube, 500 vídeos publicados e diversas horas de transmissão ao vivo, Eldo Gomes atua como especialista em reali...

 Lu Correia/Divulgação
Entretenimento Há 1 dia

Influenciadores: Altos Bufos discute temas de tecnologia

O mercado digital ampliou os formatos para criadores de conteúdo. Nesse cenário, o programa Altos Bufos, de Eldo Gomes, estreia com foco em tecnolo...

 Arquivo Staleiro Beach Club
Entretenimento Há 2 dias

Influenciadores protagonizam programa de verão da Ajufest

Nathalia Libório e Kaio Ramon conduzem a programação que une informação, entretenimento e cultura em transmissões simultâneas no digital e na TV ab...

 Flow Multas
Entretenimento Há 2 dias

Flow Multas participa da Semana Nacional de Trânsito

A Semana Nacional de Trânsito começou com uma grande ação educativa na Ponte Rio-Niterói. O evento destacou os riscos da combinação álcool e direçã...
Entretenimento Há 5 dias

Tendências do verão europeu inspiram makes leves e luminosas entre as brasileira

O visual "menos é mais" chegam com força na próxima temporada

Tenente Portela, RS
22°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 21°
22° Sensação
2.87 km/h Vento
78% Umidade
7% (0mm) Chance chuva
06h13 Nascer do sol
18h35 Pôr do sol
Quinta
19° 16°
Sexta
23° 17°
Sábado
31° 15°
Domingo
31° 17°
Segunda
19° 14°
Últimas notícias
Senado Federal Há 5 minutos

Lei prevê aumento de produtos da agricultura familiar na merenda escolar
Cultura Há 5 minutos

Governo e Prefeitura de Taquara entregam restauro e modernização da Casa Vidal
Câmara Há 5 minutos

Comissão aprova novas regras de contratação e aposentadoria para agentes de saúde e de endemias
Tecnologia Há 21 minutos

Escovas hospitalares contribuem para higiene em ambientes de saúde
Câmara Há 21 minutos

Projeto prevê subsídio para quem teve imóvel do Minha Casa, Minha Vida afetado por desastre

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,32 +0,04%
Euro
R$ 6,24 +0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,78%
Bitcoin
R$ 662,427,92 +2,60%
Ibovespa
145,549,63 pts -0.47%
Mega-Sena
Concurso 2921 (30/09/25)
09
12
14
16
26
36
Ver detalhes
Quina
Concurso 6840 (30/09/25)
26
36
43
46
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3500 (30/09/25)
01
02
04
05
06
07
09
10
11
12
14
16
18
19
21
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2829 (29/09/25)
02
07
09
16
22
24
27
40
45
57
62
64
65
72
75
86
90
94
96
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2866 (29/09/25)
02
05
18
43
44
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias