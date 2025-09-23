Quarta, 24 de Setembro de 2025
Ação do caminhão da Giuliana Flores repercute entre consumidores e celebridades

Ação de marketing da empresa transforma entregas em experiência personalizada e já repercute nas redes sociais

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
23/09/2025 às 17h48
Pixabay

A Giuliana Flores, empresa que atua no e-commerce de flores e presentes, lançou uma ação de marketing que vem chamando a atenção de consumidores e influenciadores digitais. A novidade é o “caminhão gigante de flores”, entrega personalizada que combina veículo adesivado, trilha sonora escolhida pelo cliente, mensagem em áudio e um buquê de tamanho real. O serviço tem valor inicial de R$ 2.500 e está disponível para qualquer consumidor interessado.

A estratégia foi idealizada por Clóvis Souza, fundador e CEO da companhia. Ele iniciou a trajetória profissional no setor aos 10 anos, em uma floricultura na Zona Leste de São Paulo, e aos 19 abriu sua primeira loja em São Caetano do Sul. Hoje, aos 55, lidera uma rede com mais de 1.500 parceiros regionais e catálogo de 10 mil produtos.

De acordo com Souza, a proposta nasceu para reforçar o posicionamento da marca em torno da experiência emocional proporcionada pelas flores. “Os arranjos gigantes são uma vitrine de marketing importante para ampliar ainda mais a nossa presença e gerar visibilidade para nossos produtos. Mas, acima de tudo, eles refletem o que acreditamos: que as flores têm o poder de emocionar, de transformar momentos em memórias únicas e de conectar pessoas por meio de gestos grandiosos”, afirma o executivo.

O primeiro impacto da ação ocorreu em São Paulo, em campanhas realizadas nos bairros próximos às lojas físicas da empresa. A "viralização" nas redes sociais começou com um concurso cultural que premiou um casal de idosos, cujo vídeo da entrega ganhou ampla repercussão online. Desde então, influenciadoras como Virgínia Fonseca, Rafa Kalimann, Bruna Tavares e Lucas Guimarães já receberam o caminhão da marca. Outros nomes que participaram da ação foram Mariana Menezes, Deize Alencar, Deolane Bezerra e Camila Vieira.

A empresa vê a iniciativa como ferramenta estratégica para reforçar o alcance da marca e ampliar as vendas. Para 2025, a Giuliana Flores projeta a realização de mais de 800 mil entregas em todo o país, além da expansão da presença física com 15 lojas próprias, dois quiosques, três vending machines e a abertura de 10 a 15 franquias no primeiro ano do modelo.

Créditos: Grupo Audacity
