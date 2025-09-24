Quinta, 25 de Setembro de 2025
No Sul do Brasil, Foz do Iguaçu atrai turistas durante todo o ano

Apenas em julho de 2025, as Cataratas do Iguaçu registraram a presença de mais de 200 mil visitantes

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
24/09/2025 às 17h23
Henrique Félix

Conhecida por sua beleza natural, Foz do Iguaçu atrai turistas do mundo inteiro, durante todo o ano. O destino é famoso por ser lar das Cataratas do Iguaçu, uma das Sete Maravilhas do Mundo. Só em julho de 2025, o Parque Nacional do Iguaçu recebeu mais de 219 mil turistas. Dados do Ministério do Turismo﻿ mostram que esse número representa um crescimento de 7,43% em comparação ao mesmo período do ano anterior. 

O levantamento divulgado pelo Ministério do Turismo ainda aponta que, ao todo, o Parque Nacional do Iguaçu já recebeu mais 1,1 milhão de visitantes apenas esse ano. E agora, o destino conta, além das tradicionais cataratas, com 275 quedas que se estendem por quase cinco quilômetros do Rio Iguaçu, com dois novos atrativos turísticos: o Céu das Cataratas e o Circuito São João, trilha imersa na Mata Atlântica. 

Além das quedas de água, os viajantes também podem aproveitar as diversas atrações que a cidade oferece. O destino paranaense tem opções para os turistas, desde os mais aventureiros até para toda a família. Entre os destaques estão o Marco das Três Fronteiras, uma vila cenográfica com lojas, restaurantes e um mirante que proporciona uma vista panorâmica do Brasil, Argentina e Paraguai, podendo observar o encontro dos Rios Paraná e Iguaçu. Os visitantes também podem incluir no roteiro um passeio ao complexo Dreams Park Show, que abriga o Museu de Cera, o Vale dos Dinossauros e o Maravilhas do Mundo. “E claro, para quem está em busca de aventuras, a cidade ainda oferece diversas atividades e esportes, entre eles: canoagem, trekking, caiaque, trilhas e outros”, comenta Carlos Eduardo Pereira, Diretor Executivo da Operadora Bancorbrás. 

O diretor também aponta que Foz do Iguaçu faz fronteira com o Paraguai e com a Argentina. “Os turistas têm a oportunidade de estender o passeio para um dos países vizinhos”, afirma. “Para ingressar basta apresentar carteira de identidade atualizada ou passaporte válido”.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
