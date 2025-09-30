Terça, 30 de Setembro de 2025
16°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Especialista em reality show aposta em multiplataformas

Com mais de 110 mil inscritos no YouTube, 500 vídeos publicados e diversas horas de transmissão ao vivo, Eldo Gomes atua como especialista em reali...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
30/09/2025 às 17h28
Especialista em reality show aposta em multiplataformas
Foto: Divulgação/Lu Correia

A cobertura de reality shows por criadores de conteúdo tem se tornado uma extensão da audiência televisiva. Comentários, análises e transmissões ao vivo funcionam como uma segunda tela, ampliando o debate e influenciando a percepção do público sobre os participantes e os acontecimentos. Essa atuação digital ocupa um espaço relevante na mediação entre o programa e os espectadores.

Eldo Gomes (@EldoGomes), criador com uma vasta comunidade de seguidores em Brasília e São Paulo, atua como especialista em reality show, com foco principal no Big Brother Brasil (BBB). Desde 2019, acompanha o programa diariamente e distribui conteúdo em múltiplas plataformas, incluindo YouTube, TikTok, Kwai, X (antigo Twitter) e seu blog pessoal.

Com mais de 110 mil inscritos no YouTube, 500 vídeos publicados e diversas horas de transmissão ao vivo, Gomes mantém uma rotina de produção contínua durante as temporadas de confinamento. A cobertura inclui análises de comportamento, repercussão nas redes sociais e comentários em tempo real, sem emitir juízo de valor sobre os participantes.

Além do BBB, o influenciador acompanha realities exibidos em streaming e canais fechados, ampliando o escopo de sua atuação como comentarista. A distribuição de conteúdo é feita com foco em fatos e desdobramentos relevantes, adaptando a linguagem conforme a plataforma utilizada.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Lu Correia/Divulgação
Entretenimento Há 8 horas

Influenciadores: Altos Bufos discute temas de tecnologia

O mercado digital ampliou os formatos para criadores de conteúdo. Nesse cenário, o programa Altos Bufos, de Eldo Gomes, estreia com foco em tecnolo...

 Arquivo Staleiro Beach Club
Entretenimento Há 1 dia

Influenciadores protagonizam programa de verão da Ajufest

Nathalia Libório e Kaio Ramon conduzem a programação que une informação, entretenimento e cultura em transmissões simultâneas no digital e na TV ab...

 Flow Multas
Entretenimento Há 1 dia

Flow Multas participa da Semana Nacional de Trânsito

A Semana Nacional de Trânsito começou com uma grande ação educativa na Ponte Rio-Niterói. O evento destacou os riscos da combinação álcool e direçã...
Entretenimento Há 4 dias

Tendências do verão europeu inspiram makes leves e luminosas entre as brasileira

O visual "menos é mais" chegam com força na próxima temporada

 Freepik
Entretenimento Há 4 dias

Conferência em SP aborda cuidados com distrofias musculares

De 26 a 28 de setembro, a programação reúne especialistas e promove troca entre ciência e vivências de pacientes

Tenente Portela, RS
18°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 20°
18° Sensação
3.3 km/h Vento
95% Umidade
100% (41.74mm) Chance chuva
06h15 Nascer do sol
18h34 Pôr do sol
Quarta
23° 15°
Quinta
22° 16°
Sexta
24° 16°
Sábado
30° 15°
Domingo
24° 16°
Últimas notícias
Câmara Há 9 minutos

Câmara aprova extinção do cargo efetivo de técnico em serviços paramédicos; votações de hoje são encerradas
Câmara Há 9 minutos

Câmara aprova regime de urgência para oito projetos de lei
Justiça Há 9 minutos

PF vê possível ligação de ameaças a Dino e milícias digitais
Direitos Humanos Há 9 minutos

Governo define regras para pensão a filhos de vítimas de feminicídio
Sociedade Há 25 minutos

Credicom faz ação de doação de sangue com Hemoninas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,32 -0,05%
Euro
R$ 6,24 +0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,70%
Bitcoin
R$ 647,070,23 +0,46%
Ibovespa
146,237,02 pts -0.07%
Mega-Sena
Concurso 2920 (27/09/25)
08
12
16
19
31
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6839 (29/09/25)
11
26
28
44
61
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3499 (29/09/25)
01
05
07
09
10
11
12
13
14
17
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2829 (29/09/25)
02
07
09
16
22
24
27
40
45
57
62
64
65
72
75
86
90
94
96
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2866 (29/09/25)
02
05
18
43
44
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias