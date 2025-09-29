Flow Multas participa da Semana Nacional de Trânsito

A Semana Nacional de Trânsito começou com uma ação de grande impacto na Ponte Rio-Niterói, promovida pelo Detran-RJ em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Coordenadoria de Educação para o Trânsito e entidades da sociedade civil. A atividade reuniu motoristas, motociclistas e pedestres, reforçando a conscientização sobre os riscos de condutas imprudentes e a necessidade de um trânsito mais seguro para todos.

Durante a ação, os participantes puderam acompanhar simulações que demonstraram os efeitos do consumo de álcool na capacidade motora e cognitiva do condutor, deixando claro que dirigir sob influência de bebida alcoólica coloca em risco não apenas a própria vida, mas também a de terceiros. Representantes da PRF e autoridades estaduais destacaram a importância de iniciativas educativas como essa, que ajudam a prevenir sinistros e reduzir os índices alarmantes de acidentes nas rodovias.

Entre os convidados, esteve presente Gabriel França, sócio fundador da Flow Multas e representante do Instituto Brasileiro de Direito de Trânsito (IBDT). Em sua fala, reforçou o compromisso com a segurança viária e a importância de unir esforços entre órgãos públicos e sociedade para transformar o comportamento no trânsito: "Eventos como este são fundamentais para lembrarmos que o trânsito deve ser mais humano, justo e solidário. A conscientização é o primeiro passo para salvarmos vidas".

A ação integra o calendário oficial da Semana Nacional de Trânsito 2025, que tem como objetivo chamar atenção da sociedade para práticas de direção defensiva, respeito às leis e prevenção de condutas que podem resultar em tragédias. A mensagem central do evento foi clara: se beber, não dirija. Desacelere, porque o seu bem maior é a vida.

Com atividades educativas, demonstrações práticas e a participação de especialistas e autoridades, a iniciativa na Ponte Rio-Niterói reforça a necessidade de engajamento coletivo na luta por um trânsito mais seguro.