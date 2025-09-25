Mamutte apresenta show "Concerto-Tese Experiência" no dia 26 de setembro

O artista, performer e pesquisador mineiro Mamutte apresenta na sexta-feira, dia 26 de setembro, o show “Concerto-Tese Experiência”, que tensiona os limites entre música, dança, performance e artes visuais. O trabalho experimental compartilha com o público desdobramentos da sua tese de doutorado em Estudos Contemporâneos das Artes pela UFF.

Celebrando dez anos de carreira fonográfica, desde o lançamento de “Quase-Disco” (2014), Mamutte rompe com a estética que construiu nos seus discos anteriores “Epidérmico” (2017) e “Conversas de Esquecer” (2024). No show, explora o rock enquanto experimenta um novo formato de apresentação musical, sem deixar de fora canções que marcaram sua trajetória.

Em “Concerto-Tese Experiência”, Mamutte desenvolve uma performance que une música popular, artes visuais, dança, design, filosofia e experimentações performativas. A banda conta com Álvaro Freitas na bateria, Daniel Ferreira no baixo e Júlio Marotta na guitarra. Na preparação corporal, contou com Dudude, que assina junto a Margo Assis as direções de movimento e improvisação. Wesllen Ferreira integra a equipe assinando as instalações visuais que compõem o palco e inserem o público em um realismo fantástico.

“Proponho nesta investigação evidenciar a presença dos elementos visuais-corporais, a corpografia que é um operador conceitual que orienta o trabalho, que foi aprendido com Ricardo Aleixo, artista de Belo Horizonte, e deu aporte para desenvolver intensidades, atitudes e formas para a ampliação da música popular cantada, ao vivo, a um campo experimental no que tange à relação entre as artes. A corpografia como relação intermídia e de interseção com a arte da performance, suas experiências entre o rock e o pop, pressupondo dimensões estéticas de uma música expandida”, define o artista.

Participa da apresentação, ainda, o coletivo cultural “Trem Tan Tan”, que atua na inserção social e no resgate de cidadania de pessoas em sofrimento psíquico. O trabalho une pesquisa sonora, ritmos afro-brasileiros, poesia e criação musical, promovendo a inclusão.

Este projeto é realizado com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte.





Sobre Mamutte

Artista indisciplinar, músico, pesquisador e performer, mineiro (BR), Mamutte é autor de produções em imagem, palavra, som e movimento. Iniciou sua trajetória musical em 2007, vencedor de festivais da canção e de bandas. Apresentou-se em programações junto a Chico César, Emicida, Mart’nália, Gal Costa e Nação Zumbi. Foi finalista na categoria cantor do Prêmio Profissionais da Música 2019 (DF) e lançou o registro audiovisual do show “Mamutte ao vivo no Rainha da Sucata” em seu canal do YouTube, que foi indicado ao Prêmio Xeque Mate Local (BH).

Estreou sua carreira fonográfica em 2015 com o EP “Quase-disco” - que foi elencado pela Revista Noize e pelo site Banana Music Branding entre os destaques da nova música mineira em 2016. Em 2017, lançou seu primeiro álbum “Epidérmico”, ambos até então produzidos na cidade de Mariana (MG). Em 2024, o artista lançou o single e videoclipe “Outro Carnaval”, o single “O Sol de Novo”, com Renata Lopes, e quatro singles que fazem parte do terceiro álbum de sua carreira fonográfica, “Conversa de Esquecer”.







Serviço

Concerto-Tese Experiência

Dia 26 de setembro

Horário: 20h30

Local: Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas

Ingressos: R$ 20 (meia entrada - R$ 10), disponíveis no Sympla.