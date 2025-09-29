Segunda, 29 de Setembro de 2025
Influenciadores protagonizam programa de verão da Ajufest

Nathalia Libório e Kaio Ramon conduzem a programação que une informação, entretenimento e cultura em transmissões simultâneas no digital e na TV ab...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
29/09/2025 às 14h02
Arquivo Staleiro Beach Club

A plataforma Ajufest anunciou um novo lançamento para o verão 2026: o Programa de Verão Ajufest, uma produção inédita em Sergipe que será transmitida ao vivo pelo canal do Youtube do Ajufest e pela TV Aperipê, afiliada da TV Cultura.

Wadson Araújo, CEO e diretor executivo do Ajufest, explica que o projeto terá em torno de duas horas de duração e se destaca por ocupar um espaço ainda pouco explorado na temporada local, levando ao público informações sobre saúde, bem-estar, esporte, música, turismo e gastronomia diretamente de quatro diferentes bares de praia em Sergipe.

De acordo com ele, a ideia é produzir um formato dinâmico e interativo, conduzido pelos influenciadores Nathalia Libório e Kaio Ramon. "Nathalia é uma influencer sergipana que tem crescido em engajamento e seguidores através de brincadeiras e pegadinhas em seus conteúdos, levando a realidade do cotidiano das pessoas", detalha o profissional.

Já Kaio, conforme explica o diretor, é um jornalista e influenciador conhecido em Sergipe pelo desempenho, carisma e profissionalismo. "Além disso, ele atua como mestre de cerimônias em diversos eventos no estado", destaca.

O Programa de Verão Ajufest contará com uma grade diversificada de conteúdos que buscam dialogar com diferentes interesses do público. Na área da gastronomia, serão produzidas matérias especiais para destacar pratos e sabores regionais, além de dicas práticas de como reproduzi-los em casa.

"O bem-estar também terá espaço, com a participação de profissionais como fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas e médicos, que compartilharão orientações voltadas a uma vida mais saudável. Já no campo das atividades físicas, educadores físicos vão promover dinâmicas com o público presente nas barracas de praia e instruções para quem acompanha de casa", detalha Araújo.

O turismo também terá um espaço de destaque no Programa de Verão Ajufest, em uma parceria com as secretarias municipais de turismo de Sergipe. Embora os roteiros ainda estejam em definição, a proposta é valorizar alguns dos principais atrativos do estado, como os Cânions de Xingó, a Serra de Itabaiana, as praias e dunas da Praia do Saco, o turismo religioso, além de cidades históricas como Aracaju, São Cristóvão, Laranjeiras e Nossa Senhora do Socorro (polo gastronômico e um dos maiores produtores de camarão do estado).

"Com a transmissão simultânea no canal do Youtube do Ajufest, na TV Aperipê afiliada à TV Cultura, site e redes sociais da plataforma, conseguimos unir e ampliar a audiência. Assim, alcançamos tanto os nossos seguidores e inscritos nas plataformas digitais quanto o público da TV aberta, fortalecendo ainda mais a proposta do programa", acrescenta.

O CEO acredita que o Programa de Verão será um passo importante para fortalecer a marca da plataforma e aproximar ainda mais o público. A empresa, conforme o profissional relembra, já consolidou uma tradição nas coberturas ao vivo e na produção diária de conteúdo em seu site e redes sociais, plataformas nas quais os números de audiência são destaque.

"Esses números, confirmados pelas métricas do Google Analytics e da Meta, têm garantido bons retornos a anunciantes e patrocinadores, consolidando a plataforma como uma das principais referências em comunicação e entretenimento no estado", conclui.

Para conferir mais informações sobre o Programa de Verão, basta acessar:
https://ajufest.com.br/

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
