Terça, 30 de Setembro de 2025
16°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Influenciadores: Altos Bufos discute temas de tecnologia

O mercado digital ampliou os formatos para criadores de conteúdo. Nesse cenário, o programa Altos Bufos, de Eldo Gomes, estreia com foco em tecnolo...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
30/09/2025 às 10h13
Influenciadores: Altos Bufos discute temas de tecnologia
Lu Correia/Divulgação

O mercado digital abriu um leque de possibilidades para os criadores de conteúdo. E, está em alta, falar de tecnologia, turismo e temas que circulam com intensidade na internet. Nesse cenário, o programa Altos Bufos passou a integrar a grade de conteúdos distribuídos em redes sociais, com foco em formatos verticais e linguagem adaptada ao ambiente digital.

Produzido e apresentado por Eldo Gomes (@EldoGomes), o quadro está disponível no Instagram, YouTube e Tiktok, com atualizações frequentes. A proposta é utilizar elementos da linguagem televisiva em vídeos curtos, voltados para o consumo em dispositivos móveis. O conteúdo aborda temas recorrentes como viagens, eventos de tecnologia e notícias em alta, com apuração realizada pelo próprio apresentador.

O Altos Bufos opera como um produto de jornalismo digital, com estrutura técnica voltada para distribuição multiplataforma. A produção considera aspectos como frequência de publicação, formato responsivo e engajamento por meio de interações nas redes. A estratégia busca alcançar públicos diversos, utilizando canais que operam com vídeos em formato vertical.

Entre os influenciadores que atuam com foco em tecnologia e inovação, Eldo Gomes distribui o programa Altos Bufos em diversas mídias sociais. A produção utiliza linguagem televisiva adaptada ao ambiente digital e aplica práticas de jornalismo multiplataforma, com apuração direta e estrutura independente.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Arquivo Staleiro Beach Club
Entretenimento Há 21 horas

Influenciadores protagonizam programa de verão da Ajufest

Nathalia Libório e Kaio Ramon conduzem a programação que une informação, entretenimento e cultura em transmissões simultâneas no digital e na TV ab...

 Flow Multas
Entretenimento Há 23 horas

Flow Multas participa da Semana Nacional de Trânsito

A Semana Nacional de Trânsito começou com uma grande ação educativa na Ponte Rio-Niterói. O evento destacou os riscos da combinação álcool e direçã...
Entretenimento Há 4 dias

Tendências do verão europeu inspiram makes leves e luminosas entre as brasileira

O visual "menos é mais" chegam com força na próxima temporada

 Freepik
Entretenimento Há 4 dias

Conferência em SP aborda cuidados com distrofias musculares

De 26 a 28 de setembro, a programação reúne especialistas e promove troca entre ciência e vivências de pacientes

 Divulgação - Dr. Feres Chaddad
Entretenimento Há 4 dias

Setembro é o mês de conscientização do aneurisma cerebral

Especialista alerta para sinais de risco, letalidade imediata e a importância do diagnóstico precoce

Tenente Portela, RS
19°
Chuva
Mín. 16° Máx. 20°
20° Sensação
2.28 km/h Vento
98% Umidade
100% (41.74mm) Chance chuva
06h15 Nascer do sol
18h34 Pôr do sol
Quarta
23° 15°
Quinta
22° 16°
Sexta
24° 16°
Sábado
30° 15°
Domingo
24° 16°
Últimas notícias
Câmara Há 29 minutos

Câmara entrega prêmio Brasil Mais Inclusão por trabalho com pessoas com deficiência; assista
Câmara Há 29 minutos

Comissão aprova proibição de contratação de condenados por crimes contra a dignidade sexual pela rede pública de ensino
Tecnologia Há 43 minutos

Native Camp estende campanha de conversação em inglês gratuita por 3 meses no Brasil após forte demanda
Câmara Há 43 minutos

Comissão aprova projeto que exclui prova obtida ilegalmente de processo penal militar
Entretenimento Há 58 minutos

Influenciadores: Altos Bufos discute temas de tecnologia

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,31 -0,17%
Euro
R$ 6,23 -0,16%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 636,783,42 -1,03%
Ibovespa
147,244,27 pts 0.62%
Mega-Sena
Concurso 2920 (27/09/25)
08
12
16
19
31
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6839 (29/09/25)
11
26
28
44
61
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3499 (29/09/25)
01
05
07
09
10
11
12
13
14
17
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2829 (29/09/25)
02
07
09
16
22
24
27
40
45
57
62
64
65
72
75
86
90
94
96
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2866 (29/09/25)
02
05
18
43
44
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias